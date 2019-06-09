Золотые киловатты: как в России ловят воров и вредителей

С 9 июня в России вступили в силу поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), предусматривающие ужесточение ответственности за незаконное подключение к электрическим сетям. Введены штрафы за повторные самовольные подключения для физических и юридических лиц.

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В настоящее время действуют следующее административное наказание: штрафы за первое самовольное подключение к электрической или тепловой сети для физических лиц составляют от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. Юрлица в этом случае должны заплатить от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.

Теперь же введены также санкций за повторную кражу энергии:

в случае рецидива физические лица обязаны будут выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей. При этом должностные лица могут и вовсе быть отстранены от деятельности на срок от двух до трех лет — к ним также могут быть применены штрафные взыскания на сумму от 80 тыс. руб. до 200 тысяч рублей. Юридические лица в этом случае облагаются штрафом от 200 до 300 тысяч рублей.

Действие поправок вступило в силу 9 июня. Как отмечается в документе, опубликованном в »Парламентской газете»,

«усилена административная ответственность за повторно совершенное самовольное подключение к электрическим или тепловым сетям, а равно за повторное самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Введение новых мер ранее было инициировано правительством РФ для обеспечения защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы.

Как отметил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, «данное нововведение и законодательные изменения находятся в логике существующей системы наказаний за административные правонарушения».

«Если при ряде правонарушений выявляется, что количество их увеличилось и существующая мера не оказывает воздействия, предлагается усилить наказание, потому что существующая сумма штрафа не оказывает воздействия и фактически не работает», — добавляет он.

«У нас уже существует такой принцип, как более жёсткое наказание за повторное правонарушение. Это имеет свой смысл. Если человек нарушил закон и несет ответственность в административном порядке, то первый случай такого нарушения предполагает более мягкое наказание»,

— отмечает депутат. При этом, по словам Лысакова, повторным считается правонарушение, которое совершено в течение года после предыдущего наказания.

По статистике «Россетей» за 2017 год, в среднем порядка восьми процентов людей, которые однажды самовольно подключились к электросети и таким образом безучетно использовавших электроэнергию, то есть фактически воровали, в течение года после обнаружения «врезки» и ее снятия снова это делали.

В Минэнерго РФ тогда уровень рецидивов оценивали вдвое выше, отмечая, что повышенные штрафы как раз направлены на то, чтобы бороться с такой негативной тенденцией.

Важно учитывать, что энерговоровство — это не только безвозмездное и незаконное использование ресурсов, но и реальное вредительство: незаконные подключения приводят к скачкам напряжения и преждевременному износу сетей, нередко становятся причиной аварий и отражаются таким образом на потребителях, которые потребленные ресурсы своевременно оплачивают.

В многоквартирных домах, например, такого рода подключения фиксируют общедомовые счетчики, а в результате чью-то «бесплатную» электроэнергию оплачивают остальные жители. Кроме того, самовольные подключения часто становятся причиной электротравматизма, который в половине случаев заканчивается смертельным исходом.

Кстати чаще всего подобные данные противозаконные действия совершаются в частных секторах и садовнических товариществах. В результате чужое электричество вынуждены оплачивать добропорядочные граждане.

Бороться с незаконными врезками предлагали по-разному. Так, например, депутаты Госдумы от «Единой России» Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев ранее направили в правительство и Верховный суд законопроект с предложением ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии. Минэнерго, однако, отказалось от этой идеи.