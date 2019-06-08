Не рублем едины: чем будут расплачиваться Минск и Москва

Россия и Белоруссия работают над вопросом введения общей валюты

Москва и Минск обсуждают возможность введения единой валюты. Министры экономики обеих стран заверили, что этот вопрос обсуждается, однако решение будет приниматься на уровне президентов. Александр Лукашенко ранее уже говорил, что это должен быть ни российский и ни белорусский рубль. в Кремле говорят, что конкретики в этом вопросе пока нет.

Когда ждать единого рубля — и рубля ли? — для России и Белоруссии по-прежнему не ясно. Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции двух стран обсуждается, заверяют чиновники с обеих сторон.

Так, на площадке Петербургского экономического форума в числе прочих мероприятий прошли переговоры глав Минэкономразвития России и Белоруссии — Максима Орешкина и Дмитрия Крутого. Чиновники возглавляют рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции в рамках союзного государства, которая была создана в конце 2018 года.

«Вы говорили про единую валюту – да, этот пункт записан в союзном договоре, поэтому это обсуждается. Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать»,

— сказал Орешкин журналистам по итогам встречи. «Здесь такое детальное обсуждение идет по каждому пункту союзного договора. Еще раз отмечу – за пределы союзного договора мы не выходим», — подчеркнул он.

В ответ белорусский министр отметил, что единая валюта — один из пунктов программы интеграции и не стоит вырывать его из общего контекста.

«Это будет пакетная история и пакетное соглашение», — сказал Дмитрий Крутой.

«В самом союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям уже финалом становится единая валюта. Поэтому, наверное, этой конструкции мы будем придерживаться», — добавил Крутой.

Поэтапное введение единой денежной единицы с одновременным созданием единого эмиссионного центра предусмотрено договором о создании Союзного государства России и Белоруссии. От этих планов стороны не отказываются, однако и прорывных шагов в интеграции пока не видно.

Белорусский лидер Александр Лукашенко еще 1 марта говорил, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты. Однако, по его словам, платежным средством должен стать не белорусский и не российский, а какой-то «общий» рубль.

В Кремле на это замечание отреагировали сдержанно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже заявил, что конкретики в этом вопросе нет, но переход России и Белоруссии к единой валюте должен обсуждаться.

«Сейчас наша задача — собрать те развилки, которые есть. Понятно, что вопрос единых валют - это вопрос Центральных банков. Центральные банки и в России, и в Белоруссии независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президентов», — подчеркнул Максим Орешкин.

Об интеграции в рамках Союзного государства говорил в Петербурге и Владимир Путин. Российский лидер заверил, что «многое уже в этом направлении сделано, в том числе и в социальной сфере». Однако признал, что «в чем-то ЕАЭС обогнало уже наше Союзное государство».

«Многое из того, что было написано в договоре о Союзном государстве, не исполнено», — признал Путин, отвечая на вопросы в ходе пленарного заседания форума. «Можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что сейчас является актуальным. Вот, собственно, вокруг этого шла вся дискуссия, шла абсолютно конструктивно и по-товарищески», — сказал Путин. Он заверил, что все вопросы с Белоруссией обсуждаются в контексте существования двух независимых государств и создание Союзного — не означает объединения двух стран.

«Но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет», — заверил Путин.

Между тем Максим Орешкин сообщил, что

двусторонняя рабочая группа по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции вновь соберется уже 15 июня в Москве.

«Соберемся в более расширенном составе», — сказал он, добавив, что «по тем ключевым ведомствам, где есть определенные развилки, будем их проходить, чтобы подготовить карту по дальнейшему продвижению, оставить какие-то вопросы, которые нужно будет вынести на уровень премьеров и президентов наших стран».

Между тем в мае премьеры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас договорились подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве к 21 июня. Так что у рабочей группы, куда входят представители центробанков, министерств финансов, промышленности, сельского хозяйства и энергетики, а также налоговых и таможенных ведомств, времени остается все меньше.