Довели до катастрофы: на Украине ЧС из-за нехватки газа

Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» предупредил об угрозе приостановки ее работы. С соответствующим письмом «Укртрансгаз» обратился в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

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Компания заявила, что не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных производственно-технологических нужд. Задолженность за март уже составила $155 млн.

«Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа», — говорится в заявлении.

Объемов имеющегося газа для обеспечения работы ГТС хватит на несколько дней — работа газотранспортной системы Украины может остановиться 24 июня.

В компании предупредили, что нынешнее положение может спровоцировать чрезвычайную ситуацию в масштабах страны.

«Остаточных объемов газа на собственные производственно-технологические нужды, которые были закуплены по предыдущим договорам, достаточно для обеспечения работы газотранспортной системы только до 24 июня», — указано в сообщении.

«Укртрансгаз» ведет переговоры с Национальной комиссией по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о путях решения проблемы. Компания пытается договориться о реструктуризации долга с кредиторами, включая «Нафтогаз Украины». О чрезвычайной ситуации оператор ГТС также проинформировал Совет по нацбезопасности и обороне Украины.

В компании отметили, что финансовое положение ухудшилось из-за ситуации с «экономически необоснованными временными тарифами», принятыми НКРЭКУ в конце 2018 года. Тарифы позволяют своевременно платить только за 60% годового объема газа, закупаемого для собственных нужд.

«Во-вторых, до сих пор не урегулирована проблема несанкционированного отбора газа из ГТС, что дало возможность участникам рынка в период с 2016 по февраль 2019 года накопить больше 38 млрд грн долга перед «Укртрансгазом», — указано в заявлении.

На этой неделе министр энергетики России Александр Новак по итогам переговоров с зампредом Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил, что Москва согласна продлить контракт на транзит газа через Украину на действующих условиях. При этом Россия готова возобновить поставки газа самой Украине.

По словам Новака, «Газпром» может продлить действующие договоры с Украиной и возобновить поставки газа соседям по цене на 25% дешевле текущих закупок. Ранее аналогичное заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера на Украине не оценили. Топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал это предложение «причудливым», поскольку, по его словам, цена российского газа и так завышена на сто процентов.

В свою очередь Украина предлагает «Газпрому» забронировать до 60 млрд куб. м газа в год сроком на 10 лет при возможности увеличения до 90 млрд куб. Российскую сторону этот вариант не устраивает.

Действующие контракты и на поставку, и на транзит истекают 31 декабря 2019 года, предыдущие попытки договориться о новом соглашении к ощутимым результатам не привели.

В мае должны были пройти очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским Союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы, однако они не состоялись из-за политической неопределенности на Украине.

Украина отказалась от прямых закупок газа из России с конца ноября 2015 года. При этом «Нафтогаз» продолжает покупать газ в Европе, в том числе по реверсу — тот же российский газ, перекупленный на западной границе Украины, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович предсказал превращение украинской ГТС «в груду металлолома» из-за отсутствия договора с Россией о транзите газа. Прекращение транзита в Европу приведет к потере около $3 млрд, или 3% ВВП страны.

«1 января следующего года наша труба становится металлоломом», — сказал Рабинович.

Украина не готова к потере этого транзита. У «Нафтогаза» нет технической модели работы украинской газотранспортной системы на этот случай, говорил ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.