Случайный миллион: о роскоши в России не мечтают

Россияне обозначили свои предпочтения в случае выигрыша $1 млн. Итоги опроса на эту тему обнародовал в четверг исследовательский холдинг «Ромир».

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Четверть (25%) россиян вложили бы выигранный миллион долларов в себя и своих близких — обучение, здоровье.

Столько же опрошенных дали подобный ответ в 2006 году, а семь лет назад потратить выигрыш подобным образом были готов 21% опрошенных.

Хотим купаться в роскоши

Почти такая же доля опрощенных (24%) приобрели бы на выигранные случайно деньги автомобиль, недвижимость или предмет роскоши. При этом доля таких ответов снижается. Если в 2006 и 2012 годах треть опрошенных (33%) выбрали бы покупку предметов роскоши, то сейчас, как видно из опроса, мечты стали гораздо приземленные.

Все большее количество наших сограждан мечтает о стабильном доходе.

Судя по опросу, рантье хотели бы стать 18% россиян — они мечтают открыть вклад в банке и жить на проценты. В прошлые года таковых было только 12% и 13%.

То есть, количество россиян, мечтающих о том, чтобы только стричь купоны, выросла на целых 5%.

Всего 5% россиян сразу отправились бы в путешествие на миллион. В 2012-м таких было 8% и 6% — в 2006-м.

Удивил ответ, касающийся предпочтений россиян относительно свободы предпринимательства в России. В полтора раза — с 9% до 15% — выросло число тех, кто потратил бы выигранный миллион на открытие собственного бизнеса.

Чуть меньшее число россиян сразу бы расстались с выигранными деньгами и отдали бы все на благотворительность – 4%. Это немногим больше, чем в прошлые годы (по 3%).

Только 1% респондентов сразу прокутили бы все полученные деньги. И столько же вложили бы выигрыш в развитие науки и техники.

«Непростые времена и экономические трудности меняют взгляды наших респондентов. Если в предыдущие годы, 2012-й и 2006-й, треть наших соотечественников сразу намеревалась потратить шальной миллион на предметы роскоши, то сегодня россияне больше задумываются о создании собственной безопасности», — говорит президент холдинга «Ромир» доктор социологии Андрей Милёхин, уточняя, что четверть рассматривают в качестве надежного вложения собственное образование или здоровье, а почти каждый пятый — финансовую «подушку» в виде вклада в банке.

По мнению Милехина, россияне становятся более рациональными и финансово подкованными. Это следует хотя бы из «роста доли тех, кто хотел бы открыть собственное дело».

Во всероссийском опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах России.

Без скидки нет жизни

Очевидно, что на поведение россиян влияет снижение доходов. Многие могут позволить себе траты только тогда, когда производители товаров и услуг дают скидки. Доля россиян, покупающих товары только по скидкам, составила 50,6% по итогам 2018. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные исследовательской компании Comcon.

Этот показатель увеличился почти на 10% с 2016 года, когда доля экономящих потребителей составила 41%. В 2017 году исследование показало, что 45% россиян покупают товары со скидками.

А по данным Nielsen, в некоторых категориях товаров повседневного товары со скидкой составляют 69% покупок россиян (данные за первый квартал).

Среди основных причин — падение доходов населения и, соответственно, индекса потребительского доверия.

Он достиг исторического минимума, опустившись до 62 пунктов, отметили в Nielsen.

В первом квартале этого года, по данным Росстата, реально располагаемые доходы россиян упали на 2,3%. А с докризисного 2013 года — обвалились на 8,3%.

Статистика «Ромир» свидетельствует о том, что у россиян есть желание инвестировать в собственный бизнес, отмечает Кирилл Стариков, аналитик «Эксперт Плюс».

«То есть готовность населения даже при текущих условиях налоговой нагрузки, невысокой покупательской способности населения действовать и развиваться без привязки к существующим корпорациям, бюджетным организациям», — говорит Стариков.

А уверенный рост количества респондентов, желающих положить деньги в банк и жить на проценты, вызван желанием получать стабильный доход, учитывая все экономические риски, предполагают эксперты.

Как отмечает Максим Ковязин, старший инвестиционный консультант «БКС Брокер», падения реальных доходов населения происходит на протяжении 5 лет подряд, поэтому россиян можно понять.

«Практически у каждого из россиян в крови и на уровне генетики потребность в сбережениях на «чёрный день». Нужно понимать, что россияне видят, как растут цены и жизнь становится все дороже, а реальные доходы при этом не растут. Отсюда и желание сберегать», — говорит эксперт.