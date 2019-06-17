Они просто ленивые: россиян зовут на огороды

Малоимущие граждане, имеющие огород или свободную недвижимость, могли бы прокормиться с их помощью. Без помощи государства. К таким выводам пришли представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих, сообщают в понедельник «Известия».

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Эксперимент проводился в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Отчет был направлен в Минтруда.

Не бедные, а просто ленивые

Как следует из отчетов, одним из шагов к снижению уровня бедности региональные чиновники считают корректировку критериев нуждаемости. Необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а оставшиеся деньги направить на помощь действительно бедным гражданам, уверены чиновники.

Например, в Ивановской области чиновники выделяют группу «ленивых» бедных, которые, имея дополнительное имущество, не хотят им воспользоваться для повышения своего благосостояния.

А могли бы, например, продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания». Не хотят или не умеют, но так или иначе «ленятся» это сделать.

В Томской области предложили скорректировать правительственное постановление о том, как учитывать доходы семьи.

Стоит отказывать в помощи гражданам, уверены томские власти, если они не выполнили условие соцконтракта (то есть воспользовались пособием, но, например, не прошли курс повышения квалификации, не устроились на работу или не смогли развить подсобное хозяйство).

В Нижегородской области даже считают, что необходимо ввести ответственность для граждан, не исполнивших обязательства по соцконтракту.

К существующим критериям, влияющим на определение материального статуса семьи, стоит добавить доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья, указано в отчете региональных властей.

Как отмечается, некоторые представители региональных властей считают, что эти граждане не нуждаются в государственных пособиях. При этом чиновники предлагают направить «освободившиеся средства» действительно нуждающимся людям.

В Кабардино-Балкарии и Татарстане уже скорректировали критерии нуждаемости и перераспределили освободившиеся средства. Так, Татарстане с 1 апреля при назначении ежемесячного пособия на ребенка и выплаты на проезд пенсионерам помимо доходов учитывают и уровень имущественной обеспеченности граждан. Выплаты не дают тем, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, два и больше легковых автомобиля моложе трех лет, квартиры и дачные дома (более 40 кв. м на члена семьи).

Сколько сэкономил на этом местный бюджет, неизвестно, но после 2020 года эти средства планируют направить на помощь многодетным семьям.

Стоит отказывать в господдержке и так называемым «мнимым» бедным, то есть гражданам с неофициальными доходами.

Предложения о борьбе с «серой занятостью» содержатся в отчетах, пришедших из Приморского края, Липецкой, Ивановской и Томской областей.

При этом региональные власти даже не учитывают тот факт, что за чертой бедности нередко оказываются те семьи, в которых есть дети. В бедственном положении, между тем, находится более половины многодетных семей. Об этом ранее говорила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она уточнила, что самыми финансово уязвимыми категориями граждан в России считаются семьи с детьми, а 51% многодетных семей находится в наихудшем финансовом положении.

По словам Голиковой, такая ситуация характерна для всех регионов страны.

С 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти, напоминают в Минтруда. Среднедушевой доход семьи не должен превышать однократной либо двукратной величины прожиточного минимума в субъекте, сказали в министерстве.

Но величину прожиточного минимума сами власти в регионах и устанавливают. Так, в Москве величина прожиточного минимума, например, для пенсионера составляет 12 тыс., в Чукотском автономном округе — 19 тыс., а в Тамбовской области — 7,8 тыс. При этом средний размер пенсии в России составляет 14,1 тыс. рублей.

Ранее СМИ сообщали, что ряд регионов столкнулись с нехваткой средств на помощь малоимущим. Неудивительно, что регионы изобретают способы, как заплатить им поменьше.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, предложение прокормиться с помощью огорода цинично: овощами с дачной грядки не оплатить налоги или квитанцию за ЖКУ.

Победить бедность до 2024 года — одна из задач, обозначенных президентом. Но не таким же циничным способом.