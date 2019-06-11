Больше тысячи: в России посчитали «черных кредиторов»

За первую половину этого года в России силами сотрудников Центробанка выявили более тысячи организаций, которые незаконно занимались выдачей займов населению. Об этом в интервью агентству ТАСС недавно рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

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По его словам, регионами, в которых было выявлено наибольшее количество «черный кредиторов», оказались Центральный и Южный федеральный округа, а также Уральский регион.

В 2018 году ЦБ выявил 2 тыс. 293 нелегальных кредитора. Это оказалось на 70% больше, чем годом ранее, когда было выявлено 1 тыс. 344 таких организаций.

Банк России не подсчитывает объемы нелегального кредитования. Однако участники рынка говорят о том, что он составляет более 100 млрд рублей. В частности, такую оценку приводит комитета по безопасности СРО «МиР», которая объединяет свыше 1 тыс. микрофинансовых компаний.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин отмечает, что

приводятся различные оценки масштабов «чёрного рынка» — они находятся в диапазоне от 20 до 150 млрд рублей в год.

Высокие цифры в ЦБ объясняют активностью граждан и самого регулятора.

«Выявление нелегалов по обращениям граждан — интересный тренд последнего времени. Причем определенный перелом в этом отношении произошел недавно, как раз во втором квартале. Так, если раньше мы в основном получали жалобы на мошеннические организации, то сейчас тон большинства обращений граждан в Банк России сменился. К нам обращаются с вопросами, можно ли с той или иной организацией иметь дело, просто информируют о подозрительных компаниях», — рассказал Валерий Лях.

При этом ЦБ начал активно бороться с «черными» кредиторами и раньше, без обращений россиян.

«Задача регулятора – вовремя их обнаружить и сократить время, которое уходит сейчас на прекращение такой деятельности»,

— пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ.

«Маскируются под МФО»

По закону юридическое лицо, работающее по представлению денег в долг для населения, должно быть или банком, и тогда иметь лицензию, или микрофинансовой организацией (МФО).

Также оно может быть кредитным кооперативом или ломбардом – в этом случае эти юрлица должны быть включены в соответствующие реестры, которые тоже ведет ЦБ.

Но, когда люди остро нуждаются в средствах, они часто не проверяют, есть ли у компании, которая выдает им деньги, лицензия или номер в реестре.

При этом, поскольку деятельность нелегальных кредиторов никак не регулируется и не контролируется, то такие организации не соблюдают установленные законом нормативы. В частности, нормы по полной стоимости кредита (займа), по начислению процентов, штрафов и пеней.

Напомним, в этом году максимальное значение ставки по займам МФО на срок до года понизились до 1% в день. Также для микрофинансовых организаций с 1 июля действует ограничение и по общему объему долга в размере двух сумм займа. С 1 января 2020 года оно понизится в полтора займа. Никаких таких ограничений нелегальные кредиторы не соблюдают.

Также, как правило, такие организации в случае, если долг не выплачен в срок, не соблюдают и нормы по взысканию долгов. Так что звонки по выходным рано утром, оскорбительные комментарии в соцсетях и угрозы – практически обеспечены.

По статистики большая часть «черных» кредиторов маскируется под МФО, используя словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания».

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин объясняет это тем, что чаще всего нелегальными кредиторами становятся не просто «бандиты с большой дороги», а бывшие легальные микрофинансовые компании, которые за различные нарушения ЦБ исключил из реестра. Этот вывод Воронин делает исходя из анализа жалоб, которые поступают в НАПКА.

Об этой же тенденции говорит и гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин. По его словам, за последнее время выросло число частных займодавцев — физических лиц, которые выдают кредиты людям и при этом их работа никак не регулируется. Он экспертным оценкам, после исключения из реестра 80% МФО продолжают вести свою деятельность и только 20% ликвидируют юридическое лицо и уходят с рынка, отмечает он.

В настоящее время для МФО установлены достаточно жесткие правила и ограничения, которые защищают интересы потребителей, и регулятор следит за их соблюдением, оперативно исключая из реестра компании, объяснили «Газете.Ru» в Центробанке.

Кроме МФО, нелегальными кредиторы иногда маскируют свою деятельность под лизинговые компании, говорит Олег Гришин.

Сажать в тюрьму

Ответственность, которая предусмотрена сейчас в законе для нелегальных кредиторов, не позволяет эффективно с ними бороться.

Так, сейчас это лишь административная ответственность. Для должностных лиц – штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Как объяснили «Газете.Ru» в ЦБ, к тому же нелегального кредитора очень сложно к ней привлечь.

Решение об этом принимается судом в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении, которое еще должен возбудить прокурор.

Чтобы эффективно бороться с нелегальными кредиторами, Банк России неоднократно выступал с предложениями по ужесточению норм. В частности, одна из инициатив – ввести уголовную ответственность за осуществление нелегальной деятельности по выдаче микрозаймов.

Соответствующие предложения ЦБ уже разработал. Они обсуждаются с министерствами и ведомствами.

Между тем пока они не приняты, эксперты советуют россиянам прежде чем взять деньги в долг у незнакомой финансовой организации, проверить ее на сайте ЦБ в справочнике по кредитным организациям или в справочнике участников финансового рынка.

При этом, если вы уже попали в руки нелегальных кредиторов, то стоит помнить, что они лишены судебной защиты, то есть не имеют права требовать возврата займа через суд.