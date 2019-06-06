Выбросить на свалку: почему буксует мусорная реформа

^^Новая культура в сжатые сроки^^^

Национальный проект «Экология», обещающий революцию в области обращения с отходами, будет выполнен к 2024 году. Потратить на его воплощение в жизнь предполагается свыше 4 трлн рублей (причем большая часть средств должна поступить из внебюджетных источников).

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Координировать этот процесс в масштабах страны призвана новая структура — «Российский экологический оператор». Глава этой организации Денис Буцаев, выступая на ПМЭФ-2019, отметил, что в России создается отрасль, предполагающая создание нового формата сбора отходов, их сортировки, утилизации и захоронения «хвостов». В современных технологических параметрах и режимах.

«Целевые показатели определены и достаточно хорошо известны: мы должны перерабатывать 60% и утилизировать около 36% отходов. В настоящий момент эти показатели гораздо ниже. Нам необходимо создать стабильную регуляторную среду, чтобы правила игры не менялись слишком часто и чтобы эти изменения всегда обусловливались серьезными причинами», — отметил Буцаев.

Впрочем, он предвидит сложности в осуществлении нацпроекта.

Многие европейские страны шли к раздельному сбору мусора десятилетиями, а в России сделать то же самое предстоит за короткий срок.

Причем участники реформы не должны на ней наживаться, отмечает Буцаев.

Сделать это будет очень сложно. Недобросовестных участников сейчас хватает.

«Фактически в каждом третьем регионе прокурорами пресекались нарушения прав граждан при начислении и взимании платы за эту коммунальную услугу», — заявил на совещании, прошедшем 4 июня, генеральный прокурор России Юрий Чайка.

По его словам, предприятия, занимающиеся транспортировкой отходов, также сплошь и рядом пренебрегают требованиями закона — повсеместно не проводится производственный и дозиметрический контроль, не установлены санитарно-защитные зоны, отсутствуют разрешения и иные обязательные документы, кроме того, не соблюдаются технологии рекультивации полигонов.

Причем немаловажную роль в создании этой ситуации сыграли не только нечистые на руку бизнесмены, но и чиновники, подписавшие им необходимые разрешения на работу. Чайка заявил, что региональные управления Росприроднадзора по Белгородской, Волгоградской, Новгородской, Смоленской, Тульской областям выдавали лицензии на обращение с отходами при отсутствии необходимых документов.

Но даже там, где с документами у региональных операторов все в порядке, ситуация далеко не радужная. Например, на недавнем заседании Госсовета Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин посетовал, что региональные операторы в своей работе столкнулись с несовершенством законодательства.

«У регоператоров есть обязанность по вывозу мусора с определенной территории, а у образователя мусора нет обязательности заключать с ним договор», — обозначил ситуацию министр.

В результате возникла разница в затратах и полученных средствах в 72 млн рублей, которую операторы просят компенсировать за счет бюджета.

«Еще ничего не сделали, а 72 млн убытков получили», — констатировал Файзуллин.

Гордиев узел

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил во время сессии на ПМЭФ, что видит массу проблем с реализацией мусорной реформы. По его словам, люди воспринимают происходящие перемены через две призмы: состояние контейнеров и квитанции в почтовых ящиках.

«Исходя из этой позиции они и делают заключение об эффективности или неэффективности того, что называют мусорной реформой. И с тем, и с другим у нас беда», — признает Бурматов.

Парламентарий отметил, что

контейнерные площадки по всей стране находятся в ужасающем состоянии. Не определено, кто должен следить за их состоянием и раздельным сбором мусора.

Это полномочия, которые «болтаются» между муниципальными властями и региональными операторами.

«Операторы справедливо говорят: «Зачем нам это надо — если мы завтра уйдем с рынка, куда мы денем все эти контейнеры, почему мы должны их покупать, у нас это не заложено в тарифе и вообще отстаньте от нас. Муниципалитеты говорят, что у них нет денег, и они абсолютно правы — денег у них на это нет», — обрисовал ситуацию Бурматов.

Выход из этой тупиковой ситуации нашелся только один — депутаты договорились с премьер-министром Дмитрием Медведевым о выделении специального федерального финансирования регионам, которые в этом нуждаются, и оборудовании на эти средства контейнерных площадок. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уже заявил, что на эти нужды субъектам РФ направят 5 млрд рублей.

Двойные платежки и прочие блага

Но есть и еще целый ряд проблем в реформе.

«Полгода назад мы приняли целый ряд страховочных мер, который застраховал региональных операторов от банкротства, а регионы — от уходящих с рынка операторов, что мы неизбежно увидим в ближайшие несколько месяцев из-за кассового разрыва, который случается в целом ряде регионов», — прогнозирует Бурматов.

По словам депутата, ситуация по стране складывается очень неоднородная — и даже в двух соседних субъектах, находящихся в одной климатической зоне, в одном федеральном округе и примерно с одинаковой экономической ситуацией, иногда диаметрально различается.

Большинство регионов оказалось просто не готово к входу в реформу, до последнего надеясь, что ее вновь отложат. Региональные операторы тоже оказались не в состоянии работать в новых условиях, в первую очередь с точки зрения материально-технического обеспечения.

«Иногда конкурсы выигрывали откровенные пустышки — на мой взгляд, это была игра в поддавки со стороны ряда губернаторов и их окружения, когда конкурсы организовывались под конкретные компании, и сейчас они пожинают плоды»,

— констатировал Бурматов.

Между тем пока чиновники говорят о благах реформы и обсуждают варианты совершенства законодательства, по всей стране начали появляться двойные платежные квитанции и другие мошеннические схемы.

Всего депутаты насчитали пять вариантов действий преступников, все их сейчас проверяет прокуратура.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой,

россиян стала намного больше волновать тема сбора отходов — за последние 7-10 лет количество жалоб, касающихся мусора, возросло в 2,5 раза.

По мнению Бурматова, оплата за вывоз отходов должна производиться, исходя из фактического количества образованного мусора, — в том числе за счет современных контейнерных площадок, которые позволят оценивать объем и вес образуемых отходов.

Кроме того, полагает депутат, гражданам нужно возвращать средства за раздельно собранный мусор, потому что это не отходы, а сырье, на котором зарабатывает региональный оператор.