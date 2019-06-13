«Подозрительные совпадения»: как были взорваны два танкера

Утром в четверг, 13 июня, в Оманском заливе на двух танкерах – один из которых перевозил нефть, а другой груз химикатов — произошли взрывы, все члены экипажа были эвакуированы и находятся в безопасности.

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Как стало известно позднее, одним из двух судов был Front Altair – принадлежащий норвежской компании Frontline танкер, ходящий под флагом Маршалловых островов. На нем произошло три взрыва.

Тайваньская нефтяная компания CPC Corporation, которая зафрахтовала судно для перевозки углеводородов подтвердила, что на танкер было совершено нападение, но уклонилась от озвучивания других подробностей. Известно, что на нем было 11 россиян.

Второй танкер — Kokuka Courageous — под флагом Панамы, перевозил метанол, и иранские государственные СМИ сообщили, что на нем также был сильный пожар. Судно направлялось из саудовского порта Аль-Джубайль в Сингапур.

При этом – по сообщению американских СМИ —

министерство торговли Японии заявило, что оба корабля перевозили «связанный с Японией груз».

При этом даже экипажи судов не смогли точно сказать природу взрывов, указывая, что, по-видимому, танкеры были обстреляны извне. ВМС США заявили, что оказывают помощь в расследовании инцидента.

«Нам известно о нападении на танкеры в Оманском заливе. Региональный штаб ВМС США получил два отдельных сигнала бедствия в 6:12 по местному времени и второй в 7 часов утра. Ракетный эсминец USS Bainbridge оказывал помощь в эвакуации экипажа», — говорится в заявлении Пятого флота США.

Ранее арабские каналы сообщили о затоплении одного из танкеров, однако эта информация была вскоре опровергнута.

По словам высокопоставленного американского чиновника, аналитики из США изучали снимки, а также перехватывали сигналы связи, чтобы помочь определить, как произошла атака, и кто за нее ответственен.

По словам источника издания The New York Times, расследование все еще находится на ранней стадии, однако — исходя из масштабов ущерба, нанесенного танкерам — были сделаны предварительные выводы, что при атаке на суда были использованы мины или торпеды.

Джонатан Коэн, заместитель посла США в ООН, заявил, что такие атаки «недопустимы».

«Для любой стороны неприемлемо нападать на объекты коммерческого судоходства, и сегодняшние атаки на корабли в Оманском заливе вызывают очень серьезные опасения. Правительство США оказывает помощь и будет продолжать оценивать ситуацию», — сказал дипломат.

Руководство ООН также осудило произошедшее.

«Если есть что-то, что мир не может себе позволить — так это эскалация в регионе Персидского залива»,

— указал Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Нефтяные брокеры паникуют по поводу очередного возможного витка конфронтации на Ближнем Востоке в свете произошедшего. При этом фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 4%, передает CNN.

«Мы должны помнить, что около 30 процентов сырой нефти в мире проходит через этот пролив. Если воды станут небезопасными, поставка [нефти] всему западному миру может оказаться под угрозой», — посетовал председатель Международной ассоциации независимых владельцев танкеров Паоло д'Амико.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал подозрительным тот факт, что атаки произошли аккурат за несколько часов до встречи в Тегеране премьер-министра Японии Синдзо Абэ и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«Сообщается о нападениях на танкеры, связанные с Японией, именно тогда, когда премьер-министр Синдзо Абэ встречался с аятоллой Хаменеи для обстоятельных и дружеских переговоров», — написал в твиттере иранский дипломат.

Российские власти призвали не торопиться с выводами и разобраться в произошедшем. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Нужны меры по нормализации обстановки вокруг Ирана, нужно спокойно, непредвзято разобраться с произошедшим,

не делать скоропалительных выводов, которые могут только подлить масла в огонь», — отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ровно месяц назад в порту Эль-Фуджайра (ОАЭ) также в Оманском заливе произошла загадочная диверсия против танкерного флота. По заявлению министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда бен Абделя Азиза аль-Фалеха, целью диверсантов стали два танкера, принадлежащие саудитам и зафрахтованные под перевозку нефти потребителям Saudi Aramco в США.

По словам министра, нападение не привело к жертвам и разливу нефти, однако был нанесен «существенный ущерб конструкциям двух судов». В дополнение к этому, МИД ОАЭ сообщил, что всего во время диверсии пострадало четыре коммерческих судна, находившихся в исключительной экономической зоне страны, передает НСН.

До сих пор происхождение неизвестных диверсантов остается неопределенным: ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее. Но уже можно представить себе, кого обвинит в произошедшем «мировое сообщество» во главе с США, передает ФАН.