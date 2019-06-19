Свои среди чужих: как москвичи захватывают регионы

Администрация Южно-Сахалинска в конце мая объявила ряд конкурсов, связанных с архитектурным преображением города. Тендеры проводились в форме запроса котировок – это открытый способ закупки, при котором заказчик размещает извещение о конкурсе и подробно рассказывает о своих требованиях к исполнителю. Теоретически, победить должен участник, предложивший наименьшую цену, однако немаловажную роль играют и другие факторы, на которые пожелал обратить внимание заказчик.

Реклама

Первый тендер, объявленный администрацией Южно-Сахалинска, касается разработки концепции архитектурно-градостроительного развития территории 3 городских микрорайонов.

В рамках запроса цен, проведенного городскими чиновниками перед закупкой, компания «Оферта-диалог» из Владивостока предложила выполнить работу за 75 млн рублей, московское архитектурное бюро ООО «РТДА» - за 79 млн рублей, а столичный же Институт градостроительного и системного проектирования – за 80 млн рублей. В результате запроса цен и была определена среднерыночная цена в 78 млн рублей, которая теперь фигурирует в тендере.

Согласно документации к контракту, определение победителя на 60% будет зависеть от предложенной им цены, на 40% - от критериев, не имеющих отношение к деньгам (наличия необходимого оборудования, деловой репутации и опытного персонала). Причем среди неденежных критериев существенно больший вес имеют не профессиональные сотрудники как таковые, а стоимость госзаказов, выполненных компанией-претендентом за последние 3 года.

С учетом этих критериев существенное преимущество получает организация, в недавнем прошлом заполучившая и выполнившая крупный заказ – в данном случае это ООО «РТДА», Этой компании, руководитель которой является знакомой главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, ранее достались, например, четыре самых дорогих контракта Главного архитектурно-планировочное управления Москомархитектуры на 545 699 000 рублей.

Если вспомнить и других госзаказчиков, для которых RTDA выполняла различные задачи за последние 3 года (от проведения конкурса на реновацию 5 районов Москвы, который ни к чему не привел, до разработки градостроительных норм для столицы, которые неизвестно как используются), то окажется, что общий объем контрактов компании по 44 ФЗ за этот период превысил 800 млн рублей. Для сравнения, еще один претендент на госконтракт Южно-Сахалинска, компания «Оферта-диалог» из Владивостока, за все время своего существования выполнила государственных заказов всего на 134,3 млн рублей.

Поскольку настолько крупные лоты, как те, которые получила компания RTDA, разыгрываются редко, и чаще в Москве, чем в регионах, то при установленных к победителю критериях у столичных архитекторов практически нет конкурентов – даже если организация с квалифицированными кадрами и оборудованием захочет принять участие в конкурсе, она проиграет, не имея в своем багаже выполненных госзаказов на сотни миллионов рублей. Хотя для выполнения заказа всего на 78 млн рублей, возможно, намного важнее были бы опытные сотрудники, чем стоимость ранее выигранных тендеров.

Получается, что если компания имеет выполненных госконтрактов по 44-ФЗ на 10 млн рублей, ей нужно снизить цену на 70%, чтобы конкурировать с RTDA, то есть участники тендера заведомо оказываются в неконкурентных условиях при наличии такого соперника. Интересно, что сама RTDA практически сразу после своего возникновения без проблем выиграла конкурс Москомархитектуры на проект новых региональных норм градостроительного проектирования в жилищном секторе на 32 250 000 рублей. И именно эта победа, такая неожиданная для новичка рынка, стала основой для всех дальнейших успехов компании.

Второй конкурс, объявленный администрацией Южно-Сахалинска, касается разработки дизайн-кода, бренда города и его благоустройства. Максимальная стоимость контракта – 20 млн рублей. Хотя в данном случае речь идет совершенно о другой работе (в первом лоте фигурировала архитектура, а тут – брендинг и построение имиджа), критерии оценки участников тендера остаются неизменными. То есть победа опять достанется компании, имеющей самый внушительный опыт выполнения госзаказов – причем не в количественном, а именно в стоимостном выражении.

Большинство региональных дизайн-бюро, таким образом, смогут выиграть конкурс только работая себе в убыток – если установить разумную цену, то многомиллионные контракты RTDA перекроют все их достоинства. Правда, необходимо отметить, что участники борьбы за второй лот на данный момент не известны: запрос цен в данном случае тоже проводился, однако публиковать поступившие коммерческие предложения организаторы конкурса не стали.

Был и третий тендер, возможно, самый важный из всех – на подготовку проекта генерального плана Южно-Сахалинска, правил землепользования и застройки, проектов программ комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур городского округа. Максимальная стоимость контракта составляла 148,2 млн рублей. Однако муниципалитет по какой-то причине передумал проводить этот конкурс и продолжать развитие Южно-Сахалинска с концепциями застройки, дизайн-кодом, но без генплана, который бы увязал всё это вместе.

В RTDA и администрации города на запросы не ответили.