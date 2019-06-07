Роботы и женщины: где потенциал роста малого бизнеса

— Существует актуальная задача по наращиванию высокотехнологических рабочих мест. К ним особое отношение? Им действительно нужны особые льготы?

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– Нужны – в силу специфики и высоких рисков. Поэтому поддержка действительно отличается. Что касается поддержки со стороны Корпорации МСП, то отличается, например, уровень гарантий – вместе с согарантиями, которые предоставляют субъекты Российской Федерации, покрытие составляет 75%. У нас более высокая норма резервирования – просто потому, что риски у высокотехнологических компаний действительно больше. Но мы понимаем, что без стартапов, высокотехнологичных проектов, которые находятся на ранней стадии (а у нас есть приоритетные направления для поддержки, таких как IT, робототехника, микроэлектроника, высокотехнологичная медицина и др.) – просто не обойтись: страна не подойдет к тому прорыву, о котором говорит президент, в том числе в майских указах.

— Как вы оцениваете работу Национальной гарантийной системы?

– Мы не можем заниматься самооценкой, это должны делать участники и «пользователи» системы. Могу лишь привести цифры. Накопленным итогом по трем годам (а мы завершили трехлетку, выполнив все показатели) общая сумма по НГС составляет 780 млрд рублей, которые получили субъекты малого и среднего предпринимательства получили по ставке на 2-3 процентных пункта ниже, чем рыночные ставки. Каждый процентный пункт снижения ставки по кредиту для малого и среднего бизнеса – это огромная выгода и огромный риск. Мы считаем, что есть возможность расширения выдачи кредитных средств под наши гарантии. В целом, мы являемся частью национального проекта, работаем вместе с коллегами из Министерства экономического развития и Министерства финансов.

— Корпорация МСП участвовала в разработке «коробочного продукта» для развития сельхозкооперации. Почему к этой отрасли такое отдельное внимание?

– Есть поручение Президента России Владимира Владимировича Путина по развитию сельхозкооперации, мы работаем в тесном контакте с Министерством сельского хозяйства. «Коробочный продукт» включает специальные продукты, которые были подготовлены Минсельхозом, «Росагролизингом», Россельхозбанком, МСП Банком, Сбербанком, Корпорацией МСП. Они выверены с предпринимательским сообществом, например, Ассоциацией крестьянских и фермерских хозяйств России и другими. Этот продукт через центры компетенций, которые есть в каждом регионе (также была рекомендация президента не создавать, а определить такие центры): ряд регионов определили их на базе кооперативов второго уровня, другие – на базе корпораций развитий, третьи – оставили за местными минсельхозами. Главная задача – чтобы эти центры компетенций довели до 2,4 млн личных подсобных хозяйств, которые производят продукцию для реализации на рынках, этот коробочный продукт. Мы уже получили существенный рост кооперативов: на момент выхода президентского поручения этот объем исчислялся 5,8 тыс. кооперативов. Для такой страны, как наша, эта цифра не амбициозная. За 8 месяцев мы с Минсельхозом добавили около 1000 кооперативов, то есть рост практически на четверть.

— Насколько востребованы продукты, предусматривающие поддержку женского предпринимательства?

– Они востребованы, но не в тех масштабах, в каких нам бы хотелось. Как нам кажется, для специализированных продуктов у нас проблема в недоинформированности «клиентов». Мы такую проблему признаем. Так было и с Порталом Бизнес-навигатора МСП: встали на цифре 30-процентной информированности и не могли понять, что делать дальше. Говорю об этом откровенно и признаю проблему, которая для меня, как для маркетолога, она не ясна. Но мы продолжаем над этим работать и сильно хотим очень расширить воронку охвата субъектов малого и среднего предпринимательства информацией о существующих мерах поддержки и возможностях построения бизнеса.