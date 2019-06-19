Это позор: Кудрин назвал сверхострую проблему России

Бедность в России стала сверхострой проблемой, заявил Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает поправки в бюджет на 2019 год недостаточными для повышения уровня жизни россиян. Кудрин подчеркнул, что бедность является позором для страны. Ранее он отмечал, что ситуация грозит социальным взрывом.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодня приняты поправки в бюджет 2019 года в первом чтении. Изменения технические. Уточнен прогноз: например, планировалось вывести 2,5% граждан из бедности, а теперь — около 1%. Это реалистичнее, но тема стала сверхострой», — написал Кудрин.

По его словам, «задача связать деньги и показатели так и не решена».

«Даже такие поправки как 78 млрд на транспорт или 51 млрд на ЖКХ не приводят к корректировкам целей. Деньги «живут» своей жизнью, показатели своей. На лекарства дают еще 5,3 млрд руб., но цель по снижению смертности не меняют»,

— указал председатель СП.

Кудрин отметил, что считает бедность позором страны. «Более 12% бедных в стране — это около 19 миллионов человек. Им нужно помогать активнее», - написал он.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект правительственных поправок к федеральному бюджету 2019 года. Правительство предложило увеличить расходы на 256,5 млрд рублей. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, средства будут распределены по приоритетным направлениям, «в первую очередь — на социальную поддержку и защиту наших граждан».

В частности, на вопросы, связанные с обеспечением здоровья граждан, в 2019 году предлагается направить 519 млрд рублей, что на 13,3 млрд рублей больше, чем предполагалось ранее. Кроме того, будут увеличены расходы на софинансирование регионами доплат к пенсиям - на эти цели будет направлено 4,3 млрд руб.

Увеличатся бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов: демография — на 559,9 млн руб., образование — на 729,9 млн руб., а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — на 40,7 млрд руб.

Дополнительные средства получат регионы, что даст возможность завершить строительство жилья «обманутым дольщикам» - на ликвидацию недостроев в бюджете выделены дополнительные средства в размере 36 млрд руб.

17 июня Кудрин выразил обеспокоенность падением уровня жизни и количеством людей за чертой бедности. Об этом он сказал в интервью журналисту Владимиру Познеру в его авторской программе на Первом канале.

По его словам, «в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» иметь такое количество бедных – «это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала».

Для борьбы с бедностью Счетная палата предлагает увеличить число получателей пособий за рождение ребенка. Федеральный бюджет сможет потянуть такие расходы, отметил он. Эти меры позволят уменьшить количество бедных на 30–40%, полагает Кудрин.

«Мы подготовили предложения, которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях. Часть этих предложений взята сейчас, ну, например, есть материнский капитал, из него можно взять каждый месяц на свою текущую жизнь, если ты бедный. И для первого ребенка тоже введено пособие, если семья находится в зоне бедности, но это решение принято только для тех, у кого родились дети с 2018 года, а вообще-то это мера должна быть распространена на всех», — сказал Кудрин.

При этом Кудрин не исключил возможность социального взрыва в России из-за ситуации с бедностью. Однако Кремль отреагировал на эти слова, попросив не преувеличивать масштабы бедствия.

«Формулировки насчет каких-то взрывов и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям. То есть в плане наличия проблемы, безусловно, да — об этом хорошо известно, это никто не скрывает, но и гипертрофированно ее оценивать мы тоже считаем неверным»,

— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного уровня первоочередной, добавил он.

По данным на конец 2018 года число бедных в стране составило 12,9% населения - почти 19 млн россиян живут в бедности.

К 2024 году в «майских указах» президента поставлена цель вдвое снизить уровень бедности в стране. Он должен упасть до 6% к этому сроку. В 2019 году уровень бедности должен снизиться до 10,5% населения.