Пять лет мини-СССР: что ждет Евразийский союз

Во вторник, 28 мая, в казахскую столицу Нур-Султан (бывшая Астана) прибыли лидеры пяти государств-членов Евразийского экономического союза: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Запланировано проведение юбилейного заседания высшего совета ЕАЭС на уровне глав государств.

В России считают, что юбилей — пятилетний. Но казахские СМИ, особенно государственные, настаивают на ином поводе: «Заседание приурочено к 25-летию идеи первого президента страны Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции».

И это действительно так.

Назарбаев еще в 1994 году предложил создать Евразийский союз государств, то есть возродить новое интеграционное объединение на обломках постсоветского пространства.

С тех пор за Евразийским союзом, или как сначала его называли, Таможенным союзом, закрепилось неофициальное название «мини-СССР». А Кремлю доставалось от западных партнеров за реставрацию советского прошлого.

Мини — потому что в составе Советского союза было 15 государств, а в Евразийском союзе сначала было три, а теперь — пять членов.

Плюс господа Додон и Рахмон

Правда, считается, что есть еще страны, готовые влиться в союз. Это, например, Молдавия. Президент страны Игорь Додон приглашен в Нур-Султан как глава государства-наблюдателя при ЕАЭС. То есть Молдавия считается кандидатом в члены ЕАЭС. Если, конечно, сам Додон усидит в президентском кресле. Молдавская оппозиция уже пять раз пыталась при помощи судебной власти оспорить его президентские полномочия.

На торжества прибыл также глава Таджикистана Эмомали Рахмон, его статус — почетный гость встречи. О вступлении в ЕАЭС речи, вроде бы, не идет. Но все может быть.

Лидеры стран ЕАЭС по прибытии провели встречи с Нурсултаном Назарбаевым и действующим главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Ранее Токаев подписал указ о награждении президентов России, Белоруссии и Киргизии — Владимира Путина, Александра Лукашенко и Сооронбая Жээнбекова — орденом «Первый президент Казахстана — лидер нации Нурсултан Назарбаев».

Награду всем троим елбасы Назарбаев вручил лично.

Заскочить в уходящий поезд

Основные мероприятия саммита пройдут в среду, 29 мая. В юбилейной повестке заседания: макроэкономическая стратегия на этот и последующие два года, либерализация рынков товаров и услуг, сотрудничество в торговле, промышленности, финансах и социальной политике.

Не остался в стороне от юбилейных мероприятий и российский премьер Дмитрий Медведев. На его долю выпало исполнять те решения, которые намечали лидеры и, как правило, исполнять было гораздо труднее, чем намечать. В преддверии саммита в Казахстане Медведев рассказал о задачах, которые стоят перед Евразией.

«Цели для Евразийского союза простые и в то же время очень сложные. Мы не должны отстать от мировой повестки дня. Должны заскочить в движущийся вперед поезд, используя все преимущества жизни и ее развития в XXI веке», — сообщил премьер.

И назвал основные направления движения этого поезда. Это цифровая экономика, использование элементов искусственного интеллекта, создание квантового компьютера и многое другое. «Только в этом случае наш Евразийский союз будет успешным», — заключил Медведев.

Насчет экономической успешности ЕАЭС как раз имеются большие сомнения. О них не раз говорили эксперты, их признавали и сами лидеры Союза.

На самом деле пять лет назад создание Евразсоюза как-то не задалось. Это было в Минске 30 апреля 2014 года. Саммит, посвященный созданию союза, закончился безрезультатно. Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев высказались против подписания проекта союзного договора из-за многочисленных изъятий из единых правил торговли.

Встреча началась по традиции с совместного фотографирования президентов трех государств. Но приятную и ни к чему не обязывающую процедуру откладывали трижды. Фотографы и телеоператоры быстро устали и начали разбредаться по углам монументального, выложенного мрамором и гранитом фойе президентского дворца. Спустя три часа фотографирование все-таки состоялось. Нарушение протокола могло свидетельствовать только об одном: президенты опять не договорились о том, каким быть Евразийскому союзу.

Так и вышло. Но Союз все равно было решено создать, а все разногласия перевести в разряд двусторонних переговоров.

Спустя пять лет разногласий стало действительно меньше, но они все же есть. По разным подсчетам — от 63 до 71.

Если Назарбаев считается основоположником мини-Союза, то его основной критик — это точно президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Никто в спину не толкал

Еще пять лет назад Лукашенко, ссылаясь на текст Союзного договора, недоумевал, почему устранение имеющихся разногласий планируется отложить на 10 лет, то есть до 2025 года.

«Это по крайней мере странно. Если мы сейчас не готовы, тогда давайте подписывать договор через 10 лет», — возмущался Лукашенко.

Он напомнил, что лидеры трех стран пришли к соглашению о необходимости отмены всех изъятий и ограничений в торговле в рамках Таможенного союза и определили это условие в качестве базового для создания Евразийского союза.

В этот раз Лукашенко наверняка не упустит возможность добавить ложку дегтя в процесс интеграции.

По крайней мере, уже известно, что Лукашенко планирует провести двустороннюю встречу с Путиным.

Это подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Тема для обсуждения — поставки казахстанской нефти в Белоруссию. Вопрос более чем острый на фоне скандала с поставкой «грязной» российской нефти европейским потребителям и требований Лукашенко компенсировать потери от загрязнения.

Тем не менее при всех нерешенных противоречиях Евразийский союз считается одним из крупнейших в мире интеграционных структур и объединяет страны с общим населением 170 млн человек. Суммарный ВВП государств-участников (на момент создания) — $2,7 трлн. Это третий по величине рынок мира для России — после ЕС и Китая.

Профессор ВШЭ Алексей Портанский считает, что главная проблема Евразийского союза — политическое давление на интеграционные процессы.

«Когда пять лет назад еще только подписывались документы о создании Евразийского союза, по итогам предыдущих лет мы как эксперты предупреждали, что сначала надо решить экономические договоренности, а потом уже, как это делал Евросоюз, сближать политические позиции», — говорит эксперт.

По его мнению, проблемы экономики и политики внутри основного треугольника — Россия, Казахстан и Белоруссия — никуда не ушли. И если и решаются, то очень медленно.

Будет ли существовать Евразийский союз после ухода нынешних лидеров c политической арены?

Отвечая на такой вопрос корреспондента «Газеты.Ru», ныне покойный Збигнев Бжезинский, советник президента США по нацбезопасности при Джимми Картере, ответил, что он не видит долгосрочных перспектив.

«Я сомневаюсь, что Евразийский союз просуществует 10–20 лет, особенно если за это время его лидерский состав изменит свое мировоззрение. К тому же ЕАЭС станет ненужным по мере нормализации отношений России с западной частью Европы, а также с признанием российскими властями того факта, что страна в конечном счете является европейским, а не евразийским государством», — считал Бжезинский.

Союзу пять лет. Пока держится.