Обогреть и нагреть: Украина и США хотят прижать «Газпром»

Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из ЕС по так называемым реверсным (обратным) схемам. Об этом заявила компания «Укртрансгаз».
Украинские газовики пугают Молдавию возможными прекращением транзита природного газа из России в Европу через газотранспортную систему Украины.
Такая угроза действительно существует в связи с истечением действия 10-летнего договора между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом». Срок действия договора истекает 1 января 2020 года. Стороны пока не пришли к согласию по условиям новых поставок газа на Украину и через Украину в Европу. Но по чьей вине возможно прерывание транзита — большой вопрос. У обеих компаний накопились финансовые претензии друг к другу. Спор идет на уровне международного арбитража.
Сейчас Украина пытается показать Молдавии свою лояльность и заработать на реверсе.
«Использование возможностей украинской ГТС позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из РФ, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям», — сказано в сообщении украинской компании.
Молдавия может воспользоваться «гибкими возможностями» ГТС Украины и получать газ из ЕС через украинскую систему в случае необходимости. Так агитируют Молдавию украинские газовые монополисты.
Кроме того, «Укртрансгаз» предложил молдавской стороне создать запас газа в подземных хранилищах Украины, чтобы не замерзнуть будущей зимой и не сорвать работу предприятий.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон высказывал опасения, что его страна может остаться этой зимой без гарантий получения российского газа. В том случае, если Россия и Украина не смогут подписать новый договор о поставках газа.
Соседи Молдавии — Румыния и Болгария — также зависят от транзитных поставок российского газа через территорию Украины, но у этих двух стран имеются альтернативные источники пополнения голубого топлива. Через Европу и Турцию. Тем более, что сейчас достраивается «Турецкий поток», который может быть дотянут до Болгарии. Но у Молдавии полноценной газовой трубы, которая могла бы заместить газпромовскую, просто нет.
Додон приезжал на Санкт-Петербургский экономический форум 6-7 июня и обсуждал газовую тему с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Позиция России и, соответственно, «Газпрома» давно известна и не раз звучала в заявлениях правительственных чиновников, а также из Кремля: Москва обещает, что сохранит транспортировку газа в Европу через Украину.
Разделяй и транспортируй
Но необходимость соблюдать баланс интересов и экономическую целесообразность Россия и Украина понимают по-своему.
Киев считает одним из основных условий заключения нового газового договора соблюдение решений Стокгольмского арбитража, по итогам которого «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Такой позиции придерживался и Петр Порошенко, и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Киев также требует от российской газовой компании выплаты $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита после нового года.
Москва настаивает на отказе от всех судебных тяжб.
Кроме того, «Газпром» хочет продлить действующее соглашение, которое было подписано в 2009 году, по итогам, кстати, газовой войны, едва не заморозившей половину Европы. А Киев говорит о соблюдении условий европейского законодательства, предполагающего разделение функций добывающей и транспортирующей компании.
При этом не очень понятно, успеет ли сам «Нафтогаз» разделить свой функционал до конца этого года.
«Украина на сегодняшний день пока не готова с точки зрения изменений в действующее законодательство для того, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе. На самом деле, самый простой вариант — это продлить действующий контракт, который был предложен украинской стороне», — уточнял ранее глава Минэнерго РФ Новак.
Осложняет ситуация процесс смены власти на Украине и в Молдавии. Сейчас в обеих странах не до конца сформированы институты власти.
Танго вчетвером
Но основной камень преткновения в переговорах по газу — это все-таки сохранение транзита через Украину или его блокировка. Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко уверен, что Россия почти наверняка прекратит транзит газа через Украину в 2020 году, а в качестве доказательства привел увеличение объемов транзита в настоящее время.
«Скорее всего, это означает, что они готовятся к прерыванию транзита, и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать пoтребности потребителей там из хранилищ, а не за счет транзита через Украину», — говорил ранее Витренко, отметив, что Россия готовится к новой «газовой войне».
Россия демонстрирует конструктивный подход. По крайней мере, Новак заявлял о возможном раунде переговоров в формате Россия-ЕК-Украина по газу. Встреча запланирована на сентябрь. «Газпром» готов даже готов возобновить поставки газа соседям по цене на 25% дешевле текущих закупок. Об этом глава российского Минэнерго заявлял на этой неделе по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Еврокомиссар специально прилетел в Москву, чтобы обсудить с главой Минэнерго РФ проблемы транзита.
Эксперты пока скептичны относительно перспектив газовых переговоров. Подобные предложения, которые сделал Новак, поступали неоднократно, но украинская сторона неизменно видела в них желание отвлечь внимание от строительства «Северного потока — 2», отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач пояснил «Газете.Ru», что танцы вокруг газовой проблемы касаются интересов не только России, Украины и ЕС, но и США. «Это танго вчетвером. СЩА намерены любым способом доказать, что Россия ненадежный поставщик газа, и под этим предлогом навязать свой сжиженный газ европейским потребителям, включая Украину и Молдавию», — говорит Гривач.
Сейчас американский СПГ не конкурентен по цене, если сравнивать ее со стоимостью российского природного газа, поставляемого в ЕС. С каждых 1000 кубов газа американские производители теряли бы по $100, если бы пытались конкурировать сейчас с «Газпромом». Но если по тем или иным причинам Украина и Россия не договорятся о новых условиях транзита газа с 1 января 2020 года, то стоимость американского СПГ для ЕС может возрасти.
При этом США не смогут сразу и полностью заместить своим СПГ российский газ для той же Молдавии и тем более для крупных европейских потребителей. Украинская ГТС имеет выходы на европейских поставщиков газа и в принципе может его получать из газовых хранилищ СПГ во Франции, Норвегии, Италии. Но цена будет выше, а объемы не достаточны, чтобы не замерзнуть, иронизирует Гривач.