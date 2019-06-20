Штраф вместо шлагбаума: автомобилистов ждет сюрприз

Российские водители могут быть обременены новым видом штрафа, пишет «Парламентская газета». Правительство предложило ввести штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам. Взыскание за это нарушение составит до 2,5 тыс. рублей.

20 июня это предложение кабмина рассмотрят на заседании президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Изменения могут быть внесены в отдельные законодательные акты.

Правительство полагает, что необходимо использовать систему free-flow — свободный поток. Система позволяет проезжать участки платных дорог, не останавливаясь на пунктах взимания платы со шлагбаумами. Списывание денег происходит автоматически с помощью камер-датчиков, которые считывают виньетку на ветровом стекле. Шлагбаумы перед заездом на платные отрезки отсутствуют или подняты. Такая система постоплаты широко распространена в Европе. Она позволяет разгрузить трассы, кроме того, отпадает необходимость тратиться на установку пунктов оплаты.

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Запуск первой в России системы «Свободный поток» запланировано в рамках создания и эксплуатации единой системы взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области.

Однако законодательство пока не позволяет внедрить изменения. Главное препятствие для внедрения free flow — это отсутствие штрафов за неоплаченный проезд, говорили ранее в компании «Автодор».

Штраф для «зайцев» на платных трассах в размере 5 тыс. руб. должен был появиться еще в 2016 году. Соответствующий законопроект разрабатывался вместе с «Автодором» и Минтрансом в преддверии запуска так называемой технологии free flow.

Собранные суммы штрафов в полном объеме правительство предлагает зачислять в бюджеты регионов. Новый вид наказания в кабмине сравнили с существующими в Москве штрафами за вовремя не оплаченную парковку и за безбилетный проезд в метро.

Платные дороги федерального и регионального значения расположены в 13 регионах России: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской и Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге. Протяженность каждой из них составляет более 1,3 тыс. км.

Для сравнения сегодня в Италии штраф за неоплату проезда по платной дороге составляет 300 евро, в Австрии — 120 евро, а в Швейцарии — 200 швейцарских франков.

В законе «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» прописана процедура введения платы на дорогах. Указано, что бесплатно этими дорогами могут пользоваться экстренные службы, общественный и почтовый транспорт.

С 28 апреля 2018 года в Правилах дорожного движения появилась ответственность за выезд на так называемую «вафельную» разметку на загруженных перекрестках.

Это характерная диагональную разметку на перекрестках, указывающая участок, на которые запрещено выезжать в пробках. Штраф за подобное составит 1 тысячу рублей.

Ранее Госавтоинспекция предложила ввести ответственность за превышение скорости на 10-20 км/ч. Сейчас ненаказуемый лимит превышения разрешенной скорости составляет 20 км/ч.

Автомобилисты, которые регулярно нарушают правила дорожного движения могут также оказаться в «черном списке» ГИБДД. Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга злостным нарушителям правил дорожного движения или водителям, лишенным прав.

Кроме того, водителей, регулярно нарушающих скоростной режим, в скором времени могут оставить без 50-процентной скидки на оплату штрафов. При этом за каждое повторное игнорирование правил штрафы, наоборот, поднимут.

Также в скором времени наличие полиса ОСАГО будем отслеживаться посредством камер фото- и видеофиксации. Пока эта система тестируется в столице и Московской области. Таким образом, возможны штрафы с дорожных камер за отсутствие полиса.

Есть и хорошие новости для автомобилистов. Так, с 1 июня изменилась схема решения споров по ОСАГО. Пострадавшим в ДТП теперь помогает финансовый омбудсмен. Он будет разбирать споры между автомобилистами и страховыми компаниями по ОСАГО на сумму до 500 тыс. рублей с 1 июня.