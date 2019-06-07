«Пусть чиновники бегают»: какую гильотину готовят бизнесу

«Регуляторная гильотина. Новый взгляд на старые требования», — сессия по этой теме стала едва не ключевой в деловой программе ПМЭФ-2019. О том, как предприниматели чувствует себя под присмотром чиновников рассказал на сессии президентский бизнес-омбудсмен Борис Титов. Предпринимателей нещадно штрафуют. Сумма штрафов, полученных от проверок бизнеса, составила в прошлом году рекордную сумму — 179 млрд рублей. «Это почти что фискальная мера и серьезная нагрузка на бизнес», — сказал Титов.

По его данным, к административной ответственности было привлечено 984 тыс. юридических лиц, каждое четвертое из юридических лиц, зарегистрированных в России.

При этом ответственность самих проверяющих органов за собственные нарушения при проверках остается очень низкой: почти 90% нарушителей со стороны контролирующих органов отделались предупреждениями.

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Теперь власти думают, как избавить бизнес от неадекватного административного давления. У правительства есть поручение президента Владимира Путина, сформулированное в послании Федеральному Собранию в феврале этого года, по радикальному пересмотру тех требований, которые предприниматели должны соблюдать в рамках своей деятельности. Многие из этих требований не пересматривались с советских времен. Механизм «регуляторной гильотины» позволит исключить избыточное и неэффективное регулирование.

Проблема, правда, в том, что чиновники не знают, как это сделать. По мнению зампреда правительства РФ Константина Чуйченко, необходимо создать новую систему требований, а не просто сокращать действующие. При этом он признал, что на этой стадии решения проблемы у самих контрольно-надзорных органов «пока нет понимания, чего от них хотят».

Но в правительстве настроены решительно бороться с избыточными функциями. Чуйченко дал понять, что не раз обсуждал эту тему с премьером Дмитрием Медведевым и было решено при необходимости «резать по живому». То есть, принимать непопулярные решения, в том числе кадровые. Тем более, что срок исполнения поручения президента не за горами – к 1 января 2021 года.

Требований к бизнесу так много, что их просто невозможно посчитать. Но количество нормативно-правовых актов, которые устанавливают эти требования, превышает 9 тысяч, уточнил замминистра экономического развития Савва Шипов. Все требования к бизнесу следовало бы разбить на три группы. Первая – высокая степень риска. Это когда придется применять различные меры наказания для недобросовестного бизнеса. Вторая группа — средняя. К этой группе можно было бы отнести нарушения, за которые ответственность не наступает. В этом случае можно было бы ограничиться только предписаниями и замечаниями. А наказывать за нарушения только тогда, когда предписание не выполнено. Третья группа риска – это когда чиновники могут только рекомендовать бизнесу, как следовало бы работать.

При этом важно, чтобы все требования, предъявляемые к бизнесу, были понятны,

отметил Шипов.

Он предложил также отказаться от практики вводить новые требования в порядке сюрприза. Необходимо в этой связи ввести правило двух дат. Например, 1 января и 1 июля. С этого времени, а не произвольно, могли бы вводиться новации. Кроме того, необходимо установить четкую периодизацию вступления новых требований в силу, отметил замминистра. «Мы предлагаем рассмотреть возможность введения двух дат, например, 1 января и 1 июля, когда и только когда могут вступать в силу акты с новыми обязательными требованиями. И в любом случае период между принятием такого акта и вступлением его в силу должен быть не менее полугода», — пояснил Шипов.

Наконец, регуляторная гильотина должна будет отсечь те требования, которые просто абсурдны. «Например, требование установить у забора коновязь или требование сушить посуду в перевернутом виде», — привел примеры Шипов.

Председатель правления Пенсионного фонда Игорь Дроздов сказал, что насчитано не менее 200 серьезных барьеров для ведения бизнеса и по каждому из них чиновники находят возражения, не желая их акутализировать. «Идет жесткое сопротивление», — сказал Дроздов.

По его мнению, необходимо обнулять требования к бизнесу, например, каждые пять лет. Если нужны какие-то требования предъявить бизнесу, то пусть чиновники сами бегают и доказывают обществу необходимость введения новых требований и норм.

«Мы считаем, что нужно ограничить требование по времени. Мы считаем, что общее правило такого срока — это 5 лет»,— согласился Шипов.

Он добавил также, что

следует предусмотреть возможность первоначального введения требований только в пилотных регионах — с целью их тестирования и обкатки. «Нельзя некоторые требования вводить сразу на всей территории [страны]»,

— отметил замминистра.

«Регуляторную гильотину» необходимо распространить на налоговый и валютный контроль, а также на надзор со стороны ЦБ. С таким предложением выступил ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Но не приведет ли регуляторная гильотина к еще большей путанице во взаимоотношениях чиновников и бизнеса? «Не приведет. Если будет на то политическая воля, — сказал «Газете.Ru» экс-вице премьер правительства Аркадий Дворкович.

Гильотина, как известно, была придумана во время Французской революции, став одним из ее символов. И теперь «регуляторная гильотина» тоже означает попытку революционных изменений, отмечает Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий.

«При всей позитивности замысла существуют много важных моментов, которые нужно учесть. Необходимо отсекать именно и только избыточные нормы. Оставляя реально нужные требования для безопасности, качества, сохранения технологий и прочего. То есть действовать почти в прямом смысле по поговорке «не рубить сплеча», — говорит эксперт.