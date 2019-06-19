Позорное безденежье: когда Россия победит бедность

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что проблема бедности в России стала сверхострой. В своем Twitter Кудрин отметил, что считает недостаточными и «техническими» поправки в бюджет, предполагающие новые вливания в социальную сферу.

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«Уточнен прогноз: например, планировалось вывести 2,5% граждан из бедности, а теперь — около 1%. Это реалистичнее, но тема стала сверхострой», — написал Кудрин.

По мнению Кудрина, деньги никак не связаны с показателями. Деньги выделяются, но цели никак не корректируются – ради чего правительство выделяет средства.

«Деньги «живут» своей жизнью, показатели своей. На лекарства дают еще 5,3 млрд руб., но цель по снижению смертности не меняют», - написал Кудрин.

Тема бедности стала для главы Счетной палаты одной из ключевых в его выступлениях. Кудрин не раз называл высокий уровень бедности позорным, а также отмечал, что как председатель контрольного ведомства намерен взять под особый контроль выполнение задачи по снижению бедности.

Амбициозную задачу по снижению бедности в 2 раза к 2024 году поставил президент России в «майском указе». По данным на конец 2018 года число бедных в стране составило 12,9% населения - почти 19 млн россиян живут в бедности.

Задача со звездочкой

Правительству задача, поставленная президентом, сразу показалась сложной. Инструментов для выполнения поручения недостаточно, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова в сентябре прошлого года. По ее словам, бедность оказалась «одной из самых сложных тем», а «реализуемые сегодня меры по сокращению бедности не дают должного эффекта».

В апреле этого года премьер-министр Дмитрий Медведев признавал, что «некоторые просто выживают» и «19 млн чел живут так, как жить не должны».

Как пытаются решить эту задачу со звездочкой? Во-первых, «бедность» является одним из главных аргументов для признания необходимости «национальных проектов». На исполнение 12 нацпроектов планирует потратить почти 26 трлн рублей. Здесь все, что должно обеспечить жителю России достойную жизнь: здравоохранение, образование, экология, жилье и городская среда, автомобильные дороги и другое.

Правительство предлагает бороться с бедность через повышение МРОТ, индексацию зарплат бюджетников и пенсий, поддержку занятости матерей с детьми, выплаты пособий, как на первого, так и на последующих детей.

Между тем эксперты Высшей школы экономики пришли к выводу, что этих мер недостаточно для сокращения бедности в два раза. Реализация этой национальной цели происходит на фоне пятилетнего снижения доходов россиян. Предложенные меры помогут достичь только половины установленных показателей, считают эксперты ВШЭ. Не обойтись без новых механизмов соцподдержки и создания большого количества рабочих мест.

Ни ложки ни плошки

Тем временем об уровне жизни россиян в последнее время можно судить только по тревожным сигналам.

Ранее Медведев говорил, что правительство имеет «обезличенную картину» бедности и призывал «понять специфику именно его (человека) жизненных проблем, его потребностей, посмотреть, какое у него образование, возможности, состояние здоровья».

Вот какую картину нарисовал Росстат. Согласно данным ведомства, 35,4% российских семей не могут позволить себе купить каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви. Кроме того, почти 80% российских семей испытывают трудности в тем, чтобы обеспечить себя необходимым минимумом товаров, уложившись при этом в семейный бюджет.

От таких сведений опешили даже в Кремле и просили Росстат объяснить такие выводы. «Почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять», - недоумевал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Счетной палате же подсчитали, что пенсионер в России может потратить на свою жизнь не более 200 рублей в день. В этом году прожиточный минимум пенсионера был установлен Минтруда в среднем по стране на уровне 8846 руб. Предполагается, что этого должно хватить на покупку мяса, овощей, фруктов, круп и молочной продукции, а также на медикаменты, проезд в общественном транспорте, услуги связи и ЖКХ.

Оптимистичных ожиданий у населения не наблюдается. Прибавки к зарплате россияне не ждут. Согласно опросу аналитического центра НАФИ, более половины россиян не исключают задержки (56%) или снижения (58%) заработной платы у себя или у членов своей семьи в ближайшие два-три месяца, при этом 8% опрошенных уже столкнулись с реальной задержкой выплат, а 6% — со снижением оклада.

Успехи и провалы

С 1 января 2018 году вступили в силу законы, позволяющие гражданами России получать ежемесячные выплаты при рождении либо усыновлении первого и второго ребенка. Кроме того, продлена программа материнского капитала. На национальные проекты «Демография», «Образование», «Наука» и «Здравоохранение» в будущие несколько лет будет вложено более 6 трлн.

Среди других успехов социальной политики – повышение зарплат бюджетникам. В среднем по всем отраслям рост зарплат составил 4%. С 1 октября 2019 года зарплаты бюджетникам проиндексируют на 4,3%. Впрочем, повышение зарплат не сказалось на росте реальных располагаемых доходов. За первый квартал 2019 года они выросли всего на 0,4% в годовом выражении.

Кроме того, в 2018 году младенческая и материнская смертность достигли исторического минимума. Это результат реализации проекта «Технологии и комфорт — матерям и детям», в рамках которого внедрена трехуровневая система оказания медицинской помощи и открыты новые перинатальные центры, отмечали в Минздраве.

По другим направлениям социальной политики все еще наблюдаются проблемы.

Ранее Росздравнадзор выявил в регионах грубые нарушения прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов. Осенью президент Владимир Путин заявлял, что существующая система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна.

Почти 60% регионов провалили указ Путина по повышению зарплат медсестер и санитаров, сообщала ранее Счетная палата. Майский указ от 2012 года предусматривал повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году. При наличии высшего образования повышение зарплаты должно составить 200% от средней по региону.

Впрочем, ситуацию с зарплатами, бедность и уровнем в жизни, правительство намерено исправлять всерьез.

Реагируя на слова Кудрина, Медведев ранее заметил, что тема требует серьезной работы, а не общих рассуждений.

«Очевидно, что здесь нет легких решений. Она требует консолидированной работы абсолютно всех», - заявил он. И эти решения найти нужно.