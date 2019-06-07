В обход «Антонова»: в Киеве арестованы российские «Русланы»

Подольский районный суд Киева по ходатайству Главного управления Национальной полиции арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан», которые принадлежат российской авиакомпании «Волга-Днепр».

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Претензии Киева касаются того факта, что Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) выдало компании AMTES GmbH сертификат разработчика модификации «Руслана» без привлечения к делу украинского авиастроительного предприятия «Антонов», передает ФАН.

Этим была продлена летная годность самолетов, что, по заверению украинской стороны, ставит под угрозу их безопасную эксплуатацию, говорится в релизе юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», представляющей интересы предприятия «Антонов».

«В рамках уголовного производства по ст. 281 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или другие тяжкие последствия) суд наложил арест на принадлежащие «Волга-Днепр» и Volga Dnepr Airlines (Ирландия) самолеты Ан-124-100 и запретил авиакомпании и любым иным лицам их эксплуатацию», — поясняется в комментарии.

Также Украина запретила эксплуатацию данных самолетов любым другим юридическим и физическим лицам.

В прошлом месяце Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) к концерну «Антонов», передает РИА «Новости». Третьими лицами в иске указаны межрайонная инспекция ФНС России по Москве №46 и совместное российско-украинское ООО «ОАК-Антонов».

В ОАК тогда поясняли, что представители украинской стороны длительное время не принимают участие в деятельности совместного предприятия ООО «ОАК-Антонов», созданного больше 10 лет назад. СП не ведет никаких проектов.

«В связи с этим принято решение о прекращении деятельности и ликвидации общества. Этим мотивировано обращение в суд», — указали в компании.

В июле прошлого года тогдашний президент Украины Петр Порошенко написал в своем твиттере, что поставки компании Boeing являются залогом авиационной независимости Украины от России.

«Приветствую «Антонов» с успешным контрактом с Boeing по производству комплектующих для украинских самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178», — указал политик.

По словам украинского президента, данный контракт также подтверждает курс страны на более тесное сотрудничество с США и Европейским союзом.

Тремя месяцами ранее Госавиаслужба Украины пожаловать на Росавиацию в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Киев обвинил Москву в том, что она одобряет эксплуатацию самолетов разработки концерна «Антонов» с нарушением процедур.

В частности,

украинская сторона жаловалась на то, что российские власти выдавали разрешения на полеты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 «Руслан» без привлечения концерна.

По мнению Украины, авиационные власти России создают «опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре» стран, в которых работают самолеты Ан, передает НСН.

Что касаемо кадров в авиации, то ситуация на Украине хуже — бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказывал об оттоке квалифицированных украинских специалистов в Россию. По его словам, украинских летчиков-испытателей «с удовольствием» нанимают в России. Об этом он заявил телеканалу NewsOne.

Как сообщал Червоненко, в России летчикам предоставляют гражданство и работу. Он подчеркивал, что отток украинских специалистов связан с «неудовлетворительным» состоянием экономики Украины. В частности, на Украине льгот у летчиков-испытателей нет — до сих пор не утверждено звание «Заслуженный летчик-испытатель Украины», нет льгот по пенсиям.

«Средняя пенсия летчика-испытателя — десять тысяч гривен (около 24,5 тысячи рублей. —«Газета.Ru»). Это при том, что наши испытатели — авторы огромных мировых рекордов», — заявлял Червоненко.

В России пенсия таких специалистов составляет около $5 тысяч, отмечал он.

Как сообщал ранее экс- глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов в эфире канала «Наш», Украина лишилась огромного числа работников авиационного и военно-промышленного комплексов, которые уезжают в Россию и другие страны СНГ.

«Люди, которые были конструкторами бэтээров, переехали в Россию. Человек, который был конструктором самолетов, переехал в Казахстан и так далее, так далее, так далее», — отмечал он.