Мрачное будущее: кто потеряет в зарплате

В ближайшие годы ожидается невысокий экономический рост, говорится в исследовании Финансового университета при российском правительстве. В целом в 2019 — 2022 годах ВВП России будет расти на 1,4-2% в год.

Невысокими темпами будет расти и реальная заработная плата. По оценкам университета, рост составит в целом по 2019 году примерно 3% в год. Темпы роста зарплат в первой половине 2020 года останутся на таком же уровне.

Только в десяти российских регионах экономика будет находиться на подъеме. Среди них Крым и Севастополь, Амурская область, Чечня, Ленинградская область.

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В лидерах по прогнозам роста реальных зарплат — Ленобласть (7,1%), Приморье (6,5%), Дагестан (5,6%) и Карелия (5,4%).

При этом в Московской области рост зарплат ожидается на уровне 4,5%, в Крыму — 4,3%.

Между тем, согласно данным Росстата за март 2019 года, сейчас среднемесячная номинальная заработная плата (в отличие от реальной заработной платы номинальная зарплата — это количество денег, которое получает работник в виде вознаграждения за труд, без учета цен на товары, реальная зарплата при этом учитывает инфляцию — «Газета.Ru») по России составляет 46 324 рубля.

Выше всего номинальная зарплата в Чукотском автономном округ. Там она составляет 100 362 рубля.

Высокую номинальную заработную плату получают в Магадане (82 096 рублей), в Ненецком автономном округе — 81 917 рублей.

В число регионов-антилидеров входят Калмыкия (около 26 525 рублей), Дагестан (26 195 рублей), Брянская область (27 730 рублей), Чечня (26 478 рублей).

Не очень высокие зарплаты в Севастополе — всего 34 244 рубля.

Рост зарплат обычно напрямую связан с потенциалом региона: если сюда приходят крупные инвестиции – а это в основном цели по нацпроектам, — то доходы будут увеличиваться за счет образования новых востребованных рабочих мест, указывает аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов.

Но, по его словам, все же подавляющая часть доходов будет приходится на более высококвалифицированный персонал, а такого рода специалисты, как правило, являются приезжими.

«Относительно высокий рост зарплат в процентном отношении вызван очень низкой базой прошлого года. К примеру, в Кабардино-Балкарии и в Дагестане зарплаты составляют чуть более 20 тысяч рублей. Даже в Ленинградской области они не превышают и 35 тысяч рублей. Исключение тут составляет Приморье — там относительно быстрый рост зарплат объясняется реализацией крупных инвестпроектов, большими госинвестициями и в принципе ускорением деловой активности. Чаще всего зарплаты растут или из-за низкой базы, или из-за больших инвестпроектов, или из-за госинвестиций», — поясняет Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

В целом вряд ли рост зарплат, даже если он и произойдет в названных регионах до прогнозных значений от 4% до 7%, сильно скажется и улучшит благосостояние россиян,

полагает аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов.

Учитывая, что реальная инфляция может быть выше 5%, «россияне не смогут ощутить большую финансовую свободу, так как положительный эффект «съест» банальный рост цен», отмечает также эксперт.

Напомним, несмотря на рост номинальных зарплат, согласно недавно обнародованному исследованию Росстата, почти половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды.

Не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили, 57,9% неработающих пенсионеров.

15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой.

Эти данные вызвали обеспокоенность в Кремле.

Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе Росстатом, — сказал Песков. — Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя, в целом, это общий фон, который, действительно, является объектом очень пристального внимания».

Говоря о причинах ситуации с благосостоянием граждан, Песков назвал в их числе международную конъюнктуру, торговые войны в мире и антироссийские санкции, а также процессы в российской экономике.