«Можем войти в рецессию»: россияне задолжали слишком много

Как именно россияне могут повредить росту экономики, спорили в рамках Петербургского экономического форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. На одной из сессий форума чиновники завели разговор о рисках для российского ВВП.

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Максим Орешкин выразил мнение, что одним из основных рисков для российской экономики является неконтролируемый рост потребительского кредитования.

«Мое мнение заключается в том, что наивысший риск рецессии в России мы можем получить из-за проблемы «пузыря» потребительского кредитования», – сказал он.

«Когда в банковской системе происходит перекос в ту или иную сторону, как это мы видели в США в середине 2000-х, а сейчас, я считаю, что у нас точно такой же перекос произошел в сфере потребительского кредитования, то это несет социальные риски и, конечно, несет риски для экономики», — подчеркнул Орешкин.

Существующий темп роста потребкредитования министр оценил в 30% в годовом выражении, подчеркнув при этом, что сам этот рост «абсолютно неустойчив» и не соответствует росту номинальных доходов населения — 5-6% в год. «Учитывая дюрацию в 2-3 года, если ничего сейчас не делать, то в 2021 году мы может войти в рецессию», — предупредил Орешкин.

При этом основная часть кредитов, по его словам, приходится на домохозяйства, которые выплачивают по ним более 40% своего ежемесячного дохода. «Это очень тяжелая ситуация», – признал он.

«Последние 12 месяцев на сегодняшнюю дату у нас прирост портфеля 1,8 трлн руб., 2% ВВП создано необеспеченным потребительским кредитом. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия», – предупредил министр.

По данным Центробанка, в январе 2019 года задолженность физических лиц перед банковскими организациями составила 15,092 трлн рублей, что фактически равно половине объема золото-валютных резервов России.

По данным статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в апреле россияне набрали кредитов почти на 800 млрд рублей. Количество выданных кредитных карт выросло в годовом выражении на 16%, а объемы кредитных лимитов — на 34%.

В целом за четыре месяца этого года российские банки выдали 12,35 миллиона новых кредитов на общую сумму 2,79 триллиона рублей, отмечает бюро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 14%, а объемы кредитования — на 18%.

В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить. Критичного в складывающейся ситуации глава регулятора не видит: доля долгов в российской экономике составляет примерно 14% от ВВП, а в других странах этот процент несопоставимо выше.

Причину надо искать в другом: стоит разобраться, почему люди залезают в долги.

«Люди берут кредиты не от хорошей жизни», — уверена глава ЦБ. Поэтому нужно думать о том, как увеличить темпы роста доходов и решить проблемы рынка труда.

«Тогда им не нужно будет для поддержания уровня жизни брать кредиты», — добавляет Набиуллина.

Заочно в полемику включился и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Риск пузыря всегда есть, если неумеренно наращивать такие заимствования. Но сейчас мы еще не в зоне пузыря», — сказал он журналистам в кулуарах форума.

По данным последнего исследования Росстата, почти половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования: доходов им хватает только на покупку еды и одежды. 59,2% молодых семей не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили. Почти столько же неработающих пенсионеров озабочены тем же проблемами. В конце мая исследовательский центра «Ромир» подсчитал, что за последний год число россиян, которые ни на чем не экономят, сократилось до 17%.

Реальные располагаемые доходы граждан РФ тем временем продолжают снижаться. За 2018 году они сократились на 0,2%, в 2017 году — на 1,2%, в 2016 году — на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%.

По итогам первого квартала 2019 года реальные доходы населения снизились на 2,3%. При этом годовая инфляция, по данным Росстата за апрель 2019 года, достигла 5,2%.

Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

«Такие банальные вещи, как отпуск или покупка нового автомобиля, могут позволить себе далеко не все семьи. Население уже давно экономит. Виной всему инфляция, повышение налогов и рост коммунальных услуг при отсутствии реального роста заработных плат», — отмечает старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.

Когда не хватает денег, гражданам легче всего взять деньги с кредитной карты, отмечает он. Именно поэтому этот сегмент и растет самыми высокими темпами. Аналитики ожидают, что падение доходов россиян продолжится в этом году.