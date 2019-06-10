Дача, машина, курорт: куда исчезает средний класс

Вопреки надеждам российских властей на экономическое чудо к 2024 году, доля среднего класса, который считается двигателем ВВП, в стране практически не растет. А по некоторым оценкам — и вовсе снижается.

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Экономисты и эксперты уверены, что именно в этом ключ к пониманию насущных проблем российской экономики — доходы не растут, а расходы увеличиваются. В таких условиях жить становится труднее даже тем, кто возвышается над чертой бедности. За последние пять лет в России средний класс если и вырос, то лишь на 1-2%, констатирует партнер Deloitte Екатерина Трофимова. В своем выступлении на Санкт-Петербургском экономическом форуме она назвала такую динамику довольно «вялорастущей».

Кто из нас средний класс?

У экономистов нет единого мнения о термине, однако они сходятся во мнении, что в России это не превалирующий класс.

Для оценки представителей среднего слоя есть стандартный «советский» набор: возможность купить квартиру, дачу, машину, выезжать за границу раз в год. Кроме этого, можно отталкиваться и от средней зарплаты, средних доходов и имущества, объясняет «Газете.Ru» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Если исходить из этих и других показателей, то долю среднего класса в России эксперт оценивает в 30-40%.

«Типичный набор» потребления среднего класса — приобретение жилья и автомобилей, затраты на дорогие развлечения, перечисляет директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги, экономист Андрей Мовчан. Потребление этих товаров и услуг падает, а значит — средний класс сокращается и беднеет, констатирует он.

Минимальный порог месячной зарплаты в России для отнесения к среднему классу (в широком понимании) находится в вилке от 60 тыс. до 120 тыс. рублей, полагает Екатерина Трофимова. В то время как средняя зарплата в России до вычета НДФЛ, по данным Росстата, составляет порядка 42,7 тысяч рублей. А в ряде регионов она не превышает и 30 тысяч рублей в месяц.

По словам генерального директора «Мани Фанни» Александра Шустова, если судить условный «средний класс» по возможности выплачивать ипотеку — то таких в России наберется около 3 млн, а это лишь 2% от общего населения страны.

«Классом» это назвать никак нельзя, это «тонкая прослойка состоятельных людей с хорошей стабильной работой»,

уверен Шустов.

В здоровых экономиках доля среднего класса должна составлять хотя бы 50% населения страны, напоминают эксперты. Это удалось Китаю, к такой отметке близка и Индия.

Судьба мамонтов

Еще одна важная для среднего класса деталь — это доходы от предпринимательской деятельности. Их доля в России с 2000-х годов упала с 15,2% до 7,5%.

К сокращению среднего слоя россиян приводит в том числе «вымывание базы для образования среднего класса», считает экономист Андрей Мовчан. Сейчас на 145 млн населения всего лишь несколько сотен тысяч инвесторов.

«Сейчас он [средний класс] потихоньку сокращается, потому что база для его образования — это средний бизнес и управление в крупном бизнесе — вымывается. Потихоньку в среднем классе место занимает все больше чиновников и работников силовых структур. Все меньше становится частного бизнеса, все меньше остается менеджмента, в том числе и госкорпораций», — пояснил Мовчан.

Все это происходит на фоне падения доходов: они растут лишь у 3-4% населения России — а это лишь верхушка, продолжает эксперт.

«Доходы людей должны зависеть не только от зарплаты, тем более от зарплаты государства, как, например, в случае с бюджетниками, они должны больше получать доходов от собственности, от предпринимательской деятельности — вот фундамент зажиточного народа, фундамент для среднего класса», — говорит Николаев.

Учитывая тенденцию к повышению налогов, как и во всем мире, «средний класс» в России будет сокращаться.

«Повышение НДС, рост цен на бензин, наблюдаемая инфляция в 10% (по факту она, по мнению эксперта, выше заявленных Росстатом 5,2%) будут отъедать доходы домохозяйств, а высокая закредитованность будет приводить к банкротствам», — объясняет Николаев.

Роботизация против нации

Как отмечают авторы доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Под давлением: зажатый средний класс», формированию средней прослойки в стране препятствуют не только медленные темпы экономики в мире, падение доходов и «сломанные социальные лифты», но и «неопределенные» перспективы рынка труда. Например,

каждый шестой представитель среднего класса выполняет труд, который в будущем может выполнять робот.

Уровень жизни среднего класса при этом стагнирует и снижается, а стоимость жизни становится выше, говорится в докладе. Например, во многих странах ОЭСР рост этого показателя уже опережает инфляцию.

Во всем мире попасть в средний класс стало настолько тяжело, что для некоторых это становится почти недостижимой мечтой: по подсчетам исследователей, родившемуся в семье с низким уровнем дохода ребенку может понадобиться от четырех до пяти поколений (около 150 лет), что достичь среднего уровня доходов.

Тем не менее в мире доля среднего класса медленно, но растет. В докладе «Global Wealth Report 2018» швейцарского банка Credit Suisse отмечается, что в 2019 году она оценивается в 27%, а к 2023 году может достичь 29%.

При этом в Китае средний класс составляет больше половины населения — 59%. В России же, по версии Credit Suisse, — не более 17,9%.

Экономическая политика властей «крайне консервативна», сетует Шустов. Тем не менее, для того, чтобы как-то исправить негативную тенденцию, необходимо, чтобы работали социальные лифты, чтобы была сильная политическая конкуренция, необходимо ослабить регулирования малого и среднего бизнеса, административное давление на микропредприятия, которые могли бы быть источником доходов домохозяйств, переходящих в средний класс, заключил Шустов.