Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию

Россия начнет платить пенсии трудовым мигрантам, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на письмо Минтруда о рассмотрении этого вопроса Экспертным советом при правительстве. Речь идет о мигрантах из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Реклама

На данный момент соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС готовится к подписанию.

Сегодня мигранты, которые работают в России официально и делают отчисления в Пенсионный фонд (ПФР), не получают пенсии.

При этом соглашение о пенсионном обеспечении между странами ЕАЭС подразумевает, что государство, в котором мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию даже в случае возвращения на родину.

Планируется, что соглашение будет подписано осенью текущего 2019 года и ратифицировано всеми странами союза до конца года.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан. Для мигрантов из этих стран уже действуют облегченные нормы оформления на работув РФ. Так, им не требуется патент на работу и разрешено работать в России на основании трудового договора с работодателем.

Сейчас пенсии в странах СНГ выплачиваются на основании Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года.

Таким образом, гражданам стран — нынешних членов ЕАЭС пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства.

После ратификации соглашения пенсия будет следовать за пенсионером. Стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, просуммируется. В результате, если пенсионер переедет в одну из стран ЕАЭС, то даже при возвращении на родину ему будет платить пенсию страна, в которой он получил на это право.

Согласно письму Минтруда, в 2020–2021 годах дополнительные расходы Пенсионного фонда России на выплаты пенсий по новому договору составят в общей сложности 166 млн руб.

Между тем весной в ПФР сообщили, что жители Донбасса, которые переедут на постоянное место жительства в Россию, получат российские пенсии.

Это произошло после того, как в апреле президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как объяснили ранее в Пенсионном фонде, при выплате пенсий гражданам ДНР и ЛНР ПФР будет руководствоваться соглашением о гарантиях прав граждан СНГ от 1992 года. В фонде обещали, что будут оказывать «всяческое содействие» новым гражданам РФ в подтверждении их стажа и заработка, взяв на себя обмен данными с Пенсионным фондом Украины или пенсионными фондами ДНР и ЛНР.

Перевод из гривен в рубли будет осуществляться по официально установленному курсу валют к моменту назначения пенсии.

В России пенсии выше, чем в самопровозглашенных республиках, однако на пенсию в ДНР и ЛНР выходят раньше, поскольку в самопровозглашенных республиках отказались от повышения пенсионного возраста.

Так, средний размер пенсии в России составляет 14,1 тыс. рублей, а в ДНР и ЛНР — около 5 тысяч российских рублей.

В ДНР пенсионный возраст у женщин наступает в 55 лет, для мужчин — в 60. В России с 2019 года увеличили пенсионный возраст россиян на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин.

При этом сколько точно проживает человек в самопровозглашенных республиках, неизвестно.

По сообщению служб статистики ДНР и ЛНР, по состоянию на 1 января 2018 года на неподконтрольной украинской власти части Донбасса проживали около 3,7 млн человек. На Украине часто приводят другие данные, оценивая приблизительную численность населения самопровозглашенных республик в цифру менее 3 млн человек.

Затраты на пенсии переехавшим в Россию жителям ДНР эксперты оценивали в сумму 100 миллиардов рублей в год. Минтруд же сообщал, что нагрузка «не будет большой».

При этом значительная часть россиян сейчас проживает за границей и получает российские пенсии.

Как сообщали ранее «Газете.Ru» в ПФР, за пять лет количество граждан России, живущих за пределами страны и получающих российскую пенсию, увеличилось на 24,7% — с 265,4 до 331 тысячи человек на начало 2019 года. По первой пятерке стран средний размер пенсии составляет 9,9 тыс. рублей, если считать с учетом выплат по действующим договорам о взаимном обеспечении.