«Ваш счет заблокирован»: как банки чистят вклады

Банки стали усиленно проверять вклады россиян и движение денежных средств по вкладам, пишет газета «Известия» со ссылкой на нескольких клиентов разных банков.

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Те рассказали изданию, что

кредитные организации стали требовать от них информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также информацию о том, на что были потрачены денежные средства, снятые со счета. Некоторые банки запрашивают также выписки со счета от предыдущей кредитной организации, если деньги переводятся из банка в другой банк, а также письменное пояснение по дальнейшему использованию средств, если они были сняты со счета.

В Сбербанке уточнили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством. Подобные требования прописаны в «антиотмывочном» законе №115. По закону банк должен проверять все операции от 600 тыс. рублей, а перечень документов, который требуется для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая, уточнили в Сбербанке.

К сожалению, блокировки счетов в рамках «антиотмывочного» закона действительно имеют место, констатирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. Чаще всего блокируются деньги предпринимателей, но под угрозой находятся также физические лица, осуществившие продажу недвижимости или автомобиля, что и связывают с злоупотреблениями. Банкам были предоставлены довольно широкие полномочия по предотвращению сомнительных операций, и при этом за неверные решения банки серьезной ответственности не несут, констатирует аналитик.

По словам замглавы Росфинмониторинга, статс-секретаря Павла Ливадного,

банк имеет право проверять клиентов, если у него появились сомнения в легальности их операций, причем как по отношению к физическим, так и к юридическим лицам.

Банк при этом проявляет бдительность не только в рамках «антиотмывочного» закона, но и в целях безопасности самого клиента, если есть подозрение, что его счетом могут воспользоваться мошенники.

Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ) был принят в 2001 году, однако активно заработал, начиная с 2012 года, напоминает юрист практики имущественных и обязательственных отношений юридической службы «Амулекс» Марина Филиппова.

Закон дает право банкам не только блокировать «подозрительные» операции по счетам и вкладам, но и «принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств (иного имущества)». Блокировка счетов - это не российское изобретение, а международная практика, набирающая обороты, напоминает юрист.

В соответствии с требованиями Росфинмониторинга, банк обязан проверять операции на сумму более 600 тыс. рублей, но по собственным соображениям может заинтересоваться и более мелкими операциями.

Банки отказывают клиентам в проведении операций, руководствуясь 115 ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Изначально цель закона состояла в блокировке счетов компаний, чьи операции были связаны с финансированием терроризма. Однако впоследствии, когда регулятор стал жестко наказывать за несоблюдение норм закона, банки, испугавшись возможных санкций со стороны ЦБ, стали на всякий случай блокировать любые операции, которые им показались «нестандартными».

Когда банк приостанавливает совершение операции как подозрительное, то он может задать клиенту ряд вопросов и запросить дополнительный перечень документов, которые он должен предоставить в определенный срок. Если же клиент не может или не хочет отвечать на запросы банка, то кредитная организация может сообщить в ЦБ о включении клиента в черный список.

«Отмыться» потом можно, однако это потребует от клиента немного больше телодвижений, чем ответы на прямые вопросы банка.

Несогласный клиент может обратиться в межведомственную комиссию ЦБ РФ, куда приносит те же документы, которые должен предоставить банку. Межведомственная комиссия обязана рассмотреть заявление и принять по нему решение в срок не более 20 рабочих дней с даты обращения клиента. При этом она запрашивает у банка мотивированное обоснование отказа в совершении операции.

Далее комиссия принимает решение: реабилитировать ли клиента, либо согласиться с позицией банка. В первом случае банк снимает «санкции» с клиента в течение суток с момента решения комиссии и уже не может ему отказать в проведении заявленной операции. Во втором случае — информация остается в черном списке.

Банк России обновляет список неблагонадежных клиентов и регулярно рассылает его в банки. И это довольно опасно и чревато последствиями для клиента. Например, в апреле этого года произошла утечка и данные о 120 тысяч клиентов банков из этого черного списка были опубликованы в сети.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты тогда отмечали, что у фигурантов этого списка могут возникнуть проблемы даже при устройстве на работу.

Между тем уже даже Минфин заметил, что банки стали слишком часто блокировать клиентов. В апреле ведомство предложило поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, призванные решить проблему попадания в черные списки добросовестных клиентов банков.

«Законопроект предусматривает совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договоров банковского счета (вклада), о расторжении договоров банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами и иным имуществом», — говорилось в пояснительной записке к документу.

В министерстве предлагают блокировать счета клиентов только при одновременном наличии двух оснований: во-первых, подозрения в незаконности операций клиента должны возникнуть несколько раз в течение года, во-вторых, у банка должны иметься не только подозрения, но и некие конкретные данные о том, что транзакции клиента носят незаконный характер.