Бесправные и невыездные: как у россиян выбивают долги

Первым делом алименты

Карательные меры, которые Федеральная служба судебных приставов (ФССП) накладывает на должников, наиболее эффективно работают в отношении тех граждан, которые имеют долги по алиментам. Такие данные содержатся в отчете ФССП.

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Приставы отмечают, что

к каждому второму должнику по алиментам в России, в отношении которого уже возбуждено исполнительное производство, применяется временное ограничение на выезд из страны. Благодаря этой мере уже взыскано 2,6 млрд рублей алиментов. Каждый пятый алиментщик лишен права управлять своей личной машиной.

Это способствовало взысканию еще 1,5 млрд рублей.

В ФССП отмечают, что лишение прав наиболее эффективно работает в Москве, а также в тех регионах, откуда за границу выезжает не так много людей: например, в Краснодарском и Красноярском краях, Волгоградской и Челябинской областях.

У каждого 18-го должника по алиментам арестовано имущество. К административной ответственности за неуплату алиментов привлечен каждый 20 должник, возбуждено 19 тыс. уголовных дел.

Подразделения службы приставов, которые занимаются взысканием долгов по налогам и алиментам, имеют больше прав по ограничению свобод гражданина, так как взыскание долгов в бюджет и средств на содержание несовершеннолетних детей для приставов является приоритетной задачей, обращает внимание директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.

«Алиментные обязательства — социально-больная тема государства и находится на особом контроле у руководителей нашей страны.

Формально, приставы должны работать в отношении любых долгов с равным вниманием и ответственностью, но на практике по алиментам сборы осуществляются наиболее эффективно»,

— соглашается руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

В долгах как в шелках

Но алиментщики далеко не единственные должники в стране, в адрес которых приставы и коллекторы применяют все более жесткие меры воздействия.

К 2019 году в России сложилась такая ситуация, что каждый четвертый гражданин имеет неоплаченную задолженность и исполнительное производство у судебного пристава.

И ФССП довольно жестко ведет себя в отношении тех людей, которые не платят по кредитам и займам, а также имеют долги по налогам и по жилищно-коммунальным платежам.

«В картотеке исполнительных производств зафиксированы случаи, когда управляющие компании судились с людьми из-за долга в 1,5 тыс. руб. по коммунальным платежам. И выигрывали»,

— отмечает Борис Воронин.

Приставы имеют право за долги по кредитам и ЖКХ списать задолженность со счетов должника в любом банке на территории России.

Имея на руках решение суда приставы очень быстро, буквально онлайн, списывают деньги в погашение долгов в 20 крупнейших банках – и делается это практически одним движением компьютерной мыши. А вот деньги на счетах в небольших банках достаточно долго могут быть незаметны для приставов, так как у этих банков нет прямого обмена информацией с ФССП.

Однако и тут нашли управу.

В ряде случаев приставы запрашивают налоговые службы по месту жительства должников о том, в каких банках открыты, например, зарплатные карты, и налоговые службы на эти запросы отвечают. При этом у должника нет возможности договориться с банком, так как банк обязан выполнить списание по поручению ФССП.

По данным ЦБ, в январе 2019 года задолженность физических лиц перед банковскими организациями составила 15,092 трлн рублей.

Совокупный долг наших граждан равен почти половине объема золото-валютных резервов России, сумма которых составляет на конец мая 2019 года $492,2 млрд или более 30 трлн руб.

При этом по долгам граждан перед банками или иными финансовыми организациями есть понятие срока давности. Банк, или коллекторское агентство, куда долг был продан или передан на взыскание, вправе требовать возврата кредита в течение трех лет после того, как заемщик допустил первую просрочку в графике платежей, то есть с момента срыва договоренности банка и клиента этот долг добросовестно обслуживать.

Как правило, банки начинают требовать возврат долга, не откладывая это в «долгий ящик».

То есть если кредит не обслуживается в течение трех месяцев, то кредитная организация вправе считать этот долг безнадежным и передавать дело в суд.

Но в обычной жизни бывает и так, что коллекторские агентства начинают требовать возврат долга с человека, уже нарушив сроки исковой давности, то есть позже, чем через три года. И давят на должников тем фактом, что срок исковой давности отсчитывается с новой даты – даты передачи задолженности в работу коллекторам. Юридически эти слова — неправда, коллекторы пользуются тем, что обычно люди не знают всех тонкостей закона.

Но вот если иск к заемщику был подан и суд принял решение о взыскании задолженности, то запрет на выезд за границу будет наложен приставами вне зависимости от фактического истечения срока исковой давности.

Квартира на тещу, машина на кота

Существующие меры воздействия тем не менее не мешают большому числу россиян уклоняться от уплаты долгов.

«За злостное уклонение от уплаты задолженности теоретически предусмотрена уголовная ответственность по статье 177 УК РФ, но применяется эта норма чрезвычайно редко», — говорит советник международной юрфирмы «Ильяшев и партнёры» Дмитрий Константинов.

При возбуждении исполнительного производства пристав может арестовать любое движимое и недвижимое имущество, в том числе и зарегистрированные транспортные средства,

напоминает Фролов. С таким имуществом ничего нельзя сделать: ни продать, ни перерегистрировать права собственности. Однако большинство должников, прогнозируя вероятность возбуждения дела, стараются избавиться от принадлежащего ему имущества или переписывают его на родственников.

Соответственно по факту пристав у должника ничего не находит.

И если в рамках исполнительного производства пристав длительное время не может взыскать долг, признанный судом, то исполнительный документ возвращается инициатору судебного процесса.

С выездом за границу тоже не все просто. Минимальная сумма денежного требования к должнику, при которой эта мера может применяться, составляет 10 тыс. руб. То есть при долге за коммунальные услуги в 1,5 тыс. или 8 тыс. руб, приставы выезд не закроют, уточняет Фролов.

Запрет может быть наложен в рамках действующего исполнительного производства или дела о банкротстве гражданина. После прекращения производства или дела, ограничение на выезд снимается.