Удар по здоровью: лекарства резко подорожают

Цены на лекарства в России растут и будут увеличиваться и дальше, уверены эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

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Так, за первый квартал текущего года лекарства подорожали на 5,6%, отмечает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По итогам 2018 года Росстат зафиксировал рост цен на лекарства на 4,6%.

«Сейчас цены на лекарственные препараты в основной своей массе не только не сокращаются, а демонстрируют заметный рост», — констатирует Беспалов.

И в этом году цены на лекарства также будут расти.

«И этот рост, если сравнивать с тем уровнем цен, который был в прошлом году, будет примерно в пределах 7–10%», — уверен эксперт.

Работать на аптеку

По версии Росстата, среднестатистический житель России в месяц тратит на лекарства менее тысячи рублей.

Согласно данным статистического сборника «Россия в цифрах», в 2018 году на медикаменты, медуслуги и лечебное оборудование на одного члена семьи в РФ уходило 652 рубля в месяц.

В структуре потребительских расходов, которые составили 17 488 руб., это около 3,7%. Если исключить услуги, то на одни лишь медикаменты и оборудование, судя по динамике Росстата за 2018 год, уходило около 2–2,5% расходов в месяц.

«Расходы граждан на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий c 2012 по 2017 год выросли с 713,3 млрд рублей до 1254,1 млрд рублей, из них на приобретение лекарственных препаратов — с 598,1 млрд рублей до 1027,2 млрд рублей», — говорится в утвержденной «Стратегии развития здравоохранения до 2025 года».

В задачи этой стратегии заложено совершенствование механизма ценообразования на лекарственные препараты.

Однако

государством регулируются цены на жизненно важные лекарства, цены на весь остальной ассортимент лекарств определяются организациями оптовой торговли и аптеками самостоятельно, поясняли ранее «Газете.Ru» в Минздраве.

В последнем обновленном перечне жизненно важных лекарств утверждено 735 наименований.

Между тем часто рост цен на лекарства происходит постепенно и не заметен сразу. Так, в последнее время резко подорожал валидол. Его цена росла в течение полугода. В апреле Росстат зафиксировал подорожание валидола на 2,9%, а до этого — в ноябре и декабре 2018-го — рост был по 15%, в январе этого года цена выросла еще на 10,5%, в феврале — на 5,8%, а в марте — на 3,6%.

«Лекарства выросли в цене заметно, и для очень многих россиян в условиях снижающихся доходов это представляет серьезную проблему, особенно в группе риска пожилые, потому что пенсии низкие», — отмечает аналитик «Финам» Алексей Коренев.

В то же время именно у пенсионеров наиболее высокие затраты на покупку медикаментов в общей структуре расходов. А учитывая довольно скромный размер пенсий, любое повышение цен для этой категории граждан становится серьезной проблемой: в месяц на лекарства у них может уходить до трети пенсии, подчеркивает Коренев.

Да, у пенсионеров есть льготы на покупку лекарств, но распространяются они отнюдь не на все препараты, поэтому иногда самые необходимые как раз остаются за бортом.

«Если бы не помощь детей, пенсионеры на свои средства вряд ли могли бы позволить себя полностью обеспечивать необходимыми лекарствами», — указывает Коренев.

Дешевые аналоги

На фоне роста цен на медикаменты и падения реальных доходов россияне все больше экономят даже на самом важном — на здоровье, отдавая предпочтение дешевым аналоговым лекарствам. Все чаще выбор делается в пользу отечественных препаратов — аналогов более дорогих западных лекарств.

Так, по итогам 2018 года доля импортных лекарств на отечественном рынке составила менее половины объема: 39,4% в упаковках, но более 70% в стоимостном выражении, подсчитала компания DSM Group, которая готовит аналитические отчеты для фармацевтической отрасли.

Ряд экспертов отмечают, что по эффективности и качеству многие наши медикаменты до сих пор проигрывают зарубежным аналогам, однако россияне все же делают выбирают дешевые аналоги.

У среднего россиянина и тем более пенсионера — «напряженный бюджет», из-за чего расходы даже на недорогие лекарства чувствительны, если их приходится покупать часто и помногу, отмечает вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» Лев Якобсон.

«К тому же недорогие лекарства не всегда самые эффективные. А если пытаться покупать наиболее современные средства, например, от онкологических заболеваний, это для среднестатистического гражданина может быть просто разорительно», — добавляет он.

Облегчает россиянам поиск дешевых лекарств интернет, где можно найти полную аналогию западным лекарствам среди отечественных, которые в разы дешевле, добавляет Коренев.

Тем не менее для граждан со средними доходами в нашей стране лекарства в целом доступнее, чем в большинстве стран с аналогичным уровнем ВВП на душу населения, продолжает Якобсон.

«Но сравниваем мы себя с ведущими странами Запада, и это сравнение, если говорить о лекарствах, не в нашу пользу», — заключает эксперт.