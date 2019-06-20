Пересчет цен за отопление: кто заплатит больше всех

С 2020 года тарифы на отопление в России изменятся: платежи будут рассчитываться в зависимости от этажа проживания.

У владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, из-за этого суммы в платежках могут существенно вырасти,

предупреждает член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких Это касается в первую очередь собственников квартир с 1-го по 4-й этаж.

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Норматив, учитывающий этажность, должны были внедрить еще с 2016 года. Однако Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год.

Исправить ситуацию могла бы передача полномочий по вводу нового норматива регионам, поделился Гладких с «Парламентской газетой». В этом случае субъекты смогут решать, насколько целесообразно вводить такой порядок расчета оплаты отопления.

Между тем, сами россияне главными проблемами сферы ЖКХ считают неточное начисление оплаты. Данные опроса в начале года разместили на сайте некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль». Неверное начисление платы считают проблемой 19% опрошенных. На втором месте оказалось некачественное управление многоквартирными домами (14%), а на третьем — неудовлетворительное состояние домов (13%).

Росстат сообщил, что в 2018 году услуги ЖКХ для россиян подорожали на 3,7%. Больше всего выросли цены на водоотведение, холодное и горячее водоснабжение — на 5,7%.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое призвано убрать ряд «лазеек» из ранее принятых нормативов для необоснованного повышения тарифов на ЖКХ. Так, по замыслу правительства, рост цен на жилищно-коммунальные услуги не должен быть выше уровня инфляции.

Документ позволит «более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции», сказал Медведев.

В этом году из-за повышения НДС с 18% до 20% было принято решение отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля. Тарифы повысят в два этапа — на 1,7% в начале года и на 2,4% с 1 июля. Это позволит удержать совокупное повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции, отмечали ранее в Минэкономразвития.

Весной прошлого года глава ФАС Игорь Артемьев в интервью НТВ заявил, что большинство россиян переплачивает за услуги ЖКХ. Примерно три четверти российских регионов переплачивают за предоставление ЖКУ, а остальные — около одной четверти — имеют заниженные тарифы, говорил он.

Тарифы на воду вообще могут отличаться в 54 раза в соседних регионах. По информации главы ФАС «тарифное хулиганство» — дело рук местных властей, куда антимонопольная служба не дотягивается.

В начале этого года правительство закрыло вопрос введения соцнормы потребления электричества. Такая инициатива до этого долго обсуждалась. После того, как пилотный проект с введением нормы килловатт-часов на человека в 2014 году обернулся серьезным ростом тарифов и критикой со стороны президента РФ, эта тема была отложена.

Цена на газ для россиян повысится на 1,4% с 1 июля, согласно приказу ФАС. «В 2020-2024 годах рост указанных цен не превысит 3%», — отмечало Минэкономразвития в макропрогнозе.

В марте стало известно, что кабмин РФ отказался от идеи обязательной установки «умных» счетчиков на газ из-за дороговизны реализации программы. Сумма, требуемая для смены приборов учета газа, оказалась слишком чувствительной для россиян, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Создание этой системы оценивалось в 385 миллиардов рублей.

В интервью «Газете.Ru» замглавы Минстроя России Максим Егоров рассказал, что в России долги по ЖКХ уже достигли 1,3 триллиона рублей.

«Если говорить о гражданах, то у них достаточно высокая платежная дисциплина, почти 96% по итогам 2018 года», — отметил он.

Иными словами, граждане не главные неплательщики. Среди должников очень много бюджетных организаций, федеральных органов власти, в первую очередь, Минобороны – очень серьезный должник, говорила депутат Госдумы Галина Хованская.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете передачи коллекторам права на работу с задолженностями по ЖКХ. «Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам», — говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом, взыскание долгов ляжет в основном на управляющие компании.

Если с долгом все совсем плохо, приставы имеют право за долги по ЖКХ списать задолженность со счетов должника в любом банке на территории России.