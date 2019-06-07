«Романтика кончилась»: куда бегут пилоты

Серьезный удар по летным кадрам в России нанесла авиакатастрофа Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье, которая в январе 2018 года унесла жизни 71 человека. Причиной трагедии были названы неверные действия пилотов, которые привели к непоправимым последствиям. Для авиакомпании, к которой у регуляторов и без того были вопросы, это закончилось разорением, а десятки российских пилотов остались без работы.

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Однако на этом беды не закончились: в ходе проверки выяснилось, что один из пилотировавших разбившийся лайнер летчиков закончил Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), у которого не было сертификата авиационного учебного центра, не было и утвержденной Росавиацией программы подготовки пилотов, отмечает «Коммерсант».

Были установлены еще 64 пилота, окончивших ЮУрГУ. Росавиация по результатам своей проверки стала выносить приказы об аннулировании свидетельств коммерческих и линейных пилотов. В ответ сами летчики пытались обжаловать действия Росавиации в судах: в исках они указывали, что не предоставляли недостоверные сведения для получения свидетельств пилотов, а учились в ЮУрГУ, имеют дипломы, летали, заключив соответствующие договоры, на тренажерах и воздушных судах в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа», а затем созданном на его базе частном профессиональном образовательном учреждении «Челябинское летное училище гражданской авиации» (ЧЛУГА).

Однако суды иски отклонили на основании того, что у всех трех структур отсутствовали действующие сертификаты и лицензии на право осуществления образовательной деятельности в области авиации.

Подобные события усугубляют и без того острую проблему с летными кадрами в России. Еще несколько лет назад эксперты забили тревогу по поводу массового оттока пилотов из страны.

Одна из причин этих проблем — ослабление курса рубля, из-за которого в России им стали платить меньше, делится с «Газетой.Ru» эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов.

При этом работают летчики на тех же типах самолетов. Однако большинство полетов все же на иностранной технике, поэтому за рубежом они могут заработать больше, признает эксперт.

«Это все еще усугубляется тем, что многие летчики свои деньги платили за то, чтобы закончить летную школу», — добавляет Карнозов.

Российские летчики преимущественно улетают работать в Китай и Корею. По итогам 2015-го и начала 2016-го года за границей трудоустроились 50 российских пилотов, в этом году сообщалось уже о 300 командирах воздушных судов и инструкторов, которые за последние 2,5 года нашли работу в Азии.

Кроме того, за два года с 2017-ого по результатам различных проверок отстранили от работы более полутысячи российских пилотов, рассказал ранее в Госдуме на «Правительственном часе» генпрокурор Юрий Чайка. Кроме того, были аннулированы 160 летных свидетельств, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров.

В стране существует «многолетняя проблема» дефицита опытных кадров в авиации, признает в беседе с «Газетой.Ru» Роман Гусаров. Одна из причин этого — устаревшая система подготовки, которая досталась нам от советской системы.

«Мы готовим очень долго, дорого и некачественно. Наш курсант после пяти лет обучения работать не умеет»,

— признает Гусаров.

А за пять лет государство тратит на обучение огромные деньги, при этом еще после этого авиакомпании за свои деньги доучивают их, указывает эксперт. За рубежом же образовательный процесс растягивается на 18 месяцев, будущие пилоты платят свои деньги и отношение к учебе у них другое. На выходе у них более качественные специалисты, добавляет он.

Проблема с образованием летчиков — это не сиюминутный вопроc, признает Карнозов. «Это не делается за один-два год. Система государственного образования у нас заработала более-менее несколько лет назад. А до этого-то было как? Авиакомпании готовили летчиков, несли так или иначе собственные расходы», — поясняет он.

Теперь же сами пилоты ищут себе лучшее применение. Закона, запрещающего выезд за рубеж, у нас нет. Месячная зарплата у российских летчиков довольно высокая — от 200 до 650 тысяч в месяц. Однако за рубежом платят еще больше, особенно в Азии. Летная жизнь — недолговечная, поэтому пока летчик активен, он старается заработать больше денег, уезжая в другие страны.

«Закончилось время, когда авиация была романтикой, сейчас — это деньги. И люди идут туда ради денег»,

— констатирует Гусаров. К тому же все хотят лучшей доли — мало летчиков идут работать в региональные компании, все хотят в «Аэрофлот», никто не желает на Сахалин и Дальний Восток, добавляет эксперт.

Так как уезжают в основном опытные пилоты, в России таких кадров дефицит, у нас остаются пилоты более низкого уровня.

Между тем в России в 2018 году в 2,5 раза увеличилось количество жертв авиакатастроф по сравнению с 2017 годом, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Россия заняла нелестную лидирующую позицию по количеству жертв и авиапроисшествий среди стран-подписантов Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

При том, что 2018 год стал антирекордом по числу жертв авиапроисшествий во всем мире, констатировал ранее Bloomberg со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Число погибших в авиакатастрофах в прошлом году достигло четырехлетнего максимума. Всего услугами воздушных перевозок воспользовались 4,3 млрд человек, из них 523 — погибли.

Ситуация с кадрами остро стоит не только у нас. По прогнозу Bloomberg, в следующие 20 лет миру понадобится около 750 тысяч новых пилотов. В настоящее время это потенциальная проблема, которая, в случае отсутствия решения грозит ухудшить текущее положение дел с безопасностью полетов.