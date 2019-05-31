Все по домам: жара не дает россиянам работать

Роструд опубликовал правила безопасности при работе в жару.

Трудовым законодательством установлено, что работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда, а также создание и функционирование системы управления охраной труда, в рамках которой организуется процедура управления профессиональными рисками, напомнили в ведомстве.

Так, работодатель должен «идентифицировать опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников» и принять «меры по их исключению или снижению».

«В жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами», — подчеркивает Роструд.

Кроме того, важно соблюдать нормы СанПиНа при отклонении температуры воздуха от нормы. И в случае их превышения сокращать продолжительность рабочего дня. Причем, чем выше температура, тем меньше часов рекомендуется работать.

Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при 30,5 градусов – на четыре часа.

При этом для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низких температур — 26,5-27,5 градусов, уточняет Роструд.

Эксперты считают, что это оправданно и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения рентабельности, так как температура выше 28,5 градусов по Цельсию на рабочем месте все равно снижает концентрацию и производительность труда.

«Работник все равно не сможет при высокой температуре воздуха выполнить тот объем работы, который запланирован на 8-ми часовой рабочий день», — отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Так рынок труда становится цивилизованным, однако такой подход приводит к росту цен на товары и услуги.

«Обеспечение комфортной температуры в помещениях требует установки кондиционеров, а на улице приходится просто сокращать рабочий день и организовывать работу в 2 смены, если есть задача сохранить объем продаж. В результате все товары и услуги становятся на 2-5% дороже»,

— замечает эксперт. Однако при этом мы окружены хорошими условиями для труда и людьми, которые более удовлетворены своей работой, а следовательно, и жизнью, людьми, имеющими более высокий уровень здоровья и продолжительности жизни. И это важнее прибыли.

Жара пришла в столичный регион в этом году в середине мая. 29 мая столбики термометров в Москве и Подмосковье поднимались до 30-32 градусов. Всего на два-три градуса меньше было в столице 30 мая, когда жара сменилась грозовыми дождями. По прогнозам Гидрометцентра, 31 мая и 1 июня температура спадет до 23-26 градусов.

Ранее синоптики отмечали, что

в этом году температура будет выше климатической нормы на Востоке, Северо-Востоке и на Европейской территории страны. Чуть прохладнее может быть в Центральных регионах и Сибири. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, на большей части территории РФ температура начнет превышать норму уже в июне.

В мае Роспотребнадзор выпустил рекомендации о поведении в условиях аномальной жары: в частности, россиянам советуют ограничить пребывание на открытом воздухе, надевать легкую светлую одежду и систематически проветривать помещения. Также стоит воздерживаться от жирной пищи, газированных и алкогольных напитков.

Врачи напоминают, что слишком высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также к перегреву.

Опрошенные ранее ТАСС диетологи и кардиологи советовали отказаться в жару от жаренной и жирной пищи, есть вареную рыбу, молочные продукты и пить больше жидкости, лучше воды.

Советы в преддверии лета были даны также автомобилистам. В частности, Росавтодор ввел ограничения на передвижение грузовиков по федеральным трассам М-9, М-10 и возле крупных городов при температуре свыше 32 градусов. Эта мера призвана уберечь асфальт от образования колеи из-за тяжелых машин.