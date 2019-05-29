Маневр Евразийского союза: Молдавию променяют на Сингапур

В столице Казахстана Нур-Султане официально отметили пятилетие образования Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Город Нур-Султан — это бывшая Астана, переименованная в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Казахский лидер сложил с себя полномочия в марте и стал «просто» елбасы — то есть лидером нации. Понижение официального статуса Назарбаева решил исправить Владимир Путин. Должности почетного председателя высшего совета (уровень глав государств) Евразийского союза было предложено удостоить Назарбаева.

Последний тоже в долгу не остался. Накануне нынешнего саммита был подписан указ о награждении президентов России, Белоруссии и Киргизии — Владимира Путина, Александра Лукашенко и Сооронбая Жээнбекова — орденом «Первый президент Казахстана — лидер нации Нурсултан Назарбаев».

Награду имени себя всем троим президентам елбасы Назарбаев вручил лично.

Однако за пределами официальной риторики все не так гладко в союзе.

Для России нынешний юбилей — пятилетний. Казахские СМИ, особенно государственные, настаивали, что «заседание приурочено к 25-летию идеи первого президента страны Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции». То есть Казахстан все придумал, а потом уже Москва наполнила красивую идею своими нефтедолларами и суверенной идеологией.

Назарбаев действительно предложил создать Евразийский союз государств во время чтения лекции в МГУ еще в 1994 году, то есть он мечтал возродить новое интеграционное объединение на обломках постсоветского пространства. По аналогии с Европейским союзом. Для того, чтобы дружить двумя союзами.

Как получилось, так и получилось

С союзом в принципе получилось не совсем так, как задумывалось. Даже совсем не так, если вспомнить 2013 год и драматичный выбор Украины. В общем, с тех пор за Евразийским союзом, или как сначала его называли, Таможенным союзом, закрепилось неофициальное название «мини-СССР». При этом не Казахстану, а именно Кремлю доставалось от западных партнеров за реставрацию советского прошлого, за обострение отношений между Москвой и Брюсселем, в том числе и «благодаря» созданию ЕАЭС.

От повестки саммита, приуроченного к юбилею, никто не ждал прорыва. Но сохранялись две интриги. Первая — будет ли расширяться Союз за счет приема новых членов? Считается, что есть еще страны, готовые влиться в союз. Это, например, Молдавия.

Вторая интрига — будет ли Лукашенко использовать трибуну ЕАЭС для того, чтобы устроить традиционную выволочку Союзу за его неполноценность и неиспользуемый потенциал?

На возможное расширение ЕАЭС указывало два факта: президент Молдавии Игорь Додон был приглашен (и приехал) в Нур-Султан как глава государства-наблюдателя при ЕАЭС. То есть Молдавия считается первым кандидатом в члены ЕАЭС. На торжества прибыл также глава Таджикистана Эмомали Рахмон, его статус — почетный гость встречи. О вступлении Таджикистана в ЕАЭС речи, вроде бы, не шло. Но все может быть.

Сингапур — не наше все

В итоге интрига с членством развернулась неожиданным образом. Глава Армении Никол Пашинян, председательствующий по принципу ротации в ЕАЭС, заявил, что готов повышать уровень интеграции. И дал понять, что имеет в виду не Молдавию и не Таджикистан... А Сингапур.

Нужно создать с Cингапуром зону свободной торговли, заявил Никол Пашинян на саммите ЕАЭС.

В июле Пашинян собирается посетить Сингапур «и сделать все возможное для прогресса в этом направлении». Нечто похожее Москва уже пытается делать с Вьетнамом и даже Израилем.

Почему именно Сингапур? Дело в том, что швейцарская бизнес-школа IMD представила ежегодный рейтинг самых конкурентноспособных экономик мира, и этот список возглавил именно Сингапур, за год поднявшийся на две строчки в списке из 63 стран.

Прошлогодний лидер, США, наоборот, потерял две позиции и опустился на третье место. В первую десятку также вошли Швейцария, Объединенные Арабские эмираты, Нидерланды, Ирландия, Дания, Швеция и Катар. Эти страны не входят в зону интересов ЕАЭС. Россия же пребывает на почетном 45-е месте в рейтинге.

Так что молдавский лидер Додон, пока в ЕАЭС председательствует армянин Пашинян, еще подождет своей очереди на членство в Союз. Если, конечно, сам Додон усидит в президентском кресле.

Молдавская оппозиция уже пять раз пыталась при помощи судебной власти оспорить его полномочия.

Внешние контуры — хорошо, а своя картошка лучше

Вторая интрига полностью подтвердилась.

Лукашенко, выступая на заседании высшего совета, отметил растущий авторитет Евразийского экономического союза на международной арене, но призвал не забывать про выполнение уже достигнутых договоренностей.

Его любимая тема, имеющая, кстати, все основания для обсуждения, — торговые барьеры внутри вроде как единого экономического пространства ЕАЭС. Абсолютный приоритет — уже достигнутые договоренности в рамках ЕАЭС, настаивал на своем белорусский президент.

«Активность на внешнем контуре и новых направлениях не должна причинять ущерб основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле», — пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер указал на необходимость отказа «от протекционистских решений, запретительных и ограничительных мер». В этом он видит залог формирования прочного фундамента Евразийского союза.

Похоже, Москва услышала претензии Минска. По крайней мере, в Белоруссии уже 2 июня приступает к обязанностям новый посол России — сенатор Дмитрий Мезенцев. Он сменит на этом посту скоропостижно отозванного Михаила Бабича, считающегося слишком жестким переговорщиком.

Правда, президенту Лукашенко может не понравиться, что Мезенцев — сын кадрового военного, и непонятно, кто кому будет отдавать приказы во время баталий за интеграцию.