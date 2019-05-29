Мадуро бессилен: деньги России застряли в Венесуэле

Центральный банк Венесуэлы впервые за последние три года официально отчитался по уровню инфляции в стране. Согласно данным доклада, показатель инфляции в 2018 году достиг 130 060%, в 2017-м рост цен в стране был значительно скромнее — 862,6%, в 2016-м — еще меньше, 274%.

В январе 2019 года рост цен составил 197%, в феврале — 114,4%, в марте — 35% и в апреле — 34%.

Предыдущий доклад Центрального банка Венесуэлы был опубликован в 2015 году. После него власти страны приостановили обнародование данных по инфляции, утверждая, что вопрос роста цен в стране находится в плоскости «экономической войны».

Сейчас ЦБ Венесуэлы опубликовал статистику под давлением Международного валютного фонда (МВФ). В противном случае фонд грозил стране ввести санкции, которые лишили бы Каракас возможности использовать специальные права заимствования, сообщает венесуэльская газета El Universal.

Кроме инфляции, оценили в ЦБ Венесуэлы также и в целом экономическую ситуацию в стране.

Так, доходы от продажи нефти в 2018 году составили около $29,8 млрд, что на 5,6% меньше по сравнению с предыдущим годом, пишет регулятор.

Падение экономики центробанк оценивает как более существенное: с 2013 по 2018 год она сократилась на 47,7%.

В третьем квартале 2018 года спад составил 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом производство в нефтедобывающей сфере рухнуло на 25,8%.

Напомним, МВФ и Всемирный банк прогнозируют, что в 2019 году ВВП Венесуэлы сократится на четверть.

Инфляция может быть гораздо выше, чем уверяет ЦБ. Так, в марте депутат оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хосе Герра заявил, что уровень годовой инфляции с февраля 2018 года по февраль 2019 составил 2,296 млн процентов.

Оценка Международного валютного фонда (МВФ) также далека от той статистики, которую представил ЦБ Венесуэлы.

По данным МВФ, уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году составил 1 370 000%. По прогнозу фонда, в 2019 году инфляция достигнет 10 000 000% и останется на этом уровне в 2020 году.

Напомним, проблемы в экономике Венесуэлы возникли в 2014 году, когда мировые цены на нефть резко снизились. В результате крутого пике на нефтяном рынке доходы от экспорта сократились на треть. При этом проводившаяся ранее политика национализации и постоянные изменения условий игры фактически «изгнали» из Венесуэлы иностранных инвесторов. Вместо того, чтобы решать проблемы, для сокращения дефицита бюджета и финансирования многочисленных социальных программ ЦБ страны запустил печатный станок и разогнал инфляцию.

Санкции, которые США начали вводить против страны, довели ситуацию до катастрофической.

«Ключевое значение в ухудшении экономической ситуации сыграли американские санкции против нефтяной PDVSA и блокировка золотовалютных активов Венесуэлы за рубежом. С тех пор, боясь попасть под американские ограничения, многие импортеры венесуэльской нефти стали искать новые экспортные источники. Невзирая на ограничения США, венесуэльскую нефть продолжают закупать разве что давние клиенты, среди которых Индия, Китай и Россия», — говорит Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

По сути угроза дефолта над страной нависла еще в 2016 году, отмечает Артем Лютик, управляющий директор «Универ Капитал». Тогда ВВП упал на 20%, а инфляция в 550% и внешний долг более $130 млрд подвели страну к дефолту, отмечает он.

«В ноябре 2017 года Венесуэла не смогла исполнять кредитные обязательства, объявив дефолт. В это время крупные международные компании уже повально закрывали производство и распродавали все мощности», — отмечает Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт Плюс».

Однако вовремя подоспела помощь «друзей» Венесуэлы — Китая и России.

Bloomberg отмечал, что Китай с 2008 года предоставил Каракасу в общей сложности $70 млрд. Точной информации о долге Венесуэлы перед Россией нет, данные разрозненны. По данным Reuters, c 2006 года Россия вложила в Боливарианскую республику около $17 млрд.

Международные наблюдатели уже давно говорят о гуманитарном кризисе в стране. У венесуэльцев не хватает еды, а также предметов первой необходимости. С 2015 года Венесуэлу покинули свыше 3 миллионов человек, создав проблемы для соседних государств.

Хорошей иллюстрацией к тому, насколько ситуация в Венесуэле катастрофична, является меню сети быстрого питания «Макдональдс», которая, как ни странно, все еще работает в стране. Обед с минимальным набором еды, в который входят картофель фри, закуска и напиток, в марте, как отмечало издание Insider, стоил 18,5 тыс. суверенных боливаров. После того, как в апреле минимальную зарплату в стране подняли с 18 тыс. до 40 тыс. суверенных боливаров (около $8 по текущему курсу), на нее можно купить два обеда в сети быстрого питания.

В ближайшее время положение в стране только ухудшится, прогнозируют эксперты.

«К концу текущего года количество беженцев еще больше возрастет и может составить 5 миллионов, что соответствует масштабам сирийского кризиса. Мигранты направятся скорее всего в Бразилию, Колумбию и другие страны поблизости. На данный момент почти 90% населения Венесуэлы живет за чертой бедности, и более половины семей не могут нормально питаться», — отмечает Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты прогнозируют, что российские деньги фактически «зависли» в Венесуэле и надежды их вернуть все меньше.

Для возвращения к докризисному этапу развития экономики стране необходимо восстановление нефтяной отрасли, а это возможно лишь с возвращением в республику потоков иностранного капитала, чего на данный момент вряд ли следует ожидать с учетом отношения мирового сообщества к текущему правящему режиму, отмечал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

В то же время, если власть в Венесуэле сменится, то перспективы возврата средств становятся совсем неочевидными, говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

«Россия не имеет никакой собственности в Венесуэле, так как все отношения ограничивались финансовыми вливаниями, такими как, например, предоплата за сырье или авансовые поставки отечественного оружия», — констатирует эксперт.

В этой ситуации лучше всего нам занимать выжидательную позицию: не ссориться с оппозицией и продолжать получать нефть в качестве оплаты кредита и перепродавать ее в Азии, пока ситуация не разрешится, считает Николаев.