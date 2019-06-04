«Разберитесь с этим»: Путин взял Дзержинск под контроль

Президент РФ Владимир Путин решил разобраться в ситуации с взрывами на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. Он поручил правительству изучить, как на предприятии устранялись ранее выявленные нарушения и каким образом ситуация было доведена до новых взрывов.

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Напомним, на НИИ «Кристалл» в цехе завода по производству тротила в Нижегородской области 1 июня произошло два взрыва. Взрывной волной были выбиты окна в жилых домах Дзержинска в радиусе 3 км от предприятия. В результате пострадали 89 человек, 16 из них были госпитализированы. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации и организовано звуковое оповещение жителей о случившемся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Следствие полагает, что причиной взрывов могли стать нарушения технологического процесса.

Это не первое подобное происшествие на «Кристалле». В августе прошлого года произошла нештатная ситуация: в ходе работ по уничтожению противотанковых мин на территории оборонного завода произошел взрыв. Жертвами трагедии стали шесть человек.

В апреле в цехе по производству взрывчатки также прогремел взрыв, в результате которого обрушилось одноэтажное кирпичное здание, а на площади 150 кв. м загорелась сухая трава. В результате инцидента никто не пострадал, а возгорание быстро потушили. Тогда отмечалось, что причиной происшедшего могло стать нарушение техники безопасности.

Как доложил президенту глава МЧС Евгений Зиничев, тогда была организована внеплановая проверка по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности. «Было выявлено 35 нарушений, предприятию вручено предписание по их устранению. Срок устранения был установлен – 26 августа 2019 года», — сказал Зиничев.

Однако вместо улучшения ситуации уже через два месяца на предприятии произошло новое ЧП.

«Надо посмотреть обязательно, Евгений Николаевич (я с прокуратурой тоже поговорю), как была построена работа по устранению выявленных недостатков», — обратил внимание Путин. «Но что они делали? Что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва? Надо посмотреть это внимательно...

Там должна быть объективная оценка. И вы в ходе экспертиз помогите правоохранительным органам», — добавил президент, обращаясь к главе МЧС.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, состояние здоровья 18 пострадавших, которые находятся в больнице после взрывов, улучшилось. »[Состояние пациентов] средней тяжести или удовлетворительное. Все есть для оказания медицинской помощи, ситуация полностью под контролем», — заверила она.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщил, что получившие ранения в результате взрывов на заводе в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей: 100 тыс. руб. — из областного бюджета, из бюджета Дзержинска – еще по 50 тысяч руб.

Зиничев также уточнил, что в ходе последней серии взрывов в Дзержинске было разрушено пять зданий и повреждены еще 54 строения, выбиты стекла в 628 жилых домах и 87 социальных объектах. В ближайшем населённом пункте Пыра было нарушено энергоснабжение 687 жилых домов с населением более 1870 человек.

Для ликвидации последствий ЧС задействовано 35 аварийных бригад общей численностью свыше 2 тысяч человек. Основные усилия сосредоточены на восстановление школ и других объектов социальной инфраструктуры.

В настоящее время по пострадавшим объектам промышленности и торговли, а также предприятиям малого бизнеса, работы по возмещению ущерба координируются оперативным штабом, правительством области, и возмещение ущерба будет проводиться в рабочем порядке во взаимодействии с самим предприятием.

В пресс-службе корпорации «Ростех», в ведении которой находится данное предприятие, ранее уточнили, что инцидент произошел при разгрузке материалов, применяемых в производстве.В пресс-службе самого «Кристалла» после ЧП сообщили, что генеральный директор завода был отстранен от работы накануне случившегося — еще 31 мая.

«Буквально накануне ЧП отстранен от работы генеральный директор — за систематические нарушения в ГосНИИ «Кристалл» норм промышленной безопасности», — рассказали на заводе.

«Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию», — добавили представители предприятия, сообщал ФАН.