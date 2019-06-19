Это позор: Кудрин назвал сверхострую проблему России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом он написал в своем Twitter.

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«Сегодня приняты поправки в бюджет 2019 года в первом чтении. Изменения технические. Уточнен прогноз: например, планировалось вывести 2,5% граждан из бедности, а теперь — около 1%. Это реалистичнее, но тема стала сверхострой», — написал Кудрин.

По его словам, «задача связать деньги и показатели так и не решена».

«Даже такие поправки как 78 млрд на транспорт или 51 млрд на ЖКХ не приводят к корректировкам целей. Деньги «живут» своей жизнью, показатели своей. На лекарства дают еще 5,3 млрд руб., но цель по снижению смертности не меняют»,

— указал председатель СП.

Кудрин отметил, что считает бедность позором страны. «Более 12% бедных в стране — это около 19 миллионов человек. Им нужно помогать активнее», - написал он.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект правительственных поправок к федеральному бюджету 2019 года. Правительство предложило увеличить расходы на 256,5 млрд рублей. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, средства будут распределены по приоритетным направлениям, «в первую очередь — на социальную поддержку и защиту наших граждан».

В частности, на вопросы, связанные с обеспечением здоровья граждан, в 2019 году предлагается направить 519 млрд рублей, что на 13,3 млрд рублей больше, чем предполагалось ранее. Кроме того, будут увеличены расходы на софинансирование регионами доплат к пенсиям - на эти цели будет направлено 4,3 млрд руб.

Увеличатся бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов: демография — на 559,9 млн руб., образование — на 729,9 млн руб., а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — на 40,7 млрд руб.

Дополнительные средства получат регионы, что даст возможность завершить строительство жилья «обманутым дольщикам» - на ликвидацию недостроев в бюджете выделены дополнительные средства в размере 36 млрд руб.

17 июня Кудрин выразил обеспокоенность падением уровня жизни и количеством людей за чертой бедности. Об этом он сказал в интервью журналисту Владимиру Познеру в его авторской программе на Первом канале.

По его словам, «в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» иметь такое количество бедных – «это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала».

Для борьбы с бедностью Счетная палата предлагает увеличить число получателей пособий за рождение ребенка. Федеральный бюджет сможет потянуть такие расходы, отметил он. Эти меры позволят уменьшить количество бедных на 30–40%, полагает Кудрин.

«Мы подготовили предложения, которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях. Часть этих предложений взята сейчас, ну, например, есть материнский капитал, из него можно взять каждый месяц на свою текущую жизнь, если ты бедный. И для первого ребенка тоже введено пособие, если семья находится в зоне бедности, но это решение принято только для тех, у кого родились дети с 2018 года, а вообще-то это мера должна быть распространена на всех», — сказал Кудрин.

При этом Кудрин не исключил возможность социального взрыва в России из-за ситуации с бедностью. Однако Кремль отреагировал на эти слова, попросив не преувеличивать масштабы бедствия.

«Формулировки насчет каких-то взрывов и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям. То есть в плане наличия проблемы, безусловно, да — об этом хорошо известно, это никто не скрывает, но и гипертрофированно ее оценивать мы тоже считаем неверным»,

— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного уровня первоочередной, добавил он.

По данным на конец 2018 года число бедных в стране составило 12,9% населения - почти 19 млн россиян живут в бедности.

К 2024 году в «майских указах» президента поставлена цель вдвое снизить уровень бедности в стране. Он должен упасть до 6% к этому сроку. В 2019 году уровень бедности должен снизиться до 10,5% населения.