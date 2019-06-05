До нуля: биткоину указали путь

Самая известная криптовалюта — биткоин — в последнее время демонстрирует рост. Как отмечает Forbes, криптовалюты восстанавливаются после кризисного 2018 года, в течение которого «цифровые деньги» потеряли порядка 80% своей стоимости.

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Однако высокая волатильность сохраняется:

неделю назад биткоин стоил порядка $8,7 тыс., а к 4 июня откатился до $7,9 тыс. Неудивительно, что биткоин-инвесторы все еще опасаются потерять свои деньги, пока наблюдают за скачущим курсом.

Так, известный венчурный капиталист Джейсон Калаканис уже заявил, что биткоин может упасть до нуля и уйти в прошлое.

«Моя позиция остается прежней: биткоин, скорее всего, вытеснит новая технология, им манипулируют. <…> Вероятно, [стоимость биткоина – «Газета.Ru»] будет $0 — $500», — написал Калаканис в своем твиттере.

Другой знаменитый американский инвестор и биржевой брокер Питер Шифф полагает, что упавший всего за 11 месяцев с $20 тыс. до $3,2 тыс. курс биткоина еще не оправился от обвала.

По его словам, все возможные платежные средства, кроме золота, в том числе и биткоины, ждет коллапс.

Биткоин появился десять лет назад — после финансового кризиса 2008 года. В 2017 году криптовалюта демонстрировала бурный рост, подчас прибавляя едва ли не по тысяче долларов в сутки, однако уже тогда многие эксперты предупреждали, что это спекуляции и ничем не подкрепленный «криптопузырь» может схлопнуться также быстро и легко, как и надулся. Именно это и произошло в 2018 году.

Самой высокой отметки биткоин достигал в конце 2017 года — $20 тысяч. В декабре 2018 года он установил годовой минимум в $3,2 тыс. Таким образом, за год курс упал более чем в пять раз.

Шатким положение криптовалюты было и в прошлом месяце. По данным биржи Bitstamp, 27 мая курс биткоина за сутки вырос на 9,5% и составил $8,8 тыс. за единицу, при том, что за 10 дней до этого, 17 мая, он рухнул более чем на 20%, до $6,3 тыс.

К слову, говорить о курсе биткоина приходится, основываясь на данных различных криптобирж, — какого-либо единого центра нет.

Курс биткоина в настоящее время растет, и это может создать впечатление о возможной выгоде его приобретения. Однако на этой волне особенно легко могут потерять свои деньги неопытные инвесторы, указывает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Возникает эффект толпы, цена падает, без меня уже кто-то зарабатывает, а не я, рост продолжается — надо тоже купить. Поэтому неопытные инвесторы, которые не знают основ психологии рынка, могут потерять свои средства. А опытные забирают свою прибыль», — констатирует эксперт.

Недавно Bloomberg признал криптовалюту одной из самых бесполезных затей, поскольку никто ее не использует как платежное средство.

По данным нью-йоркской аналитической компании Chainalysis Inc, лишь 1,3% финансовых транзакций в первый квартал 2019 года приходилось на биткоин. Еще большей проблемой является то, что операции с биткоином в основном носят спекулятивной характер.

Биткоин используется только в биржевой торговле, отмечал в беседе с Bloomberg главный экономист Chainalysis Ким Грауэр.

«Биткоин, к сожалению, не застрахован от обвала, но и также может вырасти в два раза, если на это будут настроены мировые умы криптоавантюристов, которые пользуются законодательной незащищенностью этого рынка», — объясняет в беседе с «Газетой.Ru» аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Люди захотят продать биткоины, пока курс не вернулся к минимальной отметке в $3,2 тыс, c которой начинался год. В отсутствие серьезного позитива котировки продолжат «болтаться» внутри диапазона $8,8 — $7,6 тыс. за монету, полагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По его словам, курс может обрушиться и на 20%, и на 40% от текущей стоимости, но также может и вырасти на еще большие значения — все зависит от настроений участников рынка.

Причиной роста биткоина иногда является искусственное завышение, анализируют эксперты. По оценке главы криптовалютного хедж-фонда Ikigai Трэвиса Клинга, рост курса биткоина этой весной спровоцировала небольшая группа опытных и рискованных участников рынка. В будущем их усилиями стоимость биткоина может побить свой рекорд и подорожать до $30 тыс.

Спекуляции на рынке криптовалют иногда подогреваются и скандалами.

Так, например, в этом году криптоинвесторы столкнулись с тем, что могут и вовсе потерять крупную часть своего капитала. Под вопросом — $137 миллионов «криптоденег». Их не могут выплатить клиентам криптобиржи Quadriga после смерти ее основателя Джеральда Коттона. Канадский бизнесмен умер в возрасте 30 лет, «ключ» к криптовалюте — в его ноутбуке, пароль от которого никто не знает, поэтому и принадлежащие бирже средства в размере $22 млн были сначала заморожены. После «подвисшие» деньги разблокировали, однако их до сих пор не могут выплатить 115 тыс. инвесторам из-за того, что канадские банки не горят желанием работать с криптовалютой.

В этом, кстати, и заключается главная проблема цифровой валюты: ни одно государство не хотело бы допустить, чтобы наравне с государственной валютой в стране обращались бы псевдоденьги сомнительного происхождения, которые невозможно контролировать.

Так, в Конгрессе США биткоин признали спекулятивной единицей, которую нельзя приравнивать к платежному средству.

Позиция Центробанка России в вопросе отношения к криптовалютам была озвучена еще в 2014 году. Регулятор считает, что криптовалюта — рискованный источник сомнительных операций. Большинство операций — вне правового регулирования как России, так и большинстве других государств, утверждали в ЦБ. И с тех пор позиция Банка России не изменилась.