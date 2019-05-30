«Это будет катастрофа»: Украину готовят к дефолту

Наращивать объем долгов плохо, но банкротство и дефолт еще хуже, считает экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Никакое нормальное государство не стремится проводить политику, ведущую к дефолту», — подчеркивает он. «Но надо видеть, как быстро растут наши долги, какие тяжелые условия нам по новым займам дают», — возмущается Суслов.

Условия и правда тяжелые. В настоящее время, по данным минфина страны, общий долг Украины на начало января 2019 года составляет более $79,82 млрд или около 3 трлн гривен. В 2019 году объем платежей по государственному долгу составляет 417 млрд грн ($15,6 млрд), в том числе $9 млрд — в иностранной валюте. Очередной пик платежей совсем скоро — $2 млрд нужно отдать уже в сентябре.

В настоящее время действует программа сотрудничества Киева с МВФ сроком на 14 месяцев и суммарно на $3,9 млрд. Взамен страна взяла обязательства по повышению тарифов на газ для населения, снижению затрат бюджета, в том числе на социальные нужды, принятие антикоррупционных законов. При этом важно также вовремя рассчитываться по предыдущим кредитам. Отношение МВФ к Киеву во многом предопределяет поведение других иностранных кредиторов: если диалог с фондом испортится, едва ли в Украину пойдут другие инвесторы.

В случае дефолта «бедные граждане Украины окончательно станут нищими», вырастут цены, «возможно, в разы», а все денежные доходы и накопления обесценятся,

заявил Суслов в эфире телеканала NewsOne.

«Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем», — добавил он.

Пересмотреть отношения с Международным валютным фондом и объявить дефолт по внешним долгам государства 26 мая посоветовал президенту Владимиру Зеленскому олигарх Игорь Коломойский.

В интервью Financial Times он напомнил, что примером проведения такой политики для Украины могут служить Аргентина и Греция. Ведь эти страны отказались платить по своим долгам из-за плачевного состояния бюджета, и ничего, с карты земного шара они не исчезли. Значит, по этому пути может пройти и Украина.

США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, поскольку их «не интересует Украина», их цель — «навредить России, а Украина — просто предлог», уверен бизнесмен.

28 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк заверил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ.

«Договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ, а также и с другими международными структурами, чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития Украины», — заявил Данилюк в эфире телеканала «112 Украина» по итогам встречи президента Владимира Зеленского с представителями миссии МВФ.

По мнению главы СНБО,

новый транш Украина может получить «после формирования правительства либо после парламентских выборов». То есть летом или в начале осени.

Ранее представитель президента в правительстве Андрей Герус также выступал в пользу сотрудничества с МВФ.

«Нам нужно сотрудничать с МВФ для того, чтобы увеличить наш рост ВВП, чтобы иметь сильную экономику, и тогда уже можно будет отказываться от сотрудничества с МВФ», — говорил он.

«Дефолт для Украины будет иметь довольно негативные последствия, поэтому власти пойдут на него только в крайнем случае», — полагает аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Вадим Кравчук. А

если это все-таки произойдет, то прежде всего Украине придется забыть о привлечении займов у инвесторов как минимум на несколько лет. При этом перечисления от МВФ возможны, но потребуют дополнительной проработки и, вероятно, соблюдения более жестких условий, в том числе снижения социальных расходов.

А это удар по амбициям нового президента, добавляет Кравчук.

В случае дефолта курс гривны снизится к доллару в 2-3 раза и национальная валюта может «просесть» до 80 гривен за $1, полагает эксперт.

За повышением ставки рефинансирования и обвалом курса гривны подскочит и инфляция. В 2019 году МВФ ожидал среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 8%, но при этом цены на товары и услуги, регулируемые государством, и, в первую очередь, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, уже сейчас растут более существенными темпами. В первом квартале годовая инфляция в этой группе составит 18%.

А если страна и дальше будет следовать всем рекомендациям МВФ, то тарифы в сфере ЖКХ еще поднимутся, что неминуемой подстегнет инфляцию даже без объявления дефолта.