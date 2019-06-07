По старой дружбе: Россия продаст Украине газ со скидкой

Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы. Об этом он заявил после встречи с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко, которая прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы подтверждаем тот уровень цен, который обсуждался в рамках предыдущих встреч, уровень цен, по которым мы будем готовы поставлять газ на Украину по нашим прямым поставкам, и мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечили бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время»,

— заявил глава «Газпрома».

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Миллер также заявил, что российская сторона готова оформить прямой контракт с украинской компанией-оператором.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его партия сделает все для продолжения переговоров по поставкам российского газа на Украину, и выразил надежду, что до конца года переговоры завершатся успешно.

«Самый главный вопрос — это прямой контракт по газу, по поставкам газа в страну. Потому что сегодня сложилась ситуация абсолютно ненормальная, когда российский газ поставляется из Европы без прямого контракта через каких-то посредников», — подчеркнул Юрий Бойко, который недавно баллотировался на пост президента Украины.

По словам Медведчука, задолженность Украины за газ за годы взаимных разногласий выросла до размеров более $2 млрд с 2013 года, коммунальные тарифы поднялись в среднем на 745% за пять лет, цены на газ — на тысячу процентов.

Текущий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Закупки газа у России украинская сторона прекратила в ноябре 2015 года и перешла на реверсные поставки из Европы, закачивая в хранилища газ, закупленный в Словакии, Польше и Венгрии, что делает его дороже. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года.

Переговоры с оппозиционными политиками Украины Миллер ведет не впервые. Накануне первого тура украинских президентских выборов Медведвук и Бойко приезжали в Москву, встречались с премьером РФ Дмитрием Медведевым и обсуждали газовые контракты с руководством «Газпрома». На родине, в Киеве, их потом критиковали за этот визит, тем не менее Москва ясно подала сигнал о том, с кем готова договариваться по газу. И нынешняя встреча в кулуарах Петербургского форума — еще одно тому подтверждение. При этом переговоры в трехстороннем формате с участием представителей Украины, Еврокомиссии и России начались еще в прошлом году, но не дали никаких результатов, кроме того, что стороны заявили свои позиции.

Между тем, НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что готов к переговорам с РФ по газу только с участием ЕС. «Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — написал глава компании Андрей Коболев в Фейсбук.

5 июня премьер РФ Дмитрий Медведев вновь высказал позицию Москвы, отметив, что договоренности с Киевом по газу должны быть основаны на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.

«Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы», — сказал председатель правительства России на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

У Киева же свое понимание «прагматичных соображений». Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил в тот же день, что Украина требует выполнения решений Стокгольмского арбитража, которые в прошлом году еще больше перессорили соседей по газовой трубе.

«Было решение арбитража, согласно которому Россия должна продать «Нафтогазу» 5 млрд кубометров газа. Мы за то, чтобы решение арбитража исполнялось. Нам не надо дополнительных переговоров. Есть решение арбитража, в котором указан объем газа», — подчеркнул он.

Отношения между «Нафтогазом» и «Газпромом» в настоящее время вконец испорчены: между компаниями идут многолетние тяжбы из-за срывов обеими сторонами выполнения параметров транзитного контракта и соглашения о поставках газа в Украину из РФ. Зимой прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение по встречным искам компаний, по итогам которых «Газпром» оказался должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Суд учел обстоятельства украинской стороны, но не принял во внимание ситуацию спада в мировой экономике, которая привела к снижению потребления газа и, соответственно, наполнению транзитной трубы. Сейчас «Газпром» оспаривает это решение в аппеляционном суде, а «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать средства с российской компании за счет ареста активов «Газпрома» за рубежом.

Между тем отсутствие сдвигов в газовом споре уже заставляет стороны заблаговременно готовится к новой «газовой» войне и закачивать газ в подземные хранилища.

Глава НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев 6 июня заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа. «Газпром» готовится к зиме и очередной «газовой войне», европейские поставщики — тоже. Как результат, транзит газа через Украину за 5 месяцев вырос на 8% — дополнительные объемы закачивают в хранилища», — написал он в фейсбуке.

Дальнейшей закупке газа может помешать дефицит средств у «Нафтогаза». «Ситуация требует срочного внимания на высшем уровне», — подчеркнул Коболев.