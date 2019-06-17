Красное не есть: светофорный ГОСТ утвердят осенью

В октябре планируется принять ГОСТ на маркировку продуктов питания при помощи основных цветов светофора, сообщают в понедельник «Известия» со ссылкой на Росстандарт. Упаковку товаров и этикетки будут маркировать зеленым, желтым или красным цветом в зависимости от количества в них соли, сахара и жира.

Красный цвет — значит продукт вредный, зеленый — более или менее полезный.

Графические цветные предупреждения на упаковке представляют собой вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. В зависимости от содержания соли, сахара или жиров полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет.

Например, 0,7 г и более поваренной соли на 100 г мясной или рыбной продукции будет свидетельствовать о превышении суточной нормы потребления этого вещества и может быть выделено красной полосой с указанием содержания натрия.

Зеленый цвет будет обозначать, что в 100 г продукта — 0,12 г соли и менее. Диапазон между этими цветовыми значениями — средний уровень содержания соли, то есть желтый цвет «светофора».

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Требования стандарта не будут распространяться на сырье и продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик. Также маркировку «светофор» не планируется наносить на упаковку питьевой воды, кондитерских изделий, сладких напитков и сыров, лечебной продукции.

Не лопай все, что дают

ГОСТ будет действовать на территории стран – членов Евразийского совета по стандартизации, в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Пилотный проект по цветовой маркировке продуктов стартовал в России в июне 2018 года, участие в нем добровольное для бизнеса. Вначале в проекте участвовали только производители мороженого, позднее к нему подключились некоторые компании по изготовлению безалкогольных напитков.

Как уточняла тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова, красный цвет маркировки предназначен для продуктов, в которых нет полезных веществ. Желтым — продукты с содержанием заменителей того или иного типа, зеленым — только натуральные продукты.

Производители опасаются, что следующим шагом после принятия ГОСТа может стать его обязательность. Власти мотивированы на это майским указом президента по увеличение продолжительность жизни россиян. Если не сделать питание приоритетным направлением, жить дольше не станут. С несбалансированным рационом часто связано возникновение неинфекционных заболеваний, единодушны эксперты. Доля неинфекционных заболеваний в общей структуре смертности, по данным Минздрава, составляет более 67%.

С помощью маркировки можно обратить внимание граждан на то, что они пьют и едят.

Гастрономическая ностальгия отменятся

Ранее сообщалось, что в России планируют отменить около 10 тыс. ГОСТов и есть опасения, что это может негативно отразиться на качестве продукции. Правда, глава Роскачества Максим Протасов уверен, что если и отразится, то лишь положительно. «Отменить собираются те ГОСТы, которые успели устареть. К сожалению, до сих пор у нас действует достаточно большое количество национальных стандартов, разработанных еще в советское время. Это не значит, что они все плохие, но ревизия, которую планирует провести Росстандарт, должна показать, какие ГОСТы позволяют нам идти дальше, развиваться, а какие устарели», — говорил Протасов на ПМЭФ-2019.

ГОСТы планируется если не отменить все, то хотя бы омолодить. Начиная с 2012 года, власти уже сократили средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет.

В 2021 году, по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, этот показатель будет доведен до 10 лет.

Исходя из расчетов Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет предприятия России к обмену лучшими международными практиками, а также переходу на современную техническую политику.

Советские стандарты качества ранее считались едва ли не самыми передовыми в мире и самыми жесткими для соблюдения бизнесом. То есть они были разработаны с учетом максимальной защиты интересов потребителей товаров и услуг. «Советское — значит отличное».

Некоторые производители до сих выстраивают на ностальгии по СССР масштабные маркетинговые стратегии. Теперь власти заявляют, что эти стандарты мешают экономике, и призывают не молиться на советское.

Маловероятно, что производители «вредных» продуктов питания и напитков будут добровольно маркировать их красным цветом. Только если в добровольно-принудительном порядке.

Еще одна проблема – возможный рост стоимости «светофорной» продукции. Россиян стоит ждать новой волны роста цен на продукты питания, которую вызовет введение «светофора» на упаковке.