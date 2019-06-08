Второй Российско-Китайский энергетический бизнес-форум прошел в рамках ПМЭФ

Участие приняли более 100 российских и китайских компаний нефтегазовой, электроэнергетической, угольной отрасли, атомной и возобновляемой энергетики, производителей энергетического оборудования, представителей финансового сектора и сферы информационных технологий.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на встрече с участниками Форума, дали позитивную оценку результатам российско-китайского энергетического сотрудничества.

«Считаю регулярное проведение российско-китайского энергетического форума весьма полезным, важным подспорьем в работе по развитию двустороннего партнерства. Причем не только в энергетике, но и в других отраслях экономики. А ведь энергетика обслуживает очень много смежных отраслей», - заявил Путин на встрече лидеров России и Китая с участниками российско-китайского энергетического бизнес-форума.

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«Энергетическое направление - одно из наиболее весомых, продуктивных и широко охватывающих составляющих двустороннего сотрудничества. В прошлом году объем торговли энергоносителями между Китаем и Россией превысил 40 миллиардов долларов, составив значимую долю рекордного товарооборота в 100 миллиардов долларов», - рассказал глава КНР Си Цзиньпин.

«Надеюсь, что компании двух стран будут на принципах взаимной выгоды и коммерческой целесообразности активизировать

консультации и контакты в поисках верных направлений кооперации заинтересованных партнеров и оптимальных совместных проектов. Важно укреплять взаимную поддержку и содействие по финансово-страховым аспектам энергетического сотрудничества, чтобы финансовые и страховые институты приняли глубокое участие в энергетических проектах, обновили модель финансового и страхового сопровождения в пользу твердой финансовой поддержки энергетического сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул председатель КНР.

В рамках Форума была организована работа секций: «Банковская сфера», «Нефтегазовая отрасль», «Электроэнергетика».

Участники мероприятия детально обсудили ключевые вопросы двусторонней кооперации в энергетике, такие как: финансовое содействие интегрированному энергетическому сотрудничеству; реализация арктических проектов в энергетике; взаимодействие в области интеллектуальной и зеленой энергетики; содействие техническим инновациям и развитие цифровых технологий в области ТЭК.

Третий Российско-Китайский энергетический бизнес-форум будет проведен в Китае.

«Выступая в Большом театре, Президент Путин, говоря о нынешнем характере российско-китайских отношений и 70-летии установления дипотношений между нашими странами, он сказал, что уже сегодня Россия становится стратегическим энергетическим партнером Китайской Народной Республики. И для такого заявления у российского президента были все основания, потому что возьмем такую сферу как поставки углеводородов», — констатировал секретарь по связям с общественностью Института Дальнего Востока Российской академии наук Александр Исаев.

«За последние пять-шесть лет «Роснефть» примерно четырехкратно нарастила поставки нефти в Китайскую Народную Республику. Более того, замечу также, что перспективы в этой области существуют немаленькие. Потребности Китая в углеводородах существенно растут, создаются дополнительные возможности для укрепления сотрудничества между нашими странами в области углеводородов. Это одно направление», — отметил он.

«Напомню также, что во время первого визита Трампа, точнее во время первого саммита китайско-американского и визита Си Цзиньпина в США было подписано соглашение, по которому Китай приобретает американский СПГ. Но на фоне развязанной американцами торговой войны, десятипроцентные пошлины на СПГ из США в Китай, они превратились в двадцатипроцентные. И, естественно, это определенно повлияет на поставки сжиженного газа в Китайскую Народную Республику из Америки.

Это еще один такой аспект, который ведет к укреплению российско-китайского стратегического партнерства в области энергетики.

Это также влечет за собой и расширение контактов в финансовой и банковской сфере, ориентированной на постепенное увеличение инвестиций, китайских инвестиций в российскую экономику. Энергетическое взаимодействие наших двух стран строится на новой финансово-инвестиционной основе. Об этом в ходе встречи с участниками российско-китайского энергетического бизнес форума заявил Си Цзиньпин. Мне кажется, что сфера энергетики действительно, становится стратегически важной для российско-китайского экономического взаимодействия и оно будет постепенно расширяться», — пояснил Исаев.