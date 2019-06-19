«Всем на своих местах»: Медведев ответил Кудрину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции в регионах. Об этом он сам заявил на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.

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По словам Медведева,

этот документ позволит «более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции».

В настоящее время для регионов и так устанавливаются предельные индексы роста платы за услуги ЖКХ, но есть ряд оснований, которые позволяют превышать данные индексы, что не всегда оправдано. По словам Медведева, теперь «таких оснований стало меньше».

Медведев уточнил, что регионы будут обязаны согласовывать подобные превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

По данным Росстата, в 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,7%. Инфляция тогда составила 4,3%.

В этом году из-за повышения НДС с 18% до 20% было принято решение отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля. Вместо этого тарифы было решено повысить дважды — на 1,7% в начале года и на 2,4% с 1 июля. По версии Минэкономразвития, это позволит удержать совокупное повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции.

А после принятого постановления «тарифные дисбалансы уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей», заверил Медведев.

Последующая же часть вступительной речи премьера больше касалась того, что должно быть сделано.

Так,

Медведев заявил о необходимости «разогреть» экономику РФ, для чего необходимо уже в этом году принять дополнительные меры. И это задача для финансово-экономического блока правительства.

Да, признал Медведев, есть объективные причины для спада уровня роста ВВП страны, такие как нестабильность рынков, замедление глобальной экономики, осторожность инвесторов, низкий потребительский спрос, санкции и торговые войны. Их надо учитывать.

«Но, я хочу подчеркнуть, — учитывать, а не использовать для оправдания того, почему у нас необходимых изменений нет», — подчеркнул премьер, добавив, что нужно «готовить адекватные меры для снижения этих рисков». Правда, не уточнил, какие именно.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин в очередной раз поставил задачу «догнать и перегнать» весь мир по темпам роста ВВП: через пять лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. При этом необходимо нарастить объем несырьевого экспорта, повышена деловая активность и производительность труда.

Пока похвастаться особо нечем: в прошлом году, согласно официальной статистике, темпы роста ВВП достигли 2%, а в этом — наметился спад. По предварительной оценке Росстата, за первый квартал ВВП вырос всего на 0,5%. В июне ведущие аналитики пересмотрели своим прогнозы по российской экономике не в нашу пользу. Так, Всемирный банк снизил свою оценку по ВВП РФ на 2019 год с 1,4% до 1,2%, Центробанк – с 1,2–1,7% до 1–1,5%. Рейтинговое агентство Fitch также снизило прогноз — с 1,5% до 1,2%.

Все это, безусловно, волнует правительство.

Большинство экспертов сходится в том, что для выхода на темпы выше среднемировых российская экономика должна расти не менее чем на 3-4% в год.

При этом не удается победить главную проблему России — бедность. Об этом регулярно говорят на всех уровнях власти, на это обращают внимание и эксперты.

Так, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин уже второй день говорит и пишет о том, что «бедность в России стала позором», а падение уровня жизни в РФ чревато социальным взрывом.

Выступления Кудрина не остались незамеченными и Дмитрием Медведевым.

В ходе совещания он обратил внимание, что борьба с бедностью в России требует консолидированной работы представителей всех уровней власти. «Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе», — закинул он камень в огород главы Счетной палаты.

Медведев и Кудрин уже расходились в позициях, когда нынешний глава кабмина был президентом РФ, а глава Счетной палаты — вице-премьером и министром финансов в правительстве Владимира Путина. Кудрин был не согласен с политикой повышения военных расходов. Тогда Медведев фактически уволил его после публичного скандала.

На должности главы Счетной палаты Кудрин в каком-то смысле остается в оппозиции. Он неоднократно выступал с критикой экономической политики страны, делал острые замечания по поводу текущего состояния инвестклимата в стране и темпов роста ВВП.

Последнее выступление в собственном твиттере главы СП касалось поправок в бюджет 2019 года, которые были ранее приняты в Госдуме в первом чтении.

«Задача связать деньги и показатели так и не решена», — констатировал он, отметив, что даже точечные поправки, такие как, например, выделение дополнительных средств на транспорт или ЖКХ, не приводят к корректировкам целей. «Деньги «живут» своей жизнью, показатели своей», — добавил он.