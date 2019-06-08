«Это наглость»: в России не считают, что должны Украине

Ситуация вокруг газовых переговоров Киева и Москвы накаляется.

На Петербургском экономическом форуме глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко, с которыми обсудил условия возобновления газовых поставок в страну и сохранения газового транзита на этом направлении.

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«Мы подтверждаем тот уровень цен, который обсуждался в рамках предыдущих встреч, уровень цен, по которым мы будем готовы поставлять газ на Украину по нашим прямым поставкам, и мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечили бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время», — заявил глава «Газпрома».

По словам главы компании,

«Газпром» готов оформить прямой контракт с украинской компанией-оператором.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заверил в ответ, что его партия сделает все для продолжения переговоров по поставкам российского газа на Украину, и выразил надежду, что до конца года переговоры завершатся успешно.

Похожая встреча в таком формате проходила ранее в Москве. Накануне первого тура украинских президентских выборов Медведчук и Бойко приезжали в Москву, встречались с премьером РФ Дмитрием Медведевым и обсуждали газовые контракты с руководством «Газпрома». На родине, в Киеве, их потом критиковали за этот визит, тем не менее Москва ясно подала сигнал о том, с кем готова договариваться по газу.

Новая встреча в Санкт-Петербурге в Киеве также не встретила одобрения. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал в фейсбуке, что говорить с российской стороной в Киеве готовы только при участии Еврокомиссии.

«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — написал Коболев.

По его словам, компания сейчас покупает газ в Европе в первом квартале — по 259 долларов, во втором квартале — по 212 долларов, в июле будет закупать по 178 долларов.

Другой топ-менеджер «Нафтогаза», коммерческий директор Юрий Витренко и вовсе назвал российские предложения по скидке «причудливыми».

Сначала они завышают цену на 100 процентов от справедливой рыночной цены, а потом дают скидку в 24%. Это на кого рассчитано?... Не нужны ваши причудливые скидки, просто выполняйте контракт и решения международных судов», — написал Витренко в социальной сети.

Украина полностью прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года, хотя действующий контракт рассчитан до конца 2019 года. Страна использует газ, закупленный по специальным контрактам в Европе, хотя по сути это тот же российский газ. При этом плата за транзит «Газпрома» через газотранспортную систему Украины — одна из весомых доходных статей бюджета не только «Нафтогаза», но и самой страны. Действующий транзитный договор также истекает в конце этого года, но в переговорах о новом договоре стороны пока не особо продвинулись.

«Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров. Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет. Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен»,

— прокомментировал происходящие сенатор Алексей Пушков в своем твиттере.

Отношения между «Нафтогазом» и «Газпромом» в настоящее время вконец испорчены: между компаниями идут многолетние тяжбы из-за срывов обеими сторонами выполнения параметров транзитного контракта и соглашения о поставках газа в Украину из РФ. При этом отсутствие сдвигов в газовом споре уже заставляет стороны заблаговременно готовится к новой «газовой» войне и закачивать газ в подземные хранилища.

Глава НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев 6 июня заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа. Дальнейшей закупке газа может помешать дефицит средств у «Нафтогаза». «Ситуация требует срочного внимания на высшем уровне», — подчеркнул Коболев.

«Если газовый контракт заключен не будет, Украину, а равно Венгрию, Чехию, Словакию, Хорватию и Румынию ждет топливно-энергетический кризис.

Исторически газотранспортная сеть СССР и стран соцлагеря выстраивалась с одной единственной целью — доставки газа с востока на запад, поэтому большинство стран региона просто не имеют альтернативных источников импорта, которые могли бы в полной мере заместить объемы, выпадающие в случае неподписания нового транзитного договора», — отмечает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.