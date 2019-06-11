Как Сбербанк строит экосистему на все случаи жизни

В ближайшие 2-3 года Сбербанк планирует нарастить прибыль от небанковских активов до 10% с нынешних 2-3%, рассказал первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис. «Это не только вопрос прибыли, это вопрос оценки стоимости компании», — пояснил он в интервью Bloomberg. По словам Хасиса, рыночная стоимость Netflix составляет почти половину от общей стоимости активов JPMorgan, хотя объемы их прибыли несравнимы. «Поэтому мы полагаем, что наша стратегия по созданию экосистемы вокруг Сбербанка не только приведет к росту прибыли, но также привлечет внимание инвесторов технологического сектора», — сказал Хасис.

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За три года руководство Сбербанка инвестировало свыше $1 млрд в нефинансовые активы от онлайн-торговли до сервисов по набору персонала и оказанию медицинской помощи. И Лев Хасис, и глава Сбербанка Герман Греф неоднократно заявляли, что банк намерен развивать передовые технологии и идти в новые сферы, чтобы гарантировать успешное развитие компании в будущем.

«Мы хотим быть высокотехнологичной компанией, но с банковской лицензией», — отметил Хасис. Он также подчеркнул, что банк отличает исключительно консервативный подход к инвестированию, поэтому деньги вкладываются только в проверенные и перспективные активы.

На сегодняшний день экосистема Сбербанка объединяет порядка 30 компаний, предоставляющих сервисы и услуги по разным направлениям: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп»), недвижимость (ДомКлик) и другие. Недавно к ним присоединились и новые активы – Сбербанк приобрел портал «Работа.Ру» и вошел в состав акционеров Rambler Group.

За стратегию, развитие и продвижение экосистемы в Сбербанке отвечает отдельная дирекция - Sber X. Основной задачей этой структуры является координация развития экосистемы Сбербанка совместно с другими функциональными и бизнес-блоками банка, компаниями, входящими в группу Сбербанка, а также с партнерами финансовой организации.

«Разрабатывая продукты и решения мы прежде всего исходим из потребностей наших клиентов - физических и юридических лиц. В первую очередь, смотрим на объем рынка, частотность, синергетичность индустрии или продукта нашему бизнесу», - отметил в разговоре с Газета.ру вице-президент Сбербанка, руководитель SberX Марк Завадский. Сбербанк не планирует непосредственно инвестировать во все направления. « Где-то мы будем работать через партнерство, где-то мы откроем наши каналы для большого числа компаний. Каждый раз будем принимать решение, оценивая отдельно взятую индустрию по совокупности параметров - объем рынка, цена входа, маржинальность и ряда других факторов», - сказал он.

Бизнес для бизнеса

На международном экономическом форуме, прошедшем в Петербурге с 6 по 8 июня, Сбербанк активно представлял различные решения для бизнеса в рамках своей экосистемы: виртуальную АТС (от «Сбербанк Телеком») и коммуникационную платформу для бизнеса (от Dialog), на базе которой сделан недавно запущенный «Сберчат».

Виртуальная АТС стала новым продуктом СберМобайл для B2B-клиентов – она позволит «разворачивать» телефонию для сотрудников в кратчайшие сроки и без привязки к дорогостоящему оборудованию. Корпоративным абонентам будет доступна не только мобильная связь, но и ряд дополнительных сервисов, в том числе: «золотой номер», запись разговоров, статистика и аналитика по звонкам, прием звонков на голосовую почту в нерабочее время, настройка приветственного сообщения для входящих вызовов, управление логикой распределения звонков и другие востребованные опции.

Эффективные коммуникации и оперативное взаимодействие с клиентами являются решающими факторами для бизнеса любого масштаба, уверен Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком». «При этом не каждая компания может позволить себе вложение в дорогостоящее оборудование и дополнительный персонал для его обслуживания. Мы предлагаем рынку простое решение, которое можно подключить и настроить на своем смартфоне за несколько минут. Оно не требует ни специальных знаний, ни дополнительного «железа», при этом помогает решать все необходимые вопросы в один клик», — рассказал он «Газете.Ru».

Пока сервис «Виртуальная АТС» доступен корпоративным клиентам Москвы и Московской области, а с июля - Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Что касается коммуникационной платформы для бизнеса Dialog, уже ставшей основой для «Сберчата», то она поддерживает все возможные форматы электронного общения: личные и групповые чаты, аудио- и видеозвонки, видеоконференцсвязь и демонстрацию экрана, распознавание речи в текст, обмен файлами, корпоративные информационные каналы, а также автоматизирует процессы в компании с использованием интеллектуальных чат-ботов.

Разработчики готовы исполнять пожелания своих клиентов и подстраивать работу платформы под их нужды – или не делать этого, если стандартных решений хватает. «Конечно, у нас есть «коробка», и некоторым клиентам этого достаточно. Но так как мы работаем в сегменте крупного бизнеса, то нашим заказчикам часто хочется иметь свое собственное брендированное решение, интегрированное в ИТ-ландшафт. И вот тогда появляются специфичные требования, которые мы выполняем либо самостоятельно, либо с помощью наших партнеров», — отметил в беседе с «Газетой. Ru» генеральный директор компании «Диалог» Дмитрий Козлов.

На острие

close Сбербанк

В рамках форума также было подписано несколько важных соглашений. Так, Сбербанк, «Сбербанк-Телеком» и Orange Business Services подписали соглашение о сотрудничестве для совместного участия в развитии проектов «Умный город». Это концепция, позволяющая более эффективно управлять имуществом и такими активами города как транспорт, окружающая среда, образование, ЖКХ и здравоохранение с помощью технологий интернета вещей, например, датчиков и подключенных устройств, используемых для сбора разной информации.

В рамках партнерства Сбербанк определит стратегию, обеспечит операционную и финансовую поддержку, Orange Business Services предоставит доступ к накопленному компанией опыту в области интернета вещей, аналитики больших данных и разработки программного обеспечения, а «Сбербанк-Телеком» выступит интегратором решений группы Сбербанк.

«Интернет вещей — новый высокотехнологичный рынок с большим потенциалом роста. «Умный город», во-многом базирующийся на технологиях интернета вещей — важное направление не только с точки зрения бизнеса, но и социальной ответственности», — отметил генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.

Кроме того, управляющая компания Fort Ross Ventures (управляет венчурным фондом SBT Venture Fund II, одним из инвесторов которого является Сбербанк) заключила соглашение с оператором связи «Мегафон» о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области инноваций, обмена технологиями и совместного поиска привлекательных объектов для инвестиций.

В рамках соглашения Fort Ross Ventures будет представлять «Мегафону» экспертизу и информацию о перспективных потенциальных инвестициях, а также собственных портфельных компаниях. Оператор связи, в свою очередь, намерен рассматривать возможность сотрудничества и инвестирования в фонды, генеральным партнером которых является Fort Ross Ventures.

Еще одно соглашение было подписано между компанией SberCloud, облачным провайдером Группы Сбербанк, и NVIDIA, мировым лидером в области высокопроизводительных вычислений и разработчик AI-платформы. Документ предполагает совместную разработку и внедрение на российском рынке продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта.

Партнерство SberCloud и NVIDIA, как отмечала пресс-служба российской компании, позволит сделать услугу Data Science As a Service доступной как для крупнейших российских корпораций, так и для предприятий малого и среднего бизнеса, а также научных и образовательных учреждений.

Пользователи AI Cloud с помощью единого портала управления смогут работать со всеми ключевыми направлениями AI: анализ и синтез речи, компьютерное зрение, распознавание символов и текстов, система поддержки принятия решений, автоматическое обучение компьютерных систем. Кроме того, планируется начать разработку современных интеллектуальных устройств (IoT) на основе технологий NVIDIA.