Обогреть и нагреть: Украина и США хотят прижать «Газпром»

Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из ЕС по так называемым реверсным (обратным) схемам. Об этом заявила компания «Укртрансгаз».

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Украинские газовики пугают Молдавию возможными прекращением транзита природного газа из России в Европу через газотранспортную систему Украины.

Такая угроза действительно существует в связи с истечением действия 10-летнего договора между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом». Срок действия договора истекает 1 января 2020 года. Стороны пока не пришли к согласию по условиям новых поставок газа на Украину и через Украину в Европу. Но по чьей вине возможно прерывание транзита — большой вопрос. У обеих компаний накопились финансовые претензии друг к другу. Спор идет на уровне международного арбитража.

Сейчас Украина пытается показать Молдавии свою лояльность и заработать на реверсе.

«Использование возможностей украинской ГТС позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из РФ, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям», — сказано в сообщении украинской компании.

Молдавия может воспользоваться «гибкими возможностями» ГТС Украины и получать газ из ЕС через украинскую систему в случае необходимости. Так агитируют Молдавию украинские газовые монополисты.

Кроме того, «Укртрансгаз» предложил молдавской стороне создать запас газа в подземных хранилищах Украины, чтобы не замерзнуть будущей зимой и не сорвать работу предприятий.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон высказывал опасения, что его страна может остаться этой зимой без гарантий получения российского газа. В том случае, если Россия и Украина не смогут подписать новый договор о поставках газа.

Соседи Молдавии — Румыния и Болгария — также зависят от транзитных поставок российского газа через территорию Украины, но у этих двух стран имеются альтернативные источники пополнения голубого топлива. Через Европу и Турцию. Тем более, что сейчас достраивается «Турецкий поток», который может быть дотянут до Болгарии. Но у Молдавии полноценной газовой трубы, которая могла бы заместить газпромовскую, просто нет.

Додон приезжал на Санкт-Петербургский экономический форум 6-7 июня и обсуждал газовую тему с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Позиция России и, соответственно, «Газпрома» давно известна и не раз звучала в заявлениях правительственных чиновников, а также из Кремля: Москва обещает, что сохранит транспортировку газа в Европу через Украину.

Разделяй и транспортируй

Но необходимость соблюдать баланс интересов и экономическую целесообразность Россия и Украина понимают по-своему.

Киев считает одним из основных условий заключения нового газового договора соблюдение решений Стокгольмского арбитража, по итогам которого «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Такой позиции придерживался и Петр Порошенко, и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Киев также требует от российской газовой компании выплаты $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита после нового года.

Москва настаивает на отказе от всех судебных тяжб.

Кроме того, «Газпром» хочет продлить действующее соглашение, которое было подписано в 2009 году, по итогам, кстати, газовой войны, едва не заморозившей половину Европы. А Киев говорит о соблюдении условий европейского законодательства, предполагающего разделение функций добывающей и транспортирующей компании.

При этом не очень понятно, успеет ли сам «Нафтогаз» разделить свой функционал до конца этого года.

«Украина на сегодняшний день пока не готова с точки зрения изменений в действующее законодательство для того, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе. На самом деле, самый простой вариант — это продлить действующий контракт, который был предложен украинской стороне», — уточнял ранее глава Минэнерго РФ Новак.

Осложняет ситуация процесс смены власти на Украине и в Молдавии. Сейчас в обеих странах не до конца сформированы институты власти.

Танго вчетвером

Но основной камень преткновения в переговорах по газу — это все-таки сохранение транзита через Украину или его блокировка. Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко уверен, что Россия почти наверняка прекратит транзит газа через Украину в 2020 году, а в качестве доказательства привел увеличение объемов транзита в настоящее время.

«Скорее всего, это означает, что они готовятся к прерыванию транзита, и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать пoтребности потребителей там из хранилищ, а не за счет транзита через Украину», — говорил ранее Витренко, отметив, что Россия готовится к новой «газовой войне».

Россия демонстрирует конструктивный подход. По крайней мере, Новак заявлял о возможном раунде переговоров в формате Россия-ЕК-Украина по газу. Встреча запланирована на сентябрь. «Газпром» готов даже готов возобновить поставки газа соседям по цене на 25% дешевле текущих закупок. Об этом глава российского Минэнерго заявлял на этой неделе по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Еврокомиссар специально прилетел в Москву, чтобы обсудить с главой Минэнерго РФ проблемы транзита.

Эксперты пока скептичны относительно перспектив газовых переговоров. Подобные предложения, которые сделал Новак, поступали неоднократно, но украинская сторона неизменно видела в них желание отвлечь внимание от строительства «Северного потока — 2», отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач пояснил «Газете.Ru», что танцы вокруг газовой проблемы касаются интересов не только России, Украины и ЕС, но и США. «Это танго вчетвером. СЩА намерены любым способом доказать, что Россия ненадежный поставщик газа, и под этим предлогом навязать свой сжиженный газ европейским потребителям, включая Украину и Молдавию», — говорит Гривач.

Сейчас американский СПГ не конкурентен по цене, если сравнивать ее со стоимостью российского природного газа, поставляемого в ЕС. С каждых 1000 кубов газа американские производители теряли бы по $100, если бы пытались конкурировать сейчас с «Газпромом». Но если по тем или иным причинам Украина и Россия не договорятся о новых условиях транзита газа с 1 января 2020 года, то стоимость американского СПГ для ЕС может возрасти.

При этом США не смогут сразу и полностью заместить своим СПГ российский газ для той же Молдавии и тем более для крупных европейских потребителей. Украинская ГТС имеет выходы на европейских поставщиков газа и в принципе может его получать из газовых хранилищ СПГ во Франции, Норвегии, Италии. Но цена будет выше, а объемы не достаточны, чтобы не замерзнуть, иронизирует Гривач.