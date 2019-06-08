Бедность и порнография: почему женщины не рожают

Все из-за денег

Демографическую ситуацию в России и в мире обсуждали на Петербургском международном экономическом форуме. И пришли к выводу, что женщины рожают недостаточно.

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По данным Росстата, рождаемость в России снизилась на 5,2% в 2018 году. Низкие демографические показатели бьют по экономике, поэтому такое положение дел необходимо срочно исправлять, уверены участники панели.

Основная причина, по которой женщины в России решают не рожать ребенка, кроется в низких доходах, констатирует первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

«Пришло новое поколение, стало меньше девушек фертильного возраста, и их число будет стремительно уменьшаться. Я напомню, что к 2033 году на четверть уменьшится количество женщин таких возрастов. Но все-таки эта причина не главная. Мы связываем эту ситуацию прежде всего с уровнем дохода»,

— сказал Вовченко в ходе сессии «Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции».

По его словам, 79% бедных домохозяйств – это домохозяйства с детьми. «То есть при наличии иждивенца, это фактически приводит домохозяйства к бедности. Поэтому меры нашего воздействия на увеличение рождаемости все-таки будут и остаются именно экономическими, это экономическое стимулирование», — подчеркнул замминистра.

Вовченко напомнил, что сейчас есть меры поддержки не только на рождение второго и последующих детей, но и на первого ребенка, в частности, ежемесячные выплаты.

В апреле Росстат сообщил, что более половины российских семей (53%) не могут позволить себе неожиданные траты, например, ремонт или срочные медицинские услуги. У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова посетовала, что женщины стали рожать в возрасте 26-35 лет, на более ранний возраст приходится только 45% первых рождений.

«Статистика складывается таким образом, что если в 2000-х годах рождение первых детей в возрасте до 25 лет включительно составляло 60% от всех родившихся, то в 2017 году это 45%. Возрастная граница первых рождений сдвинулась на отрезок от 26 до 35 лет, а это значит, что потенциал вторых и последующих рождений сокращается»,

— говорила Голикова.

«Без ребенка нет счастья»

С другой стороны к этому вопросу подошла детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, приоритеты молодых людей все больше сдвигаются в сторону карьеры. Достижение успеха и комфорта превалирует над желанием продолжить род.

«Мы теряем детей так называемых даже не зачатых. Это дети, которые могли бы родиться, но их просто не задумали, потому что так настроен человек. Он настроен на одного ребенка или на двоих»,

— сказала Кузнецова.

По ее словам, сегодня для человека важны престиж, успех и удобство. «Эти ценности превалируют в большинстве случаев. И мы понимаем, что ребенок сюда не очень вписывается. Но мы понимаем, что без ребенка нет еще одной очень важной дня нас ценности – это счастье», — сказала Кузнецова.

Смена таких установок должна в лучшую сторону изменить уровень рождаемости, полагает омбудсмен. Кроме того, должны сделать шаг вперед такие важные сферы как здравоохранение и образование. Они должны стать гарантиями здоровья и развития детей, подчеркнула Кузнецова.

«Сегодня уже сформировалась целая прослойка молодежи, которая считает абсолютно нормальным – это к вопросу о счастье – не иметь детей вообще.

Эта пропаганда эгоцентризма в наибольшем выражении, когда люди думают только о себе и даже не хотят помыслить о каких-то неудобствах, связанных с рождение даже одного ребенка. Это страшно. Для нас, педиатров, это кошмар», — заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Проблема рождаемости начинается с вопроса отношений между мужчиной и женщиной, полагает региональный директор Европейской сети Международной федерации планирования семьи (МФПС) Кэролайн Хиксон.

По ее мнению,

неспособность заводить отношения берет начало в развитии человека еще в юном возрасте. В частности, негативное влияние может оказать привычка смотреть порно.

«Планирование семьи – это не что-то, что происходит в один отдельно взятый момент. Это часть продолжительного процесса развития отношений между мужчиной и женщиной… Мальчики в очень юном возрасте впервые сталкиваются с тем, что такое отношения между мужчиной и женщиной, через порно», — сказала Хиксон, отметив, что это плохо влияет на воcприятие человеком самого себя и противоположного пола.

По мнению эксперта, заботиться о формировании правильного видения отношений должна образовательная система. Правда, Хиксон не уточнила, как именно это должно происходить.