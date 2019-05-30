«Покупайте молекулы свободы»: Америка давит на газ

«Свободный газ»

На вопрос: «Чем пахнет свобода?» министерство энергетики США отвечает честно и прямо: газом.

Выступая в Ванкувере на министерской встрече по чистой энергии, заместитель министра энергетики Марк Менезес заявил, что увеличение экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) имеет «решающее значение для распространения свободного газа по всему миру», ведь так тогда везде будет «более чистый воздух».

Поставки американского газа нужно увеличить для «обеспечения мира чистой энергией, а также для поддержки энергетической безопасности союзников США», поддержал его помощник министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Винберг.

«Это позволяет молекулам американской свободы распространяться по всему миру»,

— подчеркнул Винберг. Позже ведомство лиричные цитаты обоих опубликовало на своем сайте.

США достаточно давно закрепили за собой монополию на «экспорт» свободы и демократии во всем мире, поэтому, очевидно, газ добываемый в самом демократическом, по мнению Вашингтона, государстве, и называется свободным, отмечает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

«Если отбросить весь пафос, то мы обнаружим, что за ним скрывается вполне реальная перспектива нового витка экспансии американского СПГ на мировой рынок», — констатирует эксперт.

Настырные молекулы

«Молекулы свободы» в последний год и впрямь стали активнее. С июля 2018 года поставки американского СПГ в Евросоюз увеличились на 272% — до 10,4 миллиарда кубометров. Минувшей зимой США заняли третье место по объему поставок в ЕС с долей 12,6%.

В первом квартале этого года поставки СПГ из США на экспорт составили 10,2 млрд куб. м, в то время как в первом квартале прошлого года 6,6 млрд куб. м — рост на 55%.

Сейчас в США работает три экспортных завода СПГ, в то время как в первом квартале прошлого года – только один. Еще три завода сейчас находятся на стадии ввода в эксплуатацию, а два — в стадии строительства. Мощность уже работающих СПГ производств составляет свыше 40 млрд куб. м газа, а вместе со сдающимися в эксплуатацию и строящимися вырастет к 2025-му до свыше 130 млрд куб. м газа, отмечает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов. Правда,

методы продвижения американского СПГ мало ассоциируются со словом «свобода».

На европейском рынке традиционно сильны позиции России, которая десятилетиями поставляет трубный газ в страны ЕС. Американские компании свою экспансию начали не так давно, однако это движение активно подкрепляется на уровне Белого дома. Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что для своей энергобезопасности ЕС стоит отказываться от российских энергоносителей в пользу поставок со стороны союзников, то есть США.

Против «потока»

Больше всего досталось проекту «Северный поток — 2», призванному увеличить объем экспорта газа из РФ в ЕС, исключая из цепочки страны-транзитеры в лице Украины и Польши.

Вашингтон обсуждает идею введения санкций в отношении этого проекта и ведет открытую информационную войну. Трамп также не стесняется давить на европейских лидерах в энергетических вопросах.

В мае демократ Джин Шахин и республиканец, экс-кандидат в президенты США Тед Круз, известный своим негативным отношением к России, подготовили черновой вариант законопроекта, который предполагает введение ограничений в отношении компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов.

Министр энергетики США Рик Перри на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским высказал надежду, что санкции все же будут приняты. Правда, шансов остановить проект все меньше — проложено свыше половины маршрута и любые политические решения сейчас могут его максимум отсрочить, но не отменить, заверяют в компании-операторе Nord Stream 2. Газ по «Северному потоку — 2» планируется пустить в ЕС уже с января 2020 года. Проектная мощность трубопровода — свыше 55 млрд куб м в год.

Хьюстон, у вас проблемы

Тем не менее у самих США на газовом фронте не все гладко. Этим можно объяснить то, что конкурентом американцам здесь стал уже не только трубный газ «Газпрома», но и СПГ из Ямала.

В феврале Россия вышла на первое место по объемам поставок СПГ на рынок Европы. По данным информационной системы Refinitiv Eikon, с проекта «Ямал СПГ» в Евросоюз было отгружено 19 партий или 1,41 млн тонн СПГ. Позади остался даже Катар с 1,33 млн тонн СПГ. США тогда смогли поставить в Европу только 0,64 млн тонн.

Если отбросить в сторону сезонные факторы и ценовой спад, происходивший в то время на азиатском рынке, остается еще одна немаловажная причина: коммерческая привлекательность ямальского газа.

Стоимость добычи газа там сейчас во много раз ниже, чем в США, а кроме того, экономика поставок американского СПГ сильно зависит от стоимости транспортировки и динамики фрахтовых ставок.

Ранее в интервью «Газете.Ru» глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что Россия в перспективе ближайших лет может занять до 20% мирового рынка СПГ. И тогда Соединенным Штатам придется вести битву не только с «Газпромом».

Другая проблема, которую, кстати, вырастил сам Вашингтон, — это Китай, точнее азиатский рынок, который представляет для США даже больший интерес, чем Европа.

Потенциал роста азиатского рынка СПГ на 2019 год, мажоритарным потребителем которого является Китай, составляет порядка 20-25%, отмечает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер». И этот «пирог» для Штатов доступнее и в плане логистики, в плане имеющихся мощностей по приемке и сжижению.

Однако на фоне торговой войны, развязанной Дональдом Трампом, с сентября 2018 г. в Китае была введена 10-процентная импортная пошлина на американский СПГ. С тех пор на рынок Китая из США были поставлены считанные партии СПГ: 4 партии по долгосрочным контрактам осенью 2018 г. и две партии в рамках спотовых сделок в январе-феврале 2019 г., отмечает Капитонов.

Для сравнения, только за первый квартал прошлого года в Китай было поставлено 9 партий американского СПГ.

Теперь США грозит ввод 25-процентной пошлины на их газ.

В ближайшие месяцы можно ожидать, что поставки СПГ из США в Китай полностью прекратятся. Последние 2 танкера с Sabine Pass прибыли в мае, новых отправок пока не предвидится,

отмечает консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова.

Однако, по ее словам, складывающаяся ситуация подогревает интерес китайских потребителей к организации своп-сделок, которые позволят обменивать поставки из США на не облагаемый пошлинами СПГ других экспортеров, который будет существенно дешевле контрактных поставок.

В США есть семь проектов (готовых заводов и дополнительных производственных линий к существующим производствам), которые получили необходимые разрешения регуляторов, однако не перешли в стадию строительства и не получили окончательного инвестиционного решения. И торговая война с КНР наиболее болезненно может ударить именно по ним,

полагает Капитонов.

«Такое положение дел в значительной мере ущемляет интересы американского энергического лобби – только на 2019 год в планах стоит запуск новых американских производственных мощностей на 21 млн тонн. Недоступность такого крупного покупателя СПГ как Китай в настоящий момент может замедлить процесс наращивания мощностного потенциала США на этом рынке», — констатирует Покатович.

Китай на протяжении последних трех лет являлся главной движущей силой развития глобального рынка СПГ. Рост импорта СПГ в КНР в 2016 г. составил 33%, в 2017 г. – 42%, в 2018 г. – 41%.

Возможно, именно поэтому США продолжают смещать фокус внимания в сторону европейского рынка. В том числе пропагандируя вечные ценности и связывая свой газ с демократическим духом свободы.