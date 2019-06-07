Новый экспорт: «Еврохим» запустил производство аммиака

«Еврохим» запустил в эксплуатацию новое предприятие по производству аммиака в городе Кингисепп Ленинградской области. Торжественная церемония запуска состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с участием руководителей из России и Италии. Компания дала старт этому международному инвестиционному проекту в 2016 году также в рамках форума.

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Новое аммиачное производство обладает крупнейшей в Европе мощностью в 1 млн. тонн в год (до 2,7 тыс. тонн аммиака в день) и соответствует наилучшим доступным технологиям, сообщила компания. Объем инвестиций по проекту составил 1 млрд. долларов.

Эти производственные мощности должны увеличить объемы переработки природного газа в России и обеспечить как внутренние потребности в аммиачном сырье, так и увеличить экспорт.

«Завод соответствует всем требованиям по наилучшим доступным технологиям, даже по каким-то параметрам превышает эти показатели. У предприятия есть спрос на продукцию не только на внутреннем рынке, но и, в первую очередь, мы рассчитываем, что более 80% объема будет поставляться на экспорт», - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе церемонии запуска предприятия.

В свою очередь губернатор Ленинградской области сообщил Александр Дрозденко, что «мы сегодня уже договорились с «Еврохимом» о том, что производство в Кингисеппе будет расширяться». По его словам, последующие инвестиции составят $2,5 млрд.

«Мы гордимся тем, что справились с тем, что обещали. Мы сделали это вовремя, и мы очень довольны результатом», - сказал акционер компании Андрей Мельниченко.

Завод расположен в непосредственной близости от принадлежащего группе завода «Фосфорит», производящего фосфорные удобрения. Аммиак применяется в разных областях, но одной из ключевых является выпуск удобрений. Поэтому производство аммиака и удобрений связаны между собой одной цепью. К тому же Кингисепп находится на границе с Евросоюзом, имеет хорошую транспортную инфраструктуру и расположен близко к морским портам. Такое расположение должно помочь увеличить объемы экспорта.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что новый завод – это полностью бессточное производство.

«К тому же, расположенный рядом завод «Фосфорит» три четверти своих стоков будет поставлять на этот новый завод. В результате экологическое состояние реки Луги и всего Финского залива, соответственно и Балтийского моря улучшится», - сказал он.

Кроме мощностей по выпуску аммиака, на территории построены инженерные ккоммуникации объекты логистики, установки синтеза аммиака, сети дистрибуции аммиака и склада для хранения жидкого аммиака.

В этом году новое аммиачное производство с самой крупной единичной мощностью в России будет выведено на стопроцентную загрузку. Новое производство может помочь «Еврохиму» приблизиться к цели войти в пятерку крупнейших производителей в мире.

Базовый проект был разработан итальянской инжиниринговой компанией Maire Tecnimont. По завершению проектных работ с Maire Tecnimont был подписан комплексный контракт на инжиниринг, поставку оборудования и строительство.

За последние десять лет компания «ЕвроХим» инвестировала в строительство своих основных проектов 409 миллиардов рублей, сообщал ранее генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

«Часть выпущенной продукции пойдет на обеспечение самого завода «Фосфорит» в Кингисеппе, так как до этого момента аммиак туда был привозной. Часть пойдет на наш завод Lifosa в Литве, остальной аммиак будет направлен на наш завод в Антверпене, в Бельгии. То есть фактически мы закроем собственным аммиаком потребности наших заводов», - пояснял Нечаев.

С ростом объёмов производства аммиак будет экспортироваться потребителям по всему миру.

«Еврохим» занимается добычей полезных ископаемых и углеводородного сырья, производством, логистикой и дистрибуцией удобрений. Компания является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире. На данный момент Компания выпускает азотные и фосфорные удобрения, а в ближайшее время будет также запущено производство калийных удобрений, что позволит и далее расширить ассортимент продукции.

Группа разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации проектов «ЕвроХим-ВолгаКалий» и «Усольский калийный комбинат». Производственные площадки и сеть дистрибуции расположены в России, Бельгии, Китае, Казахстане, Литве и США.

Аммиачным производством проекты «Еврохима» в Кингисеппе не ограничиваются. Так, компания подписала соглашение о сотрудничестве с Минпромторгом и администрацией Ленинградской области в реализации новых инвестиционных проектов общей стоимостью до $2,5 млрд. Речь идет о проектах «ЕвроХим-Северо-Запад-2». Создаваемые производственные мощности способны выпускать в год 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака, а также до 1,7 млн тонн метанола. Планируется принять инвестиционные решения до конца текущего года, инвестиционная фаза проектов составит около 4 лет.