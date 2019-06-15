«Бои без правил»: Путин рассказал о торговых войнах

Россия призывает отказаться от «боев без правил» в международной торговле и объединить усилия для восстановления справедливости в мировой экономике. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.

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«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

По словам президента, необходимо утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия.

Кроме того, нужно отменить ряд санкционных ограничений.

«В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу. Имею в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться», — добавил Путин.

Президент назвал азиатский регион локомотивом глобального роста.

«Российская сторона как координатор экономического измерения Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии придает особе значение работе на этом направлении», — сказал он.

В 2015 году в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) был создан деловой совет с участием бизнесменов стран-участниц. К саммиту в этом году подготовлен меморандум о взаимодействии между малыми и средними предприятиями.

Большой поддержкой со стороны стран-участниц СВМДА пользуется идея состыковки интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и китайской инициативы «Один пояс, один путь».

«Мы выступаем за наращивание взаимной торговли, отказ от протекционизма, нелегитимных санкций, политически мотивированных ограничений и барьеров, настроены на всестороннее углубление инвестиционного сотрудничества, расширение производственной кооперации на основе универсальных правил ВТО, на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Президент напомнил, что тема торговых конфликтов поднималась и в рамках Петербургского международного экономического форума. Тогда президент выразил мнение, что тарифные войны, развязанные США, а также санкции наносят большой ущерб мировой экономике.

На встрече с главами инвестиционных компаний он привел такие цифры — если противостояние продолжится, то к 2020 году спад роста мирового ВВП составит 2%, а объем мировой торговли упадет на 17%.

«Наше место — в борьбе за справедливые и демократические меры развития экономики и международных связей. Товарооборот России с другими странами пока что растет, но если сегодняшние тенденции сохранятся, это будет плохо для всех», — сказал президент.

Глобальная торговля, по словам президента РФ, перестала быть безусловным двигателем мировой экономики именно из-за торговых войн и нарастающего протекционизма.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил RT, что американский бизнес с помощью механизма лоббирования интересов в конгрессе США пытается защититься от конкуренции китайских компаний. Министр сравнил торговую войну США и Китая со «столетней войной».

«Это уже на грани экономики и политики — то, что происходит с торговыми войнами, санкциями, постепенным распадом мира на несколько лагерей. Де-факто это некоторые называют началом новой холодной войны. Я считаю, что между США и Китаем началась такая «столетняя война», противостояние платформ развития», — отметил он.

При этом от конфликта Вашингтона и Пекина страдает и Россия. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что из-за торговой войны между США и Китаем рост спроса на нефть в 2019 году может снизиться до уровня менее 1 млн баррелей в сутки.

Белый дом планирует встречу президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии. При этом Трамп заявил, что для него деловая встреча с председателем КНР «не имеет значения». Американский лидер подчеркнул, что китайским властям «придется» пойти на соглашения с Белым домом, чтобы не терять деньги.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом на $34 млрд в год.

Пекин ответил зеркально.

После неудачной попытки договориться о мирном выходе из конфликта Вашингтон 10 мая в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом в $200 млрд. С 1 июня Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.