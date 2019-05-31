Новая беда: чем грозит России урожай

Хрупкое богатство

Минсельхоз РФ прогнозирует урожай зерна в России в 2019 году на уровне 118 млн тонн, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства. При этом сбор пшеницы может достичь 75-78 млн тонн, а 36 млн тонн из этого объема планируется направить на экспорт. Экспортные планы вообще занимают одно из основных мест в прогнозах министерства, так как, согласно майскому указу президента Владимира Путина, экспорт продукции АПК к 2024 году должен увеличиться до $45 млрд.

«Любой аграрий скажет, что весной давать прогнозы на урожай дело неблагодарное – природа всегда может внести корректировки. Выводы на будущий урожай делаются, исходя текущего хорошего состояния посевов. Мощности хранения зерна в России оцениваются примерно в 130 млн тонн, а прогнозы, озвученные экспертами, колеблются от 120 до 136 млн тонн», — поделился с «Газетой.Ru» данными исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Разумеется, хранить все выращенное зерно в стране не имеет никакого смысла – в таких объемах государство не нуждается. Кроме того, продукции АПК предписывается роль одного из драйверов экономики, и одним из важнейших элементов этой модели является продажа части сырья за рубеж. Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий в правительстве сельское хозяйство, заявил на итоговой коллегии Минсельхоза 16 апреля, что одним из главных приоритетов развития аграрной отрасли в 2019 году должно стать наращивание экспорта.

Правда, в своих желаниях Гордеев расходится с профильным ведомством. Министр Дмитрий Патрушев 24 мая заявил, что Минсельхоз РФ ожидает снижения экспорта продукции АПК в 2019 году до $24 млрд из-за сокращения экспорта зерновых (по итогам 2018 года показатель был выше примерно на $2 млрд).

Как отметил Патрушев, по предварительным данным, за четыре месяца 2019 года Россия экспортировала сельхозпродукцию на $7,2 млрд, из которых 35% пришлось на зерновые культуры. Ожидается, что к 2024 году страна будет поставлять зерновые за рубеж не менее чем на $11 млрд в год – напомним, что наше государство является крупнейшим в мире экспортером пшеницы.

Экономика экспорта

Почему же Минсельхоз ожидает снижения экспорта зерновых в текущем году, раз это столь важная статья доходов от торговли продукцией АПК? Причин тут две. Первая – в 2018 году урожай был не таким богатым, как в 2017 году. Согласно данным Росстата, в прошлом году сельхозпроизводство в стране в целом сократилось на 0,6%, причем снижение показателя наблюдается впервые с 2012 года.

Вторая причина – низкие цены на зерновые на международном рынке при бурном росте внутренних расценок, наблюдающихся в последний год. При этом Россия продолжает наращивать экспорт зерна темпами, значительно превышающими рост его производства.

«Проблема не в низких ценах на мировом рынке, а в соотношении внутренних и внешних цен. Причем внутренняя составляющая тут важнее. В этом сезоне у нас перегрелся рынок, и мы вышли в зону неконкурентоспособности экспорта в основном по причине роста внутренних цен», — рассказал «Газете.Ru» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

По его словам, хотя мировые цены упали, и это падение, вероятно, продолжится и в следующем сезоне (сейчас зерно продается примерно за $200 за тонну), однако для рынка это не в новинку – 2-3 года назад расценки были еще ниже (до $160 за тонну), при этом зарубежная торговля успешно продолжалась, так как разница между внутренними и внешними ценами была не так велика. А сейчас российский рынок перегрелся, и внутренние цены не позволяют развиваться экспортной экономике, объясняет Злочевский.

«Перегрев рынка произошел из-за того, что мы осенью очень активно экспортировали зерно – в начале сезона (то есть осенью 2018 года) темпы вывоза были намного выше, чем даже в 2017 году, на фоне далеко не такого рекордного урожая. Таким образом, ресурсов было меньше, а вывоз наблюдался значительно более активный, и рынок перегрелся», — отмечает эксперт.

По его мнению, проблема постепенно разрешится сама собой – в дело вступят законы рынка. Поскольку предложение в будущем сезоне (осенью 2019 года) будет превышать спрос, встает вопрос о балансировке и выравнивании ситуации.

«По мнению Минсельхоза, планируемый урожай позволит как полностью обеспечить внутренние потребности (предприятия мукомольной, хлебопекарной и комбикормовой промышленности), сформировать достаточные переходящие запасы для сохранения стабильной ценовой ситуации, так и будет способствовать укреплению позиций нашей страны в числе ключевых экспортеров зерна на мировом рынке», — сообщили в Минсельхозе.

В министерстве напомнили, что зерновые культуры являются биржевым товаром, поэтому цены на них зависят от колебаний соответствующих котировок и волатильности глобального рынка. Текущая экспортная цена на пшеницу FOB Новороссийск составляет $207 за тонну, при этом цена на июль 2019 года, сформированная на основании фьючерсных контрактов на Чикагской бирже, составляет $187 за тонну, цены с поставкой в сентябре выше и равны $190 за тонну.

Впрочем, торговля на бирже означает и то, что котировки могут и упасть – причем, не только на объективных данных, но и на слухах.

Государственная машина

В последние месяцы на рынке ходили упорные слухи о том, что в ситуацию с экспортом зерна вмешается государство. Ведь, помимо ставшей невыгодной зарубежной торговли, высокие внутренние цены на зерновые неизбежно привели к подорожанию мяса внутри России – не стоит забывать, что зерно является еще и кормом для скота. По предварительным оценкам Союза комбикормщиков, производство комбикормов в 2018 году увеличилось не более чем на 4–5% – до 28,6–28,8 млн тонн, при этом средняя цена на комбикорма за год выросла на 18%.

В конце февраля «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Минсельхоз якобы ввел негласные квоты на экспорт зерна, опасаясь, что трейдеры вывезут из страны слишком много продукции. Квоты, как писала газета, распределены по историческому принципу, за базу взят экспорт крупными трейдерами на октябрь 2018 года. Газета «Коммерсант» также написала о неформальных просьбах Минсельхоза к экспортерам замедлить отгрузки зерна во второй половине сезона, чтобы поставки не превысили прогноз Минсельхоза – 42 млн тонн. Аналогичную цифру (40 млн плюс-минус 2 млн тонн) называл вице-премьер Алексей Гордеев, говоря об объемах экспорта, необходимых для спокойствия на внутреннем рынке России.

Однако Минсельхоз быстро опроверг эту публикацию. Осенью 2018 года ограничить экспорт зерна грозил Россельхознадзор, но по санитарным, а не экономическим соображениям.

«Для сохранения устойчивости зернового рынка Минсельхоз применяет комплекс мер регулирования, включая субсидирование тарифов на перевозки зерна, его продажу из государственного интервенционного фонда, продление нулевой ставки вывозной пошлины на пшеницу и другие», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

В проекте обращения Российского зернового союза к федеральным и региональным органам законодательной и исполнительной власти РФ, а также представителям бизнес-сообщества, аграрии критикуют существующее регулирование.

«Вместо системного решения существующих проблем формируется практика ситуационного управления, в том числе и за счет использования эскалации административного давления и использования неформальных ограничений на деятельность участников рынка, в результате отмечается девальвация доверия участников рынка к мерам государственного регулирования», — говорится в документе, опубликованном на сайте союза в конце мая.

Авторы обращения отмечают, что в отрасли усиливается госрегулирование, а меры контроля и надзора приобретают все более всеобъемлющий характер, что не идет бизнесу на пользу. «Государство так и не перешло от деклараций к практической деятельности в вопросах стимулирования зернового производства, которое подменяется ситуационным управлением в отсутствии публичной стратегии взаимодействия между государством и бизнесом», — сетуют они.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков полагает, что в России нужно не вводить квоты на экспорт и не искать другие способы исполнения прогнозов, а развивать внутреннее потребление зерна.

«Ценовая динамика складывается исходя из мирового производства зерна и биржевых котировок. Для того, что бы менее завесить от внешнего рынка, необходимо поднимать внутреннее потребление зерна через развитие животноводства и глубокой переработки зерновых с параллельным расширением экспорта продуктов с более высокой степенью передела», — считает эксперт.