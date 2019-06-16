Нищета и наркотики: как на самом деле живут американцы

Американская экономика продолжает демонстрировать уверенный рост — согласно последнему обзору Международного валютного фонда (МВФ), по итогам 2019 года реальный ВВП Соединенных Штатов увеличится на 2,6%. Аналитики отмечают, что затем эффект от фискальных действий, предпринятых в 2017-2018 годах (снижения налогов и увеличения расходов), пройдет, после чего рост экономики США стабилизируется примерно на 2% в год, однако даже такой показатель превосходит достижения большинства стран мира.

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Президент США Дональд Трамп в конце мая заявил, что наберет на следующих выборах 70-75% голосов только благодаря успехам в экономике (например, «победе над бедностью») и легко останется в Белом доме. Однако у этих победоносных реляций и громких заявлений есть и обратная сторона, о которой с высоких трибун предпочитают не говорить. Кроме того, политики склонны к красивым речам, лишь отчасти отражающим имеющуюся действительность – например, после февральского выступления Трампа перед Конгрессом газета Washington Post нашла в его речи 26 ложных заявлений и преувеличений в различных цифрах.

Тогда Трамп говорил: «Зарплаты растут, а зарплаты «синих воротничков» растут быстрее, чем ожидалось, а 5 млн американцев перестали получать продовольственные талоны. Экономика растет в два раза быстрее, безработица достигла низкого уровня со времен четверти века».

А согласно тому же обзору МВФ, макроэкономические достижения США на протяжение последних 10 лет не оказали существенного влияния на жизнь простых американцев — напротив, ряд социальных индикаторов выглядит удручающе, и позитивных перемен в этом направлении пока не предвидится.

Средняя продолжительность жизни в Соединенных Штатах снижается и существенно уступает по этому показателю другим странам G7, хотя в 1980-е годы США были середняками среди крупнейших экономик мира.

Существенный вклад в снижение этого социального индикатора внесли участившиеся самоубийства и смерти от передозировки наркотиков.

Как подсчитали аналитики МВФ, доход средней американской семьи с учетом инфляции с 1990-х годов увеличился всего на 2,2% — и это несмотря на то, что за тот же период реальный ВВП на душу населения продемонстрировал рост на 23%.

Есть и другая проблема: распределение доходов в стране становится все более поляризованным.

Согласно статистике, объем чистых активов 40% беднейших домохозяйств сейчас ниже, чем он был в 1983 году, а растущая доля населения зарабатывает меньше половины от среднего дохода по стране. В результате уровень бедности остается близким к показателю, наблюдавшемуся непосредственно перед началом финансового кризиса.

Последние исследования показывают, что на данный момент почти 45 миллионов американцев живут в нищете.

То есть заявления о «победе над бедностью» несколько преувеличены.

Похожие данные в апреле текущего года приводил сенатор и один из главных конкурентов Дональда Трампа на президентских выборах-2020 Берни Сандерс. «Некоторые политики говорят, что минимальная зарплата $15 в час — это «слишком радикально». Вот что действительно радикально: в богатейшей стране мира 40 миллионов человек живут в бедности, и 40% наших граждан не могут позволить себе даже самое необходимое», — написал политик в твиттере.

Опрос, проведенный Всемирным экономическим форумом в начале текущего года, показал, что малоимущие американцы уже не верят в возможность выбраться из нищеты своими силами — только 10% респондентов считают, что смогут реализовать свою «американскую мечту», если будут усердно работать. Более двух третей опрошенных уверены, что не важно, хорошо или плохо ты работаешь, ведь достичь высокого благосостояния все равно не удастся.

Как отмечает МВФ, за последние десятилетия в США была разрушена социально-экономическая мобильность — в частности, сейчас половина молодых специалистов зарабатывает меньше, чем их родители в том же возрасте (40 лет назад этот показатель составлял всего 10%).

Мало того, несмотря на то, что существенная часть доходов государства направляется на нужды образования, переломить ситуацию со знаниями американцев это не помогло — американские студенты стабильно получают более низкий балл по математике и чтению, чем их сверстники из других стран G7, говорится в докладе. Многие жители США бросают колледж, не доучившись, и в результате менее половины американцев в возрасте 25-34 лет имеют степень бакалавра. Кроме того, из-за существенного роста цен на обучение подскочил и объем задолженности по студенческим кредитам.

Существующие проблемы в конце марта признала и министр образования США Бетси Девос. Чиновница сообщила, что расходы на образование за последние 40 лет выросли на 180%, достигнув $1,2 трлн, но никакого прогресса в плане его качества не наблюдается.

«Мы по-прежнему 24-е в чтении, 25-е в науке и 40-е в математике по сравнению с остальным миром. Уверена, что новые вливания средств тоже не принесут результатов», — сказала глава ведомства.

Девос предложила сократить общий объем финансирования образовательных программ на 10% ($7,1 млрд), но при этом направить дополнительные средства на развитие школ.

Специалисты отмечают, что для устранения растущего разрыва между достижениями реальной экономики США и образом жизни большинства американского населения потребуется предпринять немало усилий. В частности, политические инструменты, которые могут помочь решить проблему, — это оплачиваемые семейные отпуска, оказание помощи нуждающимся семьям в уходе за детьми и больными, повышение минимального размера оплаты труда и доступности программ социальной поддержки. Кроме того, согласно докладу МВФ, необходимо развивать систему здравоохранения, особенно для малоимущих слоев населения, финансируя те программы, которые на уровне государства или штата показали наилучший результат. Более адресно стоит подойти и к поддержке образования — в частности, обратить особое внимание на раннее обучение детей, развитие программ в области науки, технологий и математики. Специалисты уверены, что эти меры позволят справиться с нынешней ситуацией в обществе, вызывающей серьезное беспокойство.