«Отменил 200 указов»: как Зеленский окунулся в работу

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой провел полную инвентаризацию указов. Он отменил 200 указов предыдущих президентов страны — Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

Как пояснил Зеленский, эти указы вмешивались в экономику страны.

«Мы провели полную инвентаризацию указов президента. То, что невозможно было вынести, это указы, которые вмешиваются в экономику. Сегодня они отменены. Речь идет о драконовских штрафах за нарушение кассовой дисциплины, ограничения для установления нотариусами уровня цен на свои услуги, запрета использования тканей иностранного производства для изготовления школьной формы – все это уже история», — заявил он на форуме «Диалог власти и бизнеса».

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При этом президент заверил, что сделаны только первые шаги в этом направлении, и его команда знает, что делать с регулированием. «Далее позитивных изменений, я уверен, будет намного больше», — подчеркнул Зеленский.

Спектр указов, которые отменил Владимир Зеленский, действительно достаточно широк.

Так, среди отмененных, такие документы, как указ от 19 декабря 1991 года №9 «О временных неотложных мерах по усилению борьбы со спекуляцией и незаконной торговой деятельностью», указ от 12 июня 1995 года №436 «О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности» и указ от 10 июля 1998 года №762 «Об упорядочении взимания платы за совершение нотариальных действий».

Признан утратившим силу также указ «О школьной форме для учащихся средних учебных заведений». Он был издан 12 июня 1996 года и предписывал обязательное ношение школьной формы учениками средних общеобразовательных учреждений всех типов. Документом устанавливались образцы формы и допускалась ее вариативность.

Кроме того, на Украине больше не действуют ограничения по установлению нотариусами цен на свои услуги. Не действительны также теперь и документы, регулирующие использование спецсредств на автомобилях.

Отменены устаревшие и неактуальные указы, тормозившие развитие современной экономики Украины на ее пути евроинтеграции,

комментирует изменения аналитик компании «Алор» Алексей Антонов. Учитывая радикальный настрой команды нового президента, такого рода «зачистка» была вполне предсказуемой, добавляет он.

При этом, по словам эксперта, отмененные указы никак не говорят о смягчении дипломатического диалога с Россией.

Пока что данные о торговом обороте никак не намекают на потепление отношений между Москвой и Киевом. В частности, по итогам первого квартала 2019 года, внешнеторговый оборот двух стран снижается – в годовом выражении он уже упал на 4%, отмечает Антонов.

«Российская власть с осторожностью наблюдает за тем, что сейчас происходит внутри политических сил Украины, на текущий момент не очень понятно, какую стратегию все же выберет Киев в своем диалоге с Москвой, и, разумеется, российская сторона ждет более решительных шагов.

А в понимании новой власти на Украине это будет означать сдачу уже отвоеванных прежней властью позиций на пути независимости от Москвы. Поэтому можно предположить, что пока Киев не сделает смелых шагов навстречу, и отношения между странами будут развиваться в том же темпе что и при Петре Порошенко», — говорит Антонов.

Впрочем, диалог с Москвой может наладиться из-за необходимости двух стран вести газовые переговоры, надеется эксперт.

Действующие контракты на транзит газа истекают в конце года, и пока что новый договор не подписан. При этом и Москва и Киев вместе заинтересованы в диалоге.

Россия уже сделала первый шаг в этом направлении. Так, о готовности идти на компромисс с Киевом заявил на прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак.

На встрече с замглавы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем он отметил, что «Газпром» готов продлить действующие договоры с Украиной и возобновить поставки газа соседям по цене на 25% дешевле текущих закупок и напомнил о готовности «Газпрома» к мировому соглашению.

В Киеве посмеялись над предложением Москвы. Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в Facebook назвал это «абсурдом».

«То есть мы должны как минимум «добровольно» отказаться от $2,8 млрд ($2,56 млрд присужденные арбитражем в Стокгольме, плюс пени, которые считает «Нафтогаз» — «Газета.Ru»), а как максимум, еще и вернуться в статус должника по положениям контракта «бери или плати», — написал он.

При этом он призвал отказаться от подписания договора о транзите на действующих условиях, сделав упор на то, что Украине необходимо добиваться прекращения строительства «Северного потока – 2» и готовиться к прекращению транзита с 2020 года, обращаясь в международный арбитраж для получения компенсаций.