Опять убытки: Россия заплатит Польше за грязную нефть

Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания намерена взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба», а также за ту нефть, которая не была поставлена в Польшу по контрактным обязательствам, заключенными между компаниями двух стран. Об этом сообщает Polskieradio24.

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Компания намерена получить два вида компенсации.

«Часть этой нефти была переработана, но нам пришлось ее смешивать, использовать стратегические запасы. Таким образом, мы понесли некоторые расходы, также связанные с функционированием нефтеперерабатывающего завода», — сказал Обайтек.

В середине апреля 2019 года по трубопроводу «Дружба» из России в Белоруссию, а затем и в страны Европы пришла нефть, загрязненная органическими соединениями хлора. В результате ряд европейских стран — Польша, Украина, Германия, Венгрия и Словения — прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.

Польша остановила закачку российской нефти 24 апреля. В эту страну нефть не поступала в течение 46 дней. Поставки были возобновлены только 9 июня.

Дело в том, что очистить загрязненную хлорорганикой нефть сложно. Хлор может или улетучиться в результате естественного выпаривания его молекул в атмосферу, но тогда нефть должна храниться в открытом резервуаре, чтобы хлору было куда испаряться. А хранить нефть в открытом виде, да ее и в больших объемах, крайне сложно и пожароопасно.

Поэтому большинство заводов, получивших нефть по трубе и принявших ее, пошли по пути подмешивания к грязной нефти ранее полученной и хранящейся на территории этих стран чистой нефти из стратегических запасов.

Даниель Обайтек добавил, что в настоящее время компания оценивает убытки, и после этого она обратится с претензиями.

В России факт загрязнения нефти объяснили хищением нефти из трубы и подмесом в нее таких соединений, на наличие которых сырье, получаемой «Транснефтью» получает от компаний – производителей, проверяется нечасто. Следователи возбудили уголовное дело против основных фигурантов дела о хищении нефти.

В середине мая суд заочно арестовал основателя компании «Петронефть» Романа Трушева и бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Их объявили в розыск. Также были арестованы другие фигуранты дела: замгендиректора компании «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, гендиректор «Петронефть актив» Владимир Жоголев, заместитель директора «Магистраль» Сергей Баландин и гендиректор «Нефтеперевалка» Светлана Балабай.

В середине июня еще четырех фигурантов дела — сотрудников «Транснефти» — отправили под домашний арест.

До сих пор нет ни одной четко выверенной суммы убытков, которую бы признали бы все стороны, которые считают себя причастными к потерям из-за грязной нефти. На уровне правительства России решено, что компенсировать убытки будет компания «Транснефть».

Платить она будет из суммы прибыли, которую получила по итогам 2018 года. Позже по суду «Транснефть» будет требовать возмещения этих сумм с виновных.

Точная сумма возмещения пока не понятна.

Так, концерн «Белнефтехим» свое видение вопроса с указанием предварительной суммы понесенных белорусской стороной потерь по всем аспектам деятельности организаций и потерь государственного бюджета направил в министерство энергетики Российской Федерации 31 мая 2019 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о том, что сумма ущерба, которую понесли белорусские предприятия от попадания грязной нефти в трубопровод «Дружба», оценивается в сотни миллионов долларов.

Столь высокий ущерб Лукашенко обосновал тем, что загрязненная нефть вызывала очень сильную коррозию стенок трубопровода. По его словам,

зараженная хлором нефть «за неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4–5 мм, как говорят специалисты, съедает».

Кроме ущерба, нанесенного трубе, белорусская сторона будут требовать компенсацию за порчу оборудования на нефтепроводах, например, насосных комплексов — и на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Видимо, такую же аргументацию будут приводить и компании других стран, пострадавших от грязной нефти.

Ранее в «Транснефти» заявляли, что сначала получатели нефти должны за нее заплатить, а уже потом требовать компенсации.