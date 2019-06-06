Мировой кризис: российские инвесторы ищут прибыль дома

Банк России активно работает над формированием широкого круга розничных инвесторов в России, и позиция по этому вопросу у регулятора такова: депозиты в банках – это подушка безопасности, которая должна быть у каждого человека. Но слишком большая величина этой подушки означает, что человек упускает возможности для получения прибыли. Об этом сообщил, выступая на панельной дискуссии «Розничный инвестор – драйвер развития фондового рынка», которая прошла на ПМЭФ при поддержке Тинькофф Банка, первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. По его словам, отношение регулятора к вкладам в банках остается неизменным – вкладчик имеет право в любой момент забрать свой вклад, а депозиты должны и далее находиться под защитой государственной системы страхования.

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Но при этом ЦБ видит, что по мере снижению доходности по вкладам люди ищут правильные подходы для получения доходности через инвестиции на фондовом рынке.

В этом году на Московской бирже открывается 100 тыс. новых счетов розничных клиентов в месяц, и к концу года у биржи, вероятно, будет уже более 3 млн клиентов – физических лиц, отметил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. Поэтому, по его словам, эффект от падения доходности вкладов и повышение интереса к работе на фоновом рынке – налицо. Огромную роль в воспитании розничного инвестора сыграли индивидуальные инвестиционные счета – ИИСы, и налоговые льготы, которые они дают. На данный момент на бирже открыто 800 ИИСов, а к концу этого года, то есть за пять лет работы этого инструмента, на бирже будет открыт 1 млн счетов, уверен Денисов. При этом огромную роль в формировании нового класса розничного инвестора он видит в том, что брокера стали давать своим клиентам возможность работать на рынке, «не будучи привязанным к компьютеру», через digital-каналы доступа.

Почти половина из 700 тыс. новых розничных инвесторов, которые пришли на Московскую биржу за последний год, это клиенты сервиса «Тинкофф Инвестиции», заявил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. По его словам, основной драйвер такого бурного роста рынка — это создание технологического решения по доступу на биржу через мобильное приложение. У платформы «Тинькофф Инвестиции» уже есть 100 тыс. активных пользователей, которые торгуются на бирже со своего телефона.

«Это «белые воротнички», молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет, которые сначала принесли нам свои средства на вклады, а потом начали понемногу инвестировать», — отметил Хьюз. И самое интересное, по его мнению, заключается в том, что эти люди рискуют покупать акции, а не «сидят» в пассивной долгосрочной стратегии, которую дают облигаций. Правда, осознавая, что покупка акций – это риск, сначала эти клиенты инвестируют в рынок небольшие суммы, бывает, что они ошибаются с купленными активами. Но постепенно люди набираются опыта и уже смелее управляют своими финансами.

Оливер Хьюз анонсировал открытие с 6 июня управляющей компании «Тинькофф Кэпитал», которая будет заниматься доверительным управлением.

С ее помощью любой клиент банка сможет купить биржевые фонды — ETF, — при этом также в мобильном приложении купить их онлайн, заплатив с карты, и, продав в любой момент, также вывести средства на карту.

Как обратил внимание Сергей Швецов, развитию класса розничного инвестора также способствует тот факт, что ЦБ построил в России рейтинговую индустрию, которая дает качественный анализ состояния рынка и конкретных эмитентов. Это привело к тому, что постепенно трансформируется сама брокерская модель обслуживания частного инвестора, которая прошла путь от передачи сигналов рынка с биржи к человеку — к мягкому финансовому консультированию. Для того, чтобы такой переход прошел гладко, ЦБ и рынок разработали систему института финансовых советников. Более того – сейчас даже развиваются роботизированные подходы к финансовому консультированию, заметил Швецов.

Внутренний розничный инвестор помогает сглаживать резкие скачки фондового рынка в тот момент, когда из наших активов выходят иностранцы, уверен Юрий Денисов. «Наши инвесторы знают, что российские акции глобально недооценены, и часто покупают бумаги во время распродаж, пользуясь снижением котировок», — отметил он. Это помогает мягче переживать шоки, которые приходят к нам в страну с внешнего рынка.

Коснулись участники панельной дискуссии и вопроса о том, будет ли российский инвестор на законных основаниях покупать криптовалюты.

«Если говорить о криптовалютах и форекс-клубах – то они никакой не финансовый рынок, это просто игра на потерю денег», — заявил Сергей Швецов.

А цель работы на рынке – в зарабатывании дохода, а не в построении финансовых пирамид для обмана граждан, уверен он.

Руководитель департамента глобальных рынков инвестиционного подразделения Сбербанка — Сбербанк КИБ Андрей Шеметов на это отметил, что ничто не мешает человеку, желающему купить криптовалюту, открыть любой сайт с предложением на покупку этого актива и инвестировать средства через офшор. Поэтому, может быть, регулятору надо быть гибче в вопросе чрезмерного закручивания гаек, ведь у нас в стране нет запрета на глобальное движение капитала и любой человек волен инвестировать свои средства во все активы, которые только пожелает. На этот вопрос Сергей Швецов ответил, что и на отрезке в пять лет он не видит такой перспективы, чтобы торговля криптовалютой была легализована в России.