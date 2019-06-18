С небес на землю: Boeing больше не продается

Авиаконцерн Boeing вряд ли настраивался на прорывные результаты, когда готовился к Международному аэрокосмическому салону «Ле-Бурже-2019». Однако его итог «может быть хуже ожиданий», отмечает телеканал CNBC.

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Первый день авиасалона не принес американскому концерну ни одного заказа. В то время как его вечный европейский конкурент Airbus за первые сутки подписал 123 контракта на поставку новых самолетов и переоснащение уже находящихся в эксплуатации. При этом 100 лайнеров зафрахтовал американский перевозчик Air Lease Corporation (ALС), чей флот пополнится новыми А220, A321XLR и A321neos.

Это выглядит как отрезвляющий душ после достижений прошлых лет: на «Ле-Бурже» в 2017 году американский концерн с разгромным счетом обошел европейцев, получив заказы на 571 лайнер общей стоимостью $75 млрд. Airbus тогда на собственной площадке подписал всего 114 твердых заказов на лайнеры и 182 — предварительных. На общую сумму $40 млрд.

Обошел Boeing своего конкурента и на прошлогоднем авиашоу «Фарнборо» в Британии. Американский концерн заключил тогда контракты на поставку 673 самолетов, большинство из которых были 737 MAX. Airbus смог договориться о поставках только 431 авиалайнера.

Однако в этом году ситуация изменилась кардинальным образом. Самый продаваемый самолет прошлого французского и британского авиасалонов 737 MAX стоит на земле и не сможет подняться в воздух в ближайшие месяцы. А Boeing борется не за новые заказы, а за свою репутацию.

Основная цель концерна в этом году — убедить потенциальных покупателей его самолетов, что компания успешно работает над возвращением 737 MAX разрешения на полеты, заверил CNBC глава Boeing Деннис Меленберг.

«Мы вернемся в небо, когда это будет безопасно, это для нас — самое главное», — подчеркнул он. Ранее генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк заявил, что Boeing 737 MAX могут простоять еще 10-12 недель, прежде чем национальные регуляторы разрешат их полеты.

В настоящее время несколько сотен самолетов Boeing 737 MAX по всему миру простаивают в ангарах. Их эксплуатация была приостановлена после двух авиакатастроф, развивавшихся по схожему сценарию. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года такой же лайнер компании Lion Air потерпел крушение в Индонезии, погибли 189 человек.

Предварительные результаты расследований свидетельствуют о схожести причин авиакатастроф. Глава Boeing признал, что лайнеры могли разбиться из-за сбоя в системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) , помогающей пилотам управлять судном. Система призвана не давать самолету срываться в сваливание при запредельных углах атаки, что может происходить из-за более мощных и выставленных вперед перед крылом двигателях самолета. Однако о ее наличии и особенностях работы пилоты не были информированы заранее.

Эксперты Boeing обязались разработать новое программное обеспечение для системы коррекции маневрирования на самолетах модели 737 MAX, учесть и исправить все недочеты, однако доверие к безопасности этих лайнеров уже было подорвано. Многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

В начале мая The Washington Post со ссылкой на трех источников писала, что

создавая 737 MAX, совет директоров Boeing думал лишь о том, как быстрее обойти Airbus, который был занят аналогичным вариантом самолета A320neo.

Некоторые члены совета директоров опасались, что новая модель лайнера будет слишком дорогой, а перед ее выводом на рынок пройдет слишком много времени. Тогда у Boeing и так были проблемы с бюджетом и срывом запуска самолетов типа 787 Dreamliner. В компании говорили о том, как быстрее и дешевле обновить старую версию самолета Boeing.

«Безопасность была просто данностью», — говорил изданию один из бывших членов совета директоров.

Плоды этой спешки теперь пожинает весь мир, а Boeing может всерьез задуматься о том, чтобы и вовсе переименовать свой самый популярный самолет.

Сделать это концерну ранее советовал президент США Дональд Трамп. «Если бы я был Boeing, я бы починил Boeing 737 MAX, добавил некоторые дополнительные замечательные функции и сделал ребрендинг — самолет с новым именем», — написал президент в апреле в своем Twitter.

Руководство компании окончательного решения по этому вопросу пока не приняло: слишком много сил было вложено в то, чтобы сделать слова MAX и Dreamliner узнаваемыми в названии самолетов.

Впрочем, на фоне «Ле-Бурже» финансовый директор авиаконцерна Грег Смит в интервью Bloomberg не исключил, что на этот шаг все же придется пойти.

«Мы привержены тому, чтобы сделать все необходимое для восстановления репутации. Если для этого потребуется сменить бренд, то мы этим займемся», – пообещал он.

Пока же Boeing ведет себя более чем скромно: к участию в «Ле-Бурже» концерн заявил всего девять своих летательных аппаратов против двух десятков лайнеров Airbus.

Однако оба авистроительных гиганта привезли свои экспериментальные пассажирские дроны.

Западная пресса полагает, что для создания позитивного новостного фона Boeing может раскрыть на авиасалоне подробности своей новой программы по созданию лайнеров New Mid-Market Airplane (NMA). Однако официально она пока не представлена.

В марте Boeing уже отменял презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x на фоне катастрофы в Эфиопии. Хороших новостей концерну в последние месяцы, действительно, не хватает.