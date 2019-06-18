Дно долговой ямы: люди набрали кредитов для оплаты ЖКХ

Цены на газ для потребителей снижаются, сообщили недавно в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

Реклама

«НАК «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения, которая будет действовать в июне. В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №485 от 5 июня 2019 года, она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

«Таким образом, в июне цена газа, по которой «Нафтогаз» продает его газсбытам и поставляет потребителям, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн ($16,5), по сравнению с маем», — говорится в сообщении.

Цены на «голубое топливо» снизились на Украинской энергетической бирже, что и позволило «Нафтогазу» поступить аналогичным образом.

Долги растут

Решение о снижении цен на газ для населения — политическое, говорит источник «Газеты.Ru» в партии «Батькивщина».

«На Украине потребители не понимают, что за экономическую политику отвечает премьер-министр. Поэтому они ждут от нового президента Владимира Зеленского снижения цен на газ. Впереди выборы, поэтому глава государства вынужден прислушиваться к мнению людей», — говорит эксперт.

Собеседник «Газеты.Ru» добавляет, что за последние несколько лет коммунальные услуги подорожали в два раза. Причем тарифы растут с каждым годом. Например, если на конец марта 2018 года средние начисления за услуги ЖКХ с учетом стоимости электроэнергии составляли 1,87 тыс. грн ($70,6) с человека, то сейчас — 2,296 тыс. грн ($86,6) с человека.

Теоретически население может оформить субсидию. Но требования к получателям социальной помощи постоянно ужесточаются. С октября прошлого года в субсидии отказывают семьям, которые владеют квартирами жилой площадью более 120 кв. м и домами — свыше 200 кв. м.

Специально созданные комиссии по вопросам назначения жилищных субсидий при районных администрациях могут посетить квартиру или дом получателя льгот и оценить его материальное положение. Если проверяющие увидят дорогой телевизор или холодильник, то могут отказать в получении соцпомощи.

Субсидии не выдают украинцам, которые владеют автомобилем в возрасте до пяти лет или нигде не работают и не стоят на учете в Центре занятости.

«Оформить социальную помощь с каждым годом становится все сложнее. Мне приходится каждые полгода приглашать комиссию на проверку материального состояния к себе домой, предоставлять документы о том, что сын с нами давно не живет во все инстанции и постоянно бегать по кабинетам. Многие пенсионеры не выдерживают, не приходят и просто не платят»,

— рассказывает «Газета.Ru» жительница Киева Оксана Нападовская.

Количество получателей соцпомощи действительно сокращается. По информации Национального банка Украины, в первом квартале 2019 года бюджетные расходы на выплату субсидий сократились на 33,6%, а количество субсидиантов — на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Услуги в кредит

При этом по статистике долги населения за услуги ЖКХ стремительно растут. По данным Государственной службы статистики, на конец марта этого года долги населения за газ составили 32,2 млрд грн ($1,2 млрд), тогда как за аналогичный период прошлого года — 17,6 млрд грн ($664 млн).

Задолженность за оплату центрального отопления и горячей воды за этот же период выросла с 15,5 млрд грн ($585 млн) до 22,4 млрд грн ($845 млн), а за поставку холодной воды и водоотвод — с 1,7 млрд грн ($64 млн) до 3,4 млрд грн ($128 млн).

У государства нет реальных механизмов давления на должников, говорит источник «Газеты.Ru» в кабинете министров Украины.

«Иски на неплательщиков подают, но если у человека нет дорогой техники, автомобиля и стабильных заработков, то ему можно только перекрыть воду. Выселять должников и продавать их жилье никто не решается. Слишком большой будет резонанс», — рассказывает он.

На Украине тестируют другой метод борьбы с неплательщиками — систему начисления пенни. Она начала действовать с 10 июня. Ее размер составляет 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки, то есть за год размер задолженности увеличивается на 3,65%.

Планируется, что ее будут начислять с первого рабочего дня после последнего срока оплаты услуг (оплатить коммунальные услуги необходимо до 20 числа каждого месяца).

«Можно выставлять любые штрафы, но если у людей нет денег, то лучше платить никто не будет. Насколько мне известно, сейчас некоторые потребители уже откладывают деньги на оплату отопления в зимний период, другие — берут кредиты», — говорит источник в партии «Народный фронт».

В украинских банках действительно фиксируют повышенный спрос на займы.

В 2018 году, по данным НБУ, кредитный портфель физлиц в банках Украины вырос на 31,4% и достиг 135,4 млрд грн.

«Потребительское кредитование выросло практически на 50%. Действительно, многие наши клиенты брали займ, чтобы заплатить за жилищно-коммунальные услуги, в частности, за отопление. Средняя сумма кредита для этих целей составляла 2 тыс. грн ($75,7)», — рассказывает «Газете.Ru» глава розничного направления крупного украинского банка, пожелавший остаться неназванным.

По его прогнозам, в этом году спрос на кредиты для услуг ЖКХ может вырасти еще на 30% во время отопительного сезона. Отчасти это связано с планируемым ростом тарифов. Правительство готовится выполнить требования МВФ и уравнять цены на газ для потребителей и промышленных предприятий с 1 января 2020 года, что приведет к росту цен для физлиц на 25%.