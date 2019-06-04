Рубль ответит за все: Трамп готовит очередной удар

ФРС США в этом году решится как минимум дважды снизить ключевую ставку денежного рынка, доведя ее до до 1,75-2%, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Реклама

Если в марте трейдеры считали, что в течении 2019 года ФРС пойдет на снижение ставки в этом году с вероятностью 40%, то сейчас закладывают все 90%, говорит Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

Федрезерв будет руководствоваться в своей политике экономическими статистическими данными и настроением мировых рынков, которые находятся в волнении, отмечает эксперт.

Угроза рецессии нависла над мировыми рынками из-за торговых войн, которые навязал странам президент США Дональдом Трампом.

«Развязана торговая война с Китаем, запускается маховик противостояния с Мексикой, тлеет спор с Европой»,

— описывает нынешнюю ситуацию Екатерина Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст», нынешний расклад.

Судя по последним событиям, ни одна из воющих сторон не планирует останавливать и только готовит ответные действия, стараясь больнее ударить противника.

Так, недавно стало известно о том, что Китай намерен создать черный список иностранных организаций, действия которых могут нарушать законные права и интересы китайского бизнеса. Таким образом, КНР ответит на недавний черный список минфина США, куда вошла попавшая под санкции Huawei.

Если в начале года говорили о том, что ФРС, скорее всего, только один раз поднимет ключевую ставку, то сейчас речь идет о том, что ее могут понизить и не единожды, отмечает Екатерина Френкель. Хотя пока что глава ФРС Джером Пауэлл об этом ничего не сказал, но для всех очевидно, что вопрос о повышении ставки сейчас точно не стоит, добавляет она.

«Складывается ощущение, что ФРС готовилась на этот год к одному сценарию развития ситуации, но президент США Дональд Трамп навязал совсем иную повестку дня. Вместо ужесточения монетарной политики и повышения ставок по вкладам и кредитам, сейчас нужно срочно переориентироваться и понижать ставки по кредитам, чтобы американские компании могли заново открывать свои представительства на родине. Очевидно, у бизнеса тоже были свои планы, которые сейчас под вопросом. Всё это не слишком благоприятно скажется на развитии, как минимум, в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В итоге – проблемы у двух крупнейших экономик мира (ведь в первую очередь США «подарили» эти проблемы Китаю), а значит сложности в развитии всей мировой экономики»,

— говорит Екатерина Френкель.

Россия также не сможет остаться в стороне от этих сложностей.

Теоретически для нашей страны снижение процентной ставки в США может означать усиление разрыва доходности с российскими инструментами, что может повлечь приток дополнительных инвестиций в отечественные активы, в частности, в облигации федерального займа и ценные бумаги с высокими дивидендными выплатами, говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо-Банка».

Однако практически вряд ли это произойдет. После решения ФРС США понизит ставку и Банк России, считают эксперты.

«Со стороны ЦБ ожидаем пока двух понижений ставки на 0,25% каждое», — говорит Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

Это приведет к моментальному снижению ставки по депозитам в рублях. Если ЦБ будет понижать ставку, это приведёт к снижению процентов как по депозитам, так и по кредитам, говорит Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

При этом ставка по депозитам в рублях и сейчас падает. Так, согласно данным ЦБ, максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях в десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в первой декаде мая составляла 7,52%, во второй — 7,45%, в третьей — 7,37%.

Однако вряд ли ставки по кредитам для физических и юридических лиц упадут также молниеносно. Как правило, в таких ситуациях российские банки стараются держать ставки на прежнем уровне и ждут сигнала от госбанков.

К тому же в ситуации паники инвесторы предпочитают защитные активы, а не российские бумаги, пусть и такие доходные, и отток средств нерезидентов может привести к очередному ослаблению рубля.

По мнению Екатерины Френкель,

в ближайшее время курс рубля может просесть на 5-10%.

Банк России в недавнем «Обзоре финансовой стабильности» за четвертый квартал прошлого года — первый квартал этого года уже предупредил, что уязвимостью для России является сохраняющаяся неопределенность политики ведущих центробанков мира.

Так, ФРС США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) в первом квартале текущего года решили не повышать процентные ставки. Эти решения привели к притоку капитала на развивающиеся рынки, однако дальнейшие решения центробанков могут создать волатильность, отмечал регулятор.