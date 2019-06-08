Не рублем едины: чем будут расплачиваться Минск и Москва

Когда ждать единого рубля — и рубля ли? — для России и Белоруссии по-прежнему не ясно. Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции двух стран обсуждается, заверяют чиновники с обеих сторон.

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Так, на площадке Петербургского экономического форума в числе прочих мероприятий прошли переговоры глав Минэкономразвития России и Белоруссии — Максима Орешкина и Дмитрия Крутого. Чиновники возглавляют рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции в рамках союзного государства, которая была создана в конце 2018 года.

«Вы говорили про единую валюту – да, этот пункт записан в союзном договоре, поэтому это обсуждается. Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать»,

— сказал Орешкин журналистам по итогам встречи. «Здесь такое детальное обсуждение идет по каждому пункту союзного договора. Еще раз отмечу – за пределы союзного договора мы не выходим», — подчеркнул он.

В ответ белорусский министр отметил, что единая валюта — один из пунктов программы интеграции и не стоит вырывать его из общего контекста.

«Это будет пакетная история и пакетное соглашение», — сказал Дмитрий Крутой.

«В самом союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям уже финалом становится единая валюта. Поэтому, наверное, этой конструкции мы будем придерживаться», — добавил Крутой.

Поэтапное введение единой денежной единицы с одновременным созданием единого эмиссионного центра предусмотрено договором о создании Союзного государства России и Белоруссии. От этих планов стороны не отказываются, однако и прорывных шагов в интеграции пока не видно.

Белорусский лидер Александр Лукашенко еще 1 марта говорил, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты. Однако, по его словам, платежным средством должен стать не белорусский и не российский, а какой-то «общий» рубль.

В Кремле на это замечание отреагировали сдержанно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже заявил, что конкретики в этом вопросе нет, но переход России и Белоруссии к единой валюте должен обсуждаться.

«Сейчас наша задача — собрать те развилки, которые есть. Понятно, что вопрос единых валют - это вопрос Центральных банков. Центральные банки и в России, и в Белоруссии независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президентов», — подчеркнул Максим Орешкин.

Об интеграции в рамках Союзного государства говорил в Петербурге и Владимир Путин. Российский лидер заверил, что «многое уже в этом направлении сделано, в том числе и в социальной сфере». Однако признал, что «в чем-то ЕАЭС обогнало уже наше Союзное государство».

«Многое из того, что было написано в договоре о Союзном государстве, не исполнено», — признал Путин, отвечая на вопросы в ходе пленарного заседания форума. «Можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что сейчас является актуальным. Вот, собственно, вокруг этого шла вся дискуссия, шла абсолютно конструктивно и по-товарищески», — сказал Путин. Он заверил, что все вопросы с Белоруссией обсуждаются в контексте существования двух независимых государств и создание Союзного — не означает объединения двух стран.

«Но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет», — заверил Путин.

Между тем Максим Орешкин сообщил, что

двусторонняя рабочая группа по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции вновь соберется уже 15 июня в Москве.

«Соберемся в более расширенном составе», — сказал он, добавив, что «по тем ключевым ведомствам, где есть определенные развилки, будем их проходить, чтобы подготовить карту по дальнейшему продвижению, оставить какие-то вопросы, которые нужно будет вынести на уровень премьеров и президентов наших стран».

Между тем в мае премьеры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас договорились подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве к 21 июня. Так что у рабочей группы, куда входят представители центробанков, министерств финансов, промышленности, сельского хозяйства и энергетики, а также налоговых и таможенных ведомств, времени остается все меньше.